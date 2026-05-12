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Katsuhiro Harada n'abandonne finalement pas le JV, et va se reconstruire chez SNK
Depuis des mois, nous savions que l'avenir de Tekken se ferait sans son papa Katsuhiro Harada (il a quitté Bandai Namco en fin d'année dernière), mais l'avenir de se dernier vient en revanche de se dessiner : ce sera officiellement chez les anciens rivaux de SNK, avec la création d'une branche spécialement dédiée au bonhomme, du nom éloquent de « VS Studio ». N'en attendez pas du platformer on a compris.

Il faudra attendre un moment pour voir la boîte prendre forme (en tout cas, elle recrute actuellement) et ça reste une bonne nouvelle pour les amateurs de VS Fighting tant Harada laissait entendre il y a quelques mois la possibilité d'un abandon du marché JV après avoir été affecté par le départ à la retraite de plusieurs vétérans, et surtout la mort d'autres (dont son ami Tomonobu Itagaki).

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tripy73, osiris67, escobar
publié le 12/05/2026 à 16:19 par Gamekyo
commentaires (17)
zanpa publié le 12/05/2026 à 16:27
Neo Geo +
ravyxxs publié le 12/05/2026 à 16:39
Payer moins cher j'imagine, avec moins de pression et du temps pour lui, mais du pain sur la planche vu que SNK sont constamment derrière niveau jeu de baston.
altendorf publié le 12/05/2026 à 16:43
ravyxxs "moins cher", j'en suis pas si sur vu que SNK est encore en vie grâce à Mohammed ben Salmane
captainjuu publié le 12/05/2026 à 16:43
ravyxxs SNK appartient à l'Arabie Saoudite, donc je pense qu'au contraire, il va se mettre bien.
ravyxxs publié le 12/05/2026 à 16:44
altendorf captainjuu

Dans ce cas faut voir le projet qu'il a pour eux ou associer alors
jenicris publié le 12/05/2026 à 16:58
Top

Encore un jeu qui sera cross gen
fan2jeux publié le 12/05/2026 à 17:12
jenicris
Oh cette balle perdue...

Je dirais meme encore un jeu ps6 qui sera old gen
osiris67 publié le 12/05/2026 à 17:17
Snk revient vraiment en force.
osiris67 publié le 12/05/2026 à 17:23
ravyxxs Pour le coût gars je trouve Garou 2 aussi bon que Sf6. Pas sur l’aspecr graphisme meme si ce garou a une vraie pate tres belle, mais sur le system du jeu, la technicité, sa generosité, c est pour moi un des top 2d vs figthing de ces dernieres annees.
sonilka publié le 12/05/2026 à 17:38
Curieux de voir ce que ca va donner. En tout cas c'est cool de voir SNK revivre comme ca et se lancer dans de nouveaux projets.
zekk publié le 12/05/2026 à 18:19
C’est vraiment ceux qui m'intéressent le plus pour le moment
foxstep publié le 12/05/2026 à 18:43
Tekken meilleur jeu de baston toute façon

Mais un jeu de baston 3D basé sur les arts martiaux me hyperais perso(d'ailleurs putain c'est quand ils vont nous reparler et monterer de nouveaux trucs sur VF6 c'est golmons de SEGA???? ), mais ça m'étonnerais grandement, je pense que ça sera les jeux 2D habituel comme on en voix souvent, mais bonne chance à lui dans tout les cas, c'est un gars trés cool et merité le bonheur dans sa vie
fan2jeux publié le 12/05/2026 à 18:45
foxstep
Il faudrait qu'on fasse quelques partie de tekken 8, histoire de voir ce que je vaux, parce que tu es pas mal haut dans le classement je trouve
foxstep publié le 12/05/2026 à 18:55
fan2jeux Ah lol et je joue meme pas trop dernièrement en vérité (ma co deconne grave je comprends pas pourquoi) . Mais on se fera des parties à coup sure à l'occasion pas de soucis
defcon5 publié le 12/05/2026 à 19:09
Je me dis que ça ne sera pas pour l' AES+ (car il n'a bossé que sur des jeux en 3D durant toute sa carrière...)

Mais au moins c'est une preuve de plus que le proprio de SNK est vraiment très déterminé à faire de SNK une marque qui comptera dans le futur... (peut être même un porte drapeau)
raoh38 publié le 12/05/2026 à 19:09
L'avantage c'est qu'il bossera avec une petite équipe, un metal slug 3 c'est une vingtaine de personnes pour pondre un chef d'oeuvre en 2 ans....
Maintenant on sait qu'on a un metal slug en prépa et un nouveau vs, svp un beam them all aussi et un shoot suite a blazing star par exemple (ou last resort).
thelastone publié le 12/05/2026 à 19:48
Foxstep Fan2jeux je dose beaucoup Tekken et street (un peu moins) donc je veux bien rejoindre votre groupe si ça joue
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Fiche descriptif
Tekken 8
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Nom : Tekken 8
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : Bandai Namco
Genre : combat
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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