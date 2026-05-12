Katsuhiro Harada n'abandonne finalement pas le JV, et va se reconstruire chez SNK

Depuis des mois, nous savions que l'avenir dese ferait sans son papa Katsuhiro Harada (il a quitté Bandai Namco en fin d'année dernière), mais l'avenir de se dernier vient en revanche de se dessiner : ce sera officiellement chez les anciens rivaux de SNK, avec la création d'une branche spécialement dédiée au bonhomme, du nom éloquent de « VS Studio ». N'en attendez pas du platformer on a compris.Il faudra attendre un moment pour voir la boîte prendre forme (en tout cas, elle recrute actuellement) et ça reste une bonne nouvelle pour les amateurs de VS Fighting tant Harada laissait entendre il y a quelques mois la possibilité d'un abandon du marché JV après avoir été affecté par le départ à la retraite de plusieurs vétérans, et surtout la mort d'autres (dont son ami Tomonobu Itagaki).