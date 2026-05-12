Katsuhiro Harada n'abandonne finalement pas le JV, et va se reconstruire chez SNK
Depuis des mois, nous savions que l'avenir de Tekken
se ferait sans son papa Katsuhiro Harada (il a quitté Bandai Namco en fin d'année dernière), mais l'avenir de se dernier vient en revanche de se dessiner : ce sera officiellement chez les anciens rivaux de SNK, avec la création d'une branche spécialement dédiée au bonhomme, du nom éloquent de « VS Studio ». N'en attendez pas du platformer on a compris.
Il faudra attendre un moment pour voir la boîte prendre forme (en tout cas, elle recrute actuellement) et ça reste une bonne nouvelle pour les amateurs de VS Fighting tant Harada laissait entendre il y a quelques mois la possibilité d'un abandon du marché JV après avoir été affecté par le départ à la retraite de plusieurs vétérans, et surtout la mort d'autres (dont son ami Tomonobu Itagaki).
publié le 12/05/2026 à 16:19 par Gamekyo
Dans ce cas faut voir le projet qu'il a pour eux ou associer alors
Encore un jeu qui sera cross gen
Oh cette balle perdue...
Je dirais meme encore un jeu ps6 qui sera old gen
Mais un jeu de baston 3D basé sur les arts martiaux me hyperais perso(d'ailleurs putain c'est quand ils vont nous reparler et monterer de nouveaux trucs sur VF6 c'est golmons de SEGA???? ), mais ça m'étonnerais grandement, je pense que ça sera les jeux 2D habituel comme on en voix souvent, mais bonne chance à lui dans tout les cas, c'est un gars trés cool et merité le bonheur dans sa vie
Il faudrait qu'on fasse quelques partie de tekken 8, histoire de voir ce que je vaux, parce que tu es pas mal haut dans le classement je trouve
Mais au moins c'est une preuve de plus que le proprio de SNK est vraiment très déterminé à faire de SNK une marque qui comptera dans le futur... (peut être même un porte drapeau)
Maintenant on sait qu'on a un metal slug en prépa et un nouveau vs, svp un beam them all aussi et un shoot suite a blazing star par exemple (ou last resort).