Deuxième Playtest pour Horizon Hunters Gathering

Toujours sans date de sortie,continue de peaufiner sa mise en forme avec l'annonce d'une nouvelle session Playtest pour les élus intéressés, prévue du 22 au 25 mai sous réserve d'obtenir une invitation en vous inscrivant préalablement. Ceux qui ont touché à la première phase auront l'occasion de découvrir de nouvelles classes et un mode de difficulté supplémentaire.Nous verrons bien vers où Guerrila file avec cette tentative, Sony continuant de ne pas être verni dans le domaine du GAAS (horsévidemment) : les derniers retours desont très loin d'être élogieux ettourne maintenant à des pics de 15.000 joueurs quotidiens sur Steam.