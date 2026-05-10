Deuxième Playtest pour Horizon Hunters Gathering

Toujours sans date de sortie, Horizon Hunters Gathering continue de peaufiner sa mise en forme avec l'annonce d'une nouvelle session Playtest pour les élus intéressés, prévue du 22 au 25 mai sous réserve d'obtenir une invitation en vous inscrivant préalablement à cette adresse. Ceux qui ont touché à la première phase auront l'occasion de découvrir de nouvelles classes et un mode de difficulté supplémentaire.
Nous verrons bien vers où Guerrila file avec cette tentative, Sony continuant de ne pas être verni dans le domaine du GAAS (hors Helldivers II évidemment) : les derniers retours de Fairgames$ sont très loin d'être élogieux et Marathon tourne maintenant à des pics de 15.000 joueurs quotidiens sur Steam.