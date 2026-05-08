Officiel : la Switch 2 augmente ses prix Officiel : la Switch 2 augmente ses prix

L'information nous pendait au nez, encore plus avec la pression des actionnaires rapportée par Bloomberg, et c'est désormais officiel : à compter du 1er septembre 2026, la Nintendo Switch 2 va augmenter de prix à travers le monde comme l'indique la liste suivante.



Europe : de 469,99 à 499,99€

USA : de 449,99 à 499,99$

Japon : de 49.880 à 59,980 yens

Canada : de 629,99 à 679,99$



Il en est de même pour le service Nintendo Switch Online dès la fin du mois MAIS cela ne concerne pour l'heure que le Japon. A voir jusqu'à quand...