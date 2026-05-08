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Officiel : la Switch 2 augmente ses prix
L'information nous pendait au nez, encore plus avec la pression des actionnaires rapportée par Bloomberg, et c'est désormais officiel : à compter du 1er septembre 2026, la Nintendo Switch 2 va augmenter de prix à travers le monde comme l'indique la liste suivante.

Europe : de 469,99 à 499,99€
USA : de 449,99 à 499,99$
Japon : de 49.880 à 59,980 yens
Canada : de 629,99 à 679,99$

Il en est de même pour le service Nintendo Switch Online dès la fin du mois MAIS cela ne concerne pour l'heure que le Japon. A voir jusqu'à quand...
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Qui a aimé ?
publié le 08/05/2026 à 07:18 par Gamekyo
commentaires (69)
rocan publié le 08/05/2026 à 07:20
Je m'attendais à une hausse de 100 balles honnêtement. C'était inévitable
ouroboros4 publié le 08/05/2026 à 07:22
Diable on m'avait pourtant dit, ici, qu'elle n'augmenterai pas de prix !
Que ceux qui m'ont fait ne sont que des opportunistes !
kameofever publié le 08/05/2026 à 07:23
Moi qui attendait une V2 avec une meilleure batterie, je ne suis pas prêt de l'acheter.
Et rien ne dit qu'en fonction de la situation, ils n'augmenteront pas encore leur prix.
Ils semblent plus occupés à promouvoir des films d'animation plutôt que proposer de nouveaux jeux ambitieux.
Mais on peut déjà se consoler avec les remakes Switch 2 des remakes 3DS de OOT et de Starfox....
negan publié le 08/05/2026 à 07:23
500€ la console qui essentiellement sort des jeux aux graphismes équivalent a une tablette VTech Dora l'exploratrice de 2022 ça fait Mal
captainjuu publié le 08/05/2026 à 07:24
Ca fait cher la vraie fausse Switch Pro
kidicarus publié le 08/05/2026 à 07:26
On est vraiment dans une époque de merde et ce n'est que le début si rien ne change.
La machine reste sous les 500€, et c'est bien psychologique pour le consommateur.

Les pays européens doivent se ré industrialiser mais surtout virer tout les politiciens véreux pour repartir du bon pied. Sinon vous ne pourrez manger car le jeu vidéo reste sommaire et pas d'une grande utilité dans la vie.
linkstar publié le 08/05/2026 à 07:28
Mais quelle génération de consoles éclatée quand même. Maintenant si tu n'achètes pas Day One tu l'as dans le cul en fait.
cyr publié le 08/05/2026 à 07:31
ouroboros4 si les autres l'on fait, pourquoi nintendo le le ferais pas? Faut pas être.....

Par contre pour la hausse du online, on connais le montant de cette hausse?
Même si c'est que le Japon pour le moment, je vais redescendre d'un palier.

Vu que les titres gamecube arrive pas, ou alors très très lentement....


C'est con aurai ajouté star fox adventure......
ouroboros4 publié le 08/05/2026 à 07:32
cyr parce que certain disait que les autres ne le faisait que par opportunisme. Mais pas Nintendo
ratchet publié le 08/05/2026 à 07:33
Oh bah merde le fanboy avait dit le contraire Cc aerith on t’aime.
ziggourat publié le 08/05/2026 à 07:33
kidicarus On parle que de jeux vidéo ici, mais tu as raison, les tensions économiques liées aux marchés impactent de très nombreux secteurs d'activités, pas uniquement celui lié aux technologies.

Absolument tout est en train d'augmenter, les matières premières, l'alimentation, l'énergie, le gasoil, les composants électroniques...

negan Xbox n'ont pas besoin d'augmenter, ils préfèrent faire dans le licenciement de masse pour assurer leur résultat d'exploitation
kikoo31 publié le 08/05/2026 à 07:34
Augmenter la console car tout le monde le fait OK

Par contre ,faut m'expliquer le online

C'est parce que le composant qui fait tenir le online de Nintendo a augmenté aussi
Faut m'expliquer svp
burningcrimson publié le 08/05/2026 à 07:35
INCROYABLE ! CERTAINS PRO N AFFIRMAIENT QUE LE PRIX DE LA CONSOLE N'AUGMENTERAIT PAS !!!
cyr publié le 08/05/2026 à 07:35
ouroboros4 mais les hausse du prix de la ram est réel.
Donc bon tous le monde est impacté. Certains on réagit plus vite que d'autre, mais peut-être aussi que nintendo dans ses contrat bénéficié d'un prix garantie pour l'année. Et on arrive a la fin de cette première année....
rocan publié le 08/05/2026 à 07:36
kikoo31 Le prix était plus faible au Japon non ?
xynot publié le 08/05/2026 à 07:36
Ça va c'est une augmentation beaucoup moins violente que les deux autres et ils laissent bien plus de temps
ouroboros4 publié le 08/05/2026 à 07:39
cyr ce ce que je dit depuis le début. En étant réaliste on se doute que tout le monde la fait par obligation et pas par choix
ziggourat publié le 08/05/2026 à 07:39
kikoo31 Certainement une question de marge. Le locatif ou les abonnements sont des moyens de trouver de la marge supplémentaire pour minimiser les risques

ouroboros4 burningcrimson ratchet Certains = juste un troll. Je suis pro N, je n'ai jamais dit que ça n'arriverait jamais. Svp, arrêtez de nous mettre tous dans le même sac. Et ignorez l'autre, c'est le seul moyen qu'ils arrêtent de sortie des âneries.
jenicris publié le 08/05/2026 à 07:40
Qu'est que j'avais dit

Et c'est pas fini

Là ça commence a être cher au vu de son hardware. Je pensais en prendre une, je vais encore attendre du coup
negan publié le 08/05/2026 à 07:47
ziggourat Ok zizi Goût rat
nicolasgourry publié le 08/05/2026 à 07:47
L'augmentation, tout le monde en parlait, mais nous ne savions pas pour quand ni de combien. La seule chose maligne chez Nintendo est qu'ils restent sous la barre psychologique des 500 €. Cela reste cher (après, tout dépend des revenus, comme pour tout "prix") pour une console, quel que soit le constructeur.
kidicarus publié le 08/05/2026 à 07:49
ziggourat oui, tu as raison mais c'est lié.

Au lieu de s'élever car on se meurt on préfère bloquer ceux qui s'élèvent alors qu'ils nous ont dépassé.
elicetheworld publié le 08/05/2026 à 07:55
Je sais pas pourquoi certains font le les choqué,quand la crise de ram impacte tout le monde logiquement,tout le s'adapte Nintendo y compris,la play et x box on eu 3 augmentation ,de 50 balle soit 150 balles en tout.Tu passe de 500 a 650 balle bien trop chère pour ce qu'elle est ,les gens achètent quand même.
Donc déjà si Nintendo fait une augmentation de moins de 100 balles les joueurs peuvent s'estimer heureux.
Au pire vous avez jusqu'au 1 septembre pour la procurer si elle vous intéresse vu, que tout le monde est maintenant prévenu, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
burningcrimson publié le 08/05/2026 à 07:57
ziggourat Je vous mets pas tous dans le même sac mais y avait pas que le timbré qui affirmait que la console n'augmenterait pas de prix.
naoshige11 publié le 08/05/2026 à 08:09
elicetheworld techniquement la PS5 est encore trouvable à 549€, la hausse a bien été appliquée mais n'est visiblement pas respectée partout. La Series X par contre non.
ouroboros4 publié le 08/05/2026 à 08:24
jenicris Tu avais quand même quelques naïfs pour croire que ça n'arriverait pas
Et comme tu dis ce n'est que le début
tripy73 publié le 08/05/2026 à 08:25
Les mecs ont reverser près de 2 fois plus de dividendes aux actionnaires pour cette année fiscale (177 yen par action pour un total de 204,050 million de yen) par rapport à la précédente (85 yen par action pour un total de 98 931 million de yen) avec un profit qui a presque doublé entre les 2 années (même si la Switch rapportait forcément moins, ils étaient pas dans le rouge pour autant), mais au lieu de réduire leur marge pour maintenir leur prix, ils les augmentent pour continuer à gagner toujours plus de fric...

Y a pas à dire les constructeurs de console ou autre qui sont loin d'être en difficulté financière prennent vraiment leurs clients pour des pigeons. Bref, perso je ne donnerai plus mon fric à ces multinationales qui nous prennent pour des vaches à lait, je préfère soutenir les studios/dév/petits éditeurs qui respectent plus les joueurs et sont loin de cette vision de la seule augmentation perpétuelle de profit.
mattewlogan publié le 08/05/2026 à 08:29
Ça passe encore c pas hors de prix
jenicris publié le 08/05/2026 à 08:30
ouroboros4 oui juste car c'est Nintendo ils pensaient cela...mais ça fonctionne pas ainsi
ouroboros4 publié le 08/05/2026 à 08:32
jenicris C'était surtout que certain voulait faire passer les autres pour des opportunistes et pas Nintendo
Sauf que la réalité est là : l'IA englouti tout ce qui fait exploser les prix
thauvinho publié le 08/05/2026 à 08:37
D'un côté je suis content de l'avoir déjà acheté, mais d'un autre j'ai toujours l'impression de m'être fait enfler vu qu'aucun gros jeux n'est annoncé
51love publié le 08/05/2026 à 08:42
Ça va encore je m'attendais à bien pire.

Ça impactera probablement les ventes de la console, surtout hors Europe.
yanssou publié le 08/05/2026 à 08:49
Pour certains ça passe visiblement

Mais ce n'est que le début, elle augmentera encore...

500 balle pour de la ps4..
gaeon publié le 08/05/2026 à 08:50
Pour 30 balles ça ne changera rien, à 550 par contre ça aurait été compliqué. A voir aussi les futurs bundle, moi j'ai encore du bundle Mario Kart par exemple.

thauvinho Il y a au moins une exclue tout les 2 mois mec (plus du tiers et des indés) t'as le droit de pas aimer et donc de ne pas trouver "gros" mais faut pas pousser non plus. Si ya rien qui te branche entre Starfox (shmup 3D), Duskblood (Souls), Rhythm Paradise (fun), Splatoon Raiders (TPS coop), Yoshi (plateforme 2D), Pokemon wind and waves ( RPG), Layton (point and click, enigmes), Fire Emblem Fortune (Tactical) ou le désormais très probable remake d'OOT (Aventure)... va falloir te poser des questions, genre rester sur PS/PC ou te mettre au poney quoi.
tripy73 publié le 08/05/2026 à 09:00
ouroboros4 : les plus naïfs dans l'histoire c'est ceux qui pensent que des sociétés qui brassent des millions de profit par an ne peuvent pas faire d'autres choix que d'augmenter les prix. Mais bon vu que les gens acceptent n'importe quelle justification (crise des composants, augmentation des droits de douane et prix de certains composants) pour gonfler les prix, pourquoi ces boîtes s'en priveraient ?
ouroboros4 publié le 08/05/2026 à 09:01
tripy73 Mec arrête de croire que tout le monde fait un complot pour en profiter
Pourquoi Nintendo Sony et Microsoft se tirerai une balle dans le pied?
A un moment il faut être réaliste
jozen15 publié le 08/05/2026 à 09:03
c'est une dinguerie cette époque, acheter day one devient moins chère que d'acheter plus tard
rupinsansei3 publié le 08/05/2026 à 09:05
Il est ou cette enfoiré de aeris182737472829387374738383837373738373737

On l'entend plus trop
tripy73 publié le 08/05/2026 à 09:25
ouroboros4 : je vois pas où est le rapport avec un complot, je souligne juste le fait que d'autres solutions existent, surtout quand ton entreprise n’est pas dans le rouge et qu’elle continue à augmenter/maintenir ses profits...

Le problème principal c'est qu'une société qui est enregistrée en bourse doit rendre des comptes aux actionnaires qui sont de vrais parasites qui récupèrent une partie non négligeable du profit, qui pourrait servir à amortir l'augmentation des coûts de production.

Mais ce qui me fait le plus halluciner c'est ceux qui acceptent, trouvent des justificatifs et soutiennent ce genre de décisions qui encore une fois concernent des multinationales qui ne sont pas dans le rouge (pas que les constructeurs JV) et qui génèrent des profits importants. Bref, changez rien les gars, comme je le disais, avec ce genre de mentalité, je vois pas pourquoi ces boîtes s’en priveraient...
ouroboros4 publié le 08/05/2026 à 09:28
tripy73 bah écoute quand tu devras gérer une entreprise qui pèse plusieurs milliards on en reparlera
kratoszeus publié le 08/05/2026 à 09:29
Remerciez open ai qui a flingué le marché de la ram en se réservant la moitié des waffer de silicium destiné à la production mondiale
shirou publié le 08/05/2026 à 09:36
tripy73 suffirait de réduire de 50% les bénéfices des actionnaires ou encore de réduire les salaires de 25% de tout ceux qui sont supérieur a 4k (chiffre random) pour pouvoir réduire le prix de la console de 50€ tout en continuant de faire de bénéfice. Mais ça certain ont pas l'air de le comprendre.

Je dit pas que c'est la solution, si on me baisse mon salaire de 25% évidemment que je vais faire la gueule mais c'est pour illustrer que non c'est ils ne sont pas obligés d'augmenter le prix de la console pour survivre.
tripy73 publié le 08/05/2026 à 09:41
ouroboros4 : c'est quoi cet argument... Pas besoin de gérer une entreprise qui pèse des milliards pour voir qu’il existe d'autres solutions, dernier exemple en date avec Total qui a décidé de reduire ses marges pour amortir l'augmentation du prix du carburant et maintenir les tarifs à la pompe...

shirou : c'est ça, on ce rappelle d’Iwata qui avait réduit son salaire en temps de crise. Quand tu es actionnaire, tu devrais aussi accepter de voir tes dividendes baisser lorsque la situation l'oblige et si ça ne te convient pas, tu revends tes parts et tu va voir ailleurs.
ouroboros4 publié le 08/05/2026 à 09:48
tripy73 l'argument est que tu donnes juste des idées. Facile de faire ça devant son écran
zekk publié le 08/05/2026 à 09:57
ouroboros4 Il n'a pas tort, Nintendo a fait ce choix là, ils auraient pu en faire d'autres

comme réduire l’investissement et les coups de productions ( bon tu me diras... :nerd.

Réduction les coups immobiliers, la charge salariale...

Ils ont fait un choix et quand tu fais un choix, il y a toujours des mécontents
noishe publié le 08/05/2026 à 10:01
ouroboros4 Ce que dit tripy73 est une réalité, Nintendo a choisi cette solution pour plaire aux actionnaires et parce que la pratique est devenue de plus en plus courante, mais ils avaient largement le choix d'amortir les coût de leur côté sans impacter le consommateur. Encore plus quand on sait que Nintendo fait de base assez peu de bénéfice sur la vente de console (surtout comparé au software)
grospich publié le 08/05/2026 à 10:06
Une augmentation en septembre ça laisse de la marge pour les indécis et éviter les ruptures de stocks.

Ça laisse plus de temps que Sony qui te laissait que quelques jours pour acheter une PS5 / PS5 Pro entre l'annonce et l'augmentation.
zanpa publié le 08/05/2026 à 10:10
500 euro la console qui sort que des remakes ou des jeux pour enfants non merci
tripy73 publié le 08/05/2026 à 10:17
ouroboros4 : des idées que certaines sociétés dans la même situation appliquent. Ce n'est pas une idée que je sors de mon chapeau, mais une option qui s'offre à ce genre de société, libre à elle de faire ce choix ou celui d'augmenter les tarifs.
oreillesal publié le 08/05/2026 à 10:23
Cette hausse de prix est assez logique, Sony à ouvert la voie.
Quoiqu'il en soit la divine portable reste la moins chère dans son domaine, avec un catalogue solide. Et reste malgré tout moins chère que la concurrence avec ses tarifs reconditionné et à la ludothèque rachitique.
nobleswan publié le 08/05/2026 à 10:37
Putain j'ai bien fait de l'acheter le mois dernier
icebergbrulant publié le 08/05/2026 à 10:40
Bonne nouvelle !

Si Nintendo augmente ses prix, ça veut dire peut-être que Nintendo va augmenter la qualité de ses graphismes !
nyseko publié le 08/05/2026 à 10:54
Une hausse de prix déjà annoncée à demi-mot depuis quelque temps et que tout le monde savait inéluctable.
rupinsansei3 publié le 08/05/2026 à 10:58
nyseko pas pour aeris3333333333333
natedrake publié le 08/05/2026 à 11:00
Il est où Aerith1554589299 ? Allez, il est temps de défendre papa Nintendo sur cette hausse de prix.
volran publié le 08/05/2026 à 11:01
Aerith qui fait popo dans son pantalon , il va commenter les autres news mais pas ici , l'enfant victime
hyoga57 publié le 08/05/2026 à 11:06
ouroboros4 jenicris On en parlait à plusieurs reprises en plus.
thauvinho publié le 08/05/2026 à 11:20
gaeon Désolé mais à part Pokopia et Bananza il n'y a rien d'intéressant pour le moment à mes yeux, j'ai le droit non ? Duskblood, Wind and Waves tu me parles de jeux qui ne sortent pas avant longtemps. Les tiers jamais ce sera sur switch pour moi. Une console Nintendo c'est pour les jeux Nintendo, ce que j'attends, comme beaucoup c'est de la visibilité sur ce qui arrive au moins à moyen terme. Starfox c'est pas un gros jeu non, la preuve ils le vendent pas pleins pot.
drybowser publié le 08/05/2026 à 11:25
C'était attendu c'est pour ça que j'ai acheté la mienne avant , eu à 399 euros bien content , a mon avis le prix ne va pas rabaisser de sitôt
brook1 publié le 08/05/2026 à 11:47
Au Japon, elle coûtera plus cher que la PS5
lautrek publié le 08/05/2026 à 11:50
natedrake il doit faire des étirements, parce qu'il va y avoir du boulot là...
mrvince publié le 08/05/2026 à 11:56
500 c'est le prix day one non ? Avec MK certes mais ce pack n'existe plus du coup ?
altendorf publié le 08/05/2026 à 12:04
Conséquence du marché actuel, ce n'est pas une surprise.
ouroboros4 publié le 08/05/2026 à 12:19
natedrake
goldobrak publié le 08/05/2026 à 12:20
On a des news de la version Europe avec la batterie remplaçable ? J’attends ça avant de passer à la caisse : j’ai pas encore fait Zelda TOTK je veux le faire dans de bonnes conditions.
natedrake publié le 08/05/2026 à 12:32
lautrek ouroboros4 C'est une blague ce mec, il est là à faire le malin au moindre faux pas de Sony, mais quand c'est Nintendo, bizarrement c'est silence radio.
shido publié le 08/05/2026 à 12:40
500 Balle pour une console qui te sort des jeux PS4 début de gen
sasquatsch publié le 08/05/2026 à 12:59
Une raison en plus pour ne pas sla prendre déjà qu'il n'y y a pas vraiment de jeux pour l'instant et les Mario sur la N1 font leur job
jackfrost publié le 08/05/2026 à 13:29
Nintendo qui se conforme aux attentes des investisseurs
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