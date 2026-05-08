Officiel : la Switch 2 augmente ses prix
L'information nous pendait au nez, encore plus avec la pression des actionnaires rapportée par Bloomberg, et c'est désormais officiel : à compter du 1er septembre 2026, la Nintendo Switch 2 va augmenter de prix à travers le monde comme l'indique la liste suivante.
Europe : de 469,99 à 499,99€
USA : de 449,99 à 499,99$
Japon : de 49.880 à 59,980 yens
Canada : de 629,99 à 679,99$
Il en est de même pour le service Nintendo Switch Online dès la fin du mois MAIS cela ne concerne pour l'heure que le Japon. A voir jusqu'à quand...
publié le 08/05/2026 à 07:18 par Gamekyo
Que ceux qui m'ont fait ne sont que des opportunistes !
Et rien ne dit qu'en fonction de la situation, ils n'augmenteront pas encore leur prix.
Ils semblent plus occupés à promouvoir des films d'animation plutôt que proposer de nouveaux jeux ambitieux.
Mais on peut déjà se consoler avec les remakes Switch 2 des remakes 3DS de OOT et de Starfox....
La machine reste sous les 500€, et c'est bien psychologique pour le consommateur.
Les pays européens doivent se ré industrialiser mais surtout virer tout les politiciens véreux pour repartir du bon pied. Sinon vous ne pourrez manger car le jeu vidéo reste sommaire et pas d'une grande utilité dans la vie.
Par contre pour la hausse du online, on connais le montant de cette hausse?
Même si c'est que le Japon pour le moment, je vais redescendre d'un palier.
Vu que les titres gamecube arrive pas, ou alors très très lentement....
C'est con aurai ajouté star fox adventure......
Absolument tout est en train d'augmenter, les matières premières, l'alimentation, l'énergie, le gasoil, les composants électroniques...
negan Xbox n'ont pas besoin d'augmenter, ils préfèrent faire dans le licenciement de masse pour assurer leur résultat d'exploitation
Par contre ,faut m'expliquer le online
C'est parce que le composant qui fait tenir le online de Nintendo a augmenté aussi
Faut m'expliquer svp
Donc bon tous le monde est impacté. Certains on réagit plus vite que d'autre, mais peut-être aussi que nintendo dans ses contrat bénéficié d'un prix garantie pour l'année. Et on arrive a la fin de cette première année....
ouroboros4 burningcrimson ratchet Certains = juste un troll. Je suis pro N, je n'ai jamais dit que ça n'arriverait jamais. Svp, arrêtez de nous mettre tous dans le même sac. Et ignorez l'autre, c'est le seul moyen qu'ils arrêtent de sortie des âneries.
Et c'est pas fini
Là ça commence a être cher au vu de son hardware. Je pensais en prendre une, je vais encore attendre du coup
Au lieu de s'élever car on se meurt on préfère bloquer ceux qui s'élèvent alors qu'ils nous ont dépassé.
Donc déjà si Nintendo fait une augmentation de moins de 100 balles les joueurs peuvent s'estimer heureux.
Au pire vous avez jusqu'au 1 septembre pour la procurer si elle vous intéresse vu, que tout le monde est maintenant prévenu, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Et comme tu dis ce n'est que le début
Y a pas à dire les constructeurs de console ou autre qui sont loin d'être en difficulté financière prennent vraiment leurs clients pour des pigeons. Bref, perso je ne donnerai plus mon fric à ces multinationales qui nous prennent pour des vaches à lait, je préfère soutenir les studios/dév/petits éditeurs qui respectent plus les joueurs et sont loin de cette vision de la seule augmentation perpétuelle de profit.
Sauf que la réalité est là : l'IA englouti tout ce qui fait exploser les prix
Ça impactera probablement les ventes de la console, surtout hors Europe.
Mais ce n'est que le début, elle augmentera encore...
500 balle pour de la ps4..
thauvinho Il y a au moins une exclue tout les 2 mois mec (plus du tiers et des indés) t'as le droit de pas aimer et donc de ne pas trouver "gros" mais faut pas pousser non plus. Si ya rien qui te branche entre Starfox (shmup 3D), Duskblood (Souls), Rhythm Paradise (fun), Splatoon Raiders (TPS coop), Yoshi (plateforme 2D), Pokemon wind and waves ( RPG), Layton (point and click, enigmes), Fire Emblem Fortune (Tactical) ou le désormais très probable remake d'OOT (Aventure)... va falloir te poser des questions, genre rester sur PS/PC ou te mettre au poney quoi.
Pourquoi Nintendo Sony et Microsoft se tirerai une balle dans le pied?
A un moment il faut être réaliste
On l'entend plus trop
Le problème principal c'est qu'une société qui est enregistrée en bourse doit rendre des comptes aux actionnaires qui sont de vrais parasites qui récupèrent une partie non négligeable du profit, qui pourrait servir à amortir l'augmentation des coûts de production.
Mais ce qui me fait le plus halluciner c'est ceux qui acceptent, trouvent des justificatifs et soutiennent ce genre de décisions qui encore une fois concernent des multinationales qui ne sont pas dans le rouge (pas que les constructeurs JV) et qui génèrent des profits importants. Bref, changez rien les gars, comme je le disais, avec ce genre de mentalité, je vois pas pourquoi ces boîtes s’en priveraient...
Je dit pas que c'est la solution, si on me baisse mon salaire de 25% évidemment que je vais faire la gueule mais c'est pour illustrer que non c'est ils ne sont pas obligés d'augmenter le prix de la console pour survivre.
shirou : c'est ça, on ce rappelle d’Iwata qui avait réduit son salaire en temps de crise. Quand tu es actionnaire, tu devrais aussi accepter de voir tes dividendes baisser lorsque la situation l'oblige et si ça ne te convient pas, tu revends tes parts et tu va voir ailleurs.
comme réduire l’investissement et les coups de productions ( bon tu me diras... :nerd.
Réduction les coups immobiliers, la charge salariale...
Ils ont fait un choix et quand tu fais un choix, il y a toujours des mécontents
Ça laisse plus de temps que Sony qui te laissait que quelques jours pour acheter une PS5 / PS5 Pro entre l'annonce et l'augmentation.
Quoiqu'il en soit la divine portable reste la moins chère dans son domaine, avec un catalogue solide. Et reste malgré tout moins chère que la concurrence avec ses tarifs reconditionné et à la ludothèque rachitique.
Si Nintendo augmente ses prix, ça veut dire peut-être que Nintendo va augmenter la qualité de ses graphismes !