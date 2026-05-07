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Et hop, 2 millions de ventes pour Pragmata
Définitivement, Capcom a enfin retrouvé la voie du succès pour une « nouvelle IP AAA » en annonçant que le bouche-à-oreille autour de Pragmata a parfaitement fonctionné (il faut dire que le jeu est très bon) : 1 million d'unités supplémentaire depuis le lancement, donc désormais 2 millions (en 16 jours).

Ce n'est pas au niveau de Resident Evil ni même d'un Dragon's Dogma II (2,5 millions en 10 jours) mais encore une fois, pour une licence fraîche, un minimum d'applaudissements est demandé pour un éditeur qui enchaîne les performances, avec pour prochain gros morceau en vue Onimusha : Way of the Sword.
  • Et hop, 2 millions de ventes pour Pragmata
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aozora78, toni, aeris201, marchand2sable, newtechnix, kirk, iglooo
publié le 07/05/2026 à 08:29 par Gamekyo
commentaires (13)
pcverso publié le 07/05/2026 à 08:40
Mérité
aozora78 publié le 07/05/2026 à 08:48
Et je n'ai même pas encore le mien
keiku publié le 07/05/2026 à 08:54
C'est une bonne nouvelle, surtout pour une nouvelle IP, et les retours son bon, si ce n'est sa difficulté trop facile
sasquatsch publié le 07/05/2026 à 08:56
Vivement ma copie neuve a 35€ en fin d'année
riddler publié le 07/05/2026 à 08:58
Je l’ai commencé sur Switch 2 et c’est vraiment très bon
cyr publié le 07/05/2026 à 09:00
J'ai pas encore sauter le pas. D'ailleurs c'est pas prévu pour le moment. Surement l'année prochaine, avec une bonne réduction.
jenicris publié le 07/05/2026 à 09:01
Mérité!
aeris201 publié le 07/05/2026 à 09:17
Cool de voir des nouvelles ip de qualité rencontrer le succès
kratoszeus publié le 07/05/2026 à 09:19
keiku y a le mode difficile en second run faudrait que je test. et le jeu est un poil trop court heureusement moins chere que certains autres jeux avec la meme durée de vie
keiku publié le 07/05/2026 à 09:28
kratoszeus mode difficile reste trop facile , et 10 euros encore trop cher pour sa durée de vie...

mais ca fait du bien par contre d'avoir pour une foi quelque chose de différent niveau gameplay, tout en gardant un budget graphique assez élever
kirk publié le 07/05/2026 à 09:44
Ça serait chouette un dlc ainsi qu'une nouvelle difficulté. Je peux toujours rêver.
guiguif publié le 07/05/2026 à 09:50
richterbelmont publié le 07/05/2026 à 10:05
Vraiment bon ce jeu
Et c'est une nouvelle licence , avec un gameplay inédit !
Si son succès pouvait influencer d'autres développeurs...
Gras
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Fiche descriptif
Pragmata
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Nom : Pragmata
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X
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