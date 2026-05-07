Et hop, 2 millions de ventes pour Pragmata Et hop, 2 millions de ventes pour Pragmata

Définitivement, Capcom a enfin retrouvé la voie du succès pour une « nouvelle IP AAA » en annonçant que le bouche-à-oreille autour de Pragmata a parfaitement fonctionné (il faut dire que le jeu est très bon) : 1 million d'unités supplémentaire depuis le lancement, donc désormais 2 millions (en 16 jours).



Ce n'est pas au niveau de Resident Evil ni même d'un Dragon's Dogma II (2,5 millions en 10 jours) mais encore une fois, pour une licence fraîche, un minimum d'applaudissements est demandé pour un éditeur qui enchaîne les performances, avec pour prochain gros morceau en vue Onimusha : Way of the Sword.