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Xbox : Asha Sharma recrute des anciens de l'IA... et abandonne l'IA Copilot sur console & mobile
Mené par la nouvelle PDG Asha Sharma, la réorganisation de Xbox se poursuit avec de nombreux changements dans l'organigramme central, où l'on remarquera que les principales nouvelles recrues viennent tous de CoreAI (ancien QG de Sharma justement), notamment le vice-président de l'ingénierie ainsi que le responsable croissance.

Ironiquement, pour un sacré sens du timing pour en rassurer certains, cette même Asha Sharma annonce dans la foulée… un recul des prétentions IA de Microsoft avec l'abandon de son module Copilot sur mobile et son annulation sur Xbox Series (et la génération à venir) avant même son déploiement normalement prévu cette année.

Les raisons ? Prioriser « l'accélération du développement et le renforcement des liens avec la communauté », tout en abandonnant « ce qui ne correspond pas à notre vision ». On ne pourra donc pas interpeler un bot pour nous donner une astuce en pleine partie, mais on imagine que la plupart s'en remettront.
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ouken, elcidfx
publié le 05/05/2026 à 20:47 par Gamekyo
commentaires (11)
tripy73 publié le 05/05/2026 à 22:09
C'est très bien qu'ils annulent Copilot sur console, quand on voit la présentation de la GDC qui avait fuitée, c'était clairement useless et pathétique comme truc...
bennj publié le 05/05/2026 à 22:20
Ah ben nan c'est pas possible encore de bonnes décisions de prises alors que d'après ouroboros4 newtechnix ca serait AI AI AI chez Xbox avec la nouvelle direction C'est tellement marrant de voir comment la nouvelle boss vous a contredit en 2s

newtechnix publié le 05/05/2026 à 19:59
"et bien maintenant Xbox va servir à démontrer le savoir faire de leur IA maison Copilot."

Putain je me marre
ouroboros4 publié le 05/05/2026 à 22:22
bennj qu'est ce que tu peux être aigri comme gars.
bennj publié le 05/05/2026 à 22:29
ouroboros4 certains jours sûrement comme tout le monde, mais là j'ai grave le smile vu comment vous vous êtes planté en beauté
newtechnix publié le 05/05/2026 à 22:30
ouroboros4 Le mec vit dans le déni je pense qu'il a pas encore acté que Philou a balancé saucisse sur saucisse durant son mandat.
ouroboros4 publié le 05/05/2026 à 22:31
newtechnix Nan mais c'est juste Copilot, le truc le plus 'en fout du monde
bennj publié le 05/05/2026 à 22:34
newtechnix Ah ah ah bordel j'adore Ben alors elle devait pas démontrer le savoir faire de leur IA maison Copilot ? Mais je t'en pris continue à parler du passé pour nous faire oublier que t'as balancé de la merde là maintenant il y a quelques 2h Et pas la peine d'écrire un pavé c'est pas ca qui rendra ton avis plus intéressant.

ouroboros4 mais mais mais je comprend c'était pas toi qui disait il y a quelques heure :

"ouroboros4 publié le 05/05/2026 à 19:45
newtechnix on va manger de l'IA chez Xbox"

Mais du coup c'est plus si important que ca alors que ca avait l'air de grave t'emmerder il y a quelques heures. Ah l'hypocrisie quand tu nous tiens
ouroboros4 publié le 05/05/2026 à 22:36
bennj JPP Microsoft annule Copilot, le truc le plus on s'en fout de Microsoft et toi tu cries victoire
bennj publié le 05/05/2026 à 22:49
ouroboros4 ben tu devrais pas crier victoire aussi ? Je le redis mais il y a quelques heures ca avait l'air pourtant d'être très très important l'IA chez Xbox a tes yeux... Je me demande pas quel magie ca ne l'est plus. Sûrement le fruix du hasard tout ça j'imagine

Sacré Ouroboros4...
keraexe publié le 05/05/2026 à 23:29
Drôle et triste façon de prendre son pied dans la vie par ici.
xynot publié le 06/05/2026 à 00:08
C'est fou l'aigreur ici
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