Xbox : Asha Sharma recrute des anciens de l'IA... et abandonne l'IA Copilot sur console & mobile
Mené par la nouvelle PDG Asha Sharma, la réorganisation de Xbox se poursuit avec de nombreux changements dans l'organigramme central, où l'on remarquera que les principales nouvelles recrues viennent tous de CoreAI (ancien QG de Sharma justement), notamment le vice-président de l'ingénierie ainsi que le responsable croissance.
Ironiquement, pour un sacré sens du timing pour en rassurer certains, cette même Asha Sharma annonce dans la foulée… un recul des prétentions IA de Microsoft avec l'abandon de son module Copilot sur mobile et son annulation sur Xbox Series (et la génération à venir) avant même son déploiement normalement prévu cette année.
Les raisons ? Prioriser « l'accélération du développement et le renforcement des liens avec la communauté », tout en abandonnant « ce qui ne correspond pas à notre vision ». On ne pourra donc pas interpeler un bot pour nous donner une astuce en pleine partie, mais on imagine que la plupart s'en remettront.
publié le 05/05/2026 à 20:47 par Gamekyo
newtechnix publié le 05/05/2026 à 19:59
"et bien maintenant Xbox va servir à démontrer le savoir faire de leur IA maison Copilot."
Putain je me marre
ouroboros4 mais mais mais je comprend c'était pas toi qui disait il y a quelques heure :
"ouroboros4 publié le 05/05/2026 à 19:45
newtechnix on va manger de l'IA chez Xbox"
Mais du coup c'est plus si important que ca alors que ca avait l'air de grave t'emmerder il y a quelques heures. Ah l'hypocrisie quand tu nous tiens
Sacré Ouroboros4...