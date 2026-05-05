Xbox : Asha Sharma recrute des anciens de l'IA... et abandonne l'IA Copilot sur console & mobile Xbox : Asha Sharma recrute des anciens de l'IA... et abandonne l'IA Copilot sur console & mobile

Mené par la nouvelle PDG Asha Sharma, la réorganisation de Xbox se poursuit avec de nombreux changements dans l'organigramme central, où l'on remarquera que les principales nouvelles recrues viennent tous de CoreAI (ancien QG de Sharma justement), notamment le vice-président de l'ingénierie ainsi que le responsable croissance.



Ironiquement, pour un sacré sens du timing pour en rassurer certains, cette même Asha Sharma annonce dans la foulée… un recul des prétentions IA de Microsoft avec l'abandon de son module Copilot sur mobile et son annulation sur Xbox Series (et la génération à venir) avant même son déploiement normalement prévu cette année.



Les raisons ? Prioriser « l'accélération du développement et le renforcement des liens avec la communauté », tout en abandonnant « ce qui ne correspond pas à notre vision ». On ne pourra donc pas interpeler un bot pour nous donner une astuce en pleine partie, mais on imagine que la plupart s'en remettront.