Spiders ferme officiellement ses portes

On ne doutait pas trop des sources de Origami et à raison : nos bordelais de Spiders annonce la fin de leur aventure vieille de 18 ans, avec un communiqué où l'équipe fait part de sa déception tout en s'excusant « d'en arriver là ».
Les mecs ajoutent que le DLC de Greedfall : The Dying World sortira bien prochainement mais c'est Nacon qui s'en occupera, et pour le reste, comme ils le disent eux-mêmes « Hé bien… c'est tout ».
J'avais bien aimé greedfall (le 1er) même si il avait des défauts. J'avais fait un test dessus d'ailleurs.
Je comptais bien faire un jour ou l'autre le second.