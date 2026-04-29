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Spiders ferme officiellement ses portes
On ne doutait pas trop des sources de Origami et à raison : nos bordelais de Spiders annonce la fin de leur aventure vieille de 18 ans, avec un communiqué où l'équipe fait part de sa déception tout en s'excusant « d'en arriver là ».

Les mecs ajoutent que le DLC de Greedfall : The Dying World sortira bien prochainement mais c'est Nacon qui s'en occupera, et pour le reste, comme ils le disent eux-mêmes « Hé bien… c'est tout ».

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publié le 29/04/2026 à 17:25 par Gamekyo
commentaires (2)
dooku publié le 29/04/2026 à 19:04
Triste
yani publié le 29/04/2026 à 20:54
Dommage, j'avais qqs un de leurs jeu même si je n'y ai jamais vraiment joué.

J'avais bien aimé greedfall (le 1er) même si il avait des défauts. J'avais fait un test dessus d'ailleurs.

Je comptais bien faire un jour ou l'autre le second.
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GreedFall II : The Dying World
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Nom : GreedFall II : The Dying World
Support : PC
Editeur : Nacon
Développeur : Spiders
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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