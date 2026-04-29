Spiders ferme officiellement ses portes

On ne doutait pas trop des sources de Origami et à raison : nos bordelais de Spiders annonce la fin de leur aventure vieille de 18 ans, avec un communiqué où l'équipe fait part de sa déception tout en s'excusant « d'en arriver là ».Les mecs ajoutent que le DLC desortira bien prochainement mais c'est Nacon qui s'en occupera, et pour le reste, comme ils le disent eux-mêmes « Hé bien… c'est tout ».