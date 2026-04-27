Samson se précise sur consoles

On nous parlait il y a encore peu d'un vague « fin d'année » mais le boss de Liquid Swords est venu préciser que les versions PlayStation 5 et Xbox Series dearriveront courant septembre, logiquement au même prix que sur Steam (24,99€) mais dans un bien meilleur état que la déplorable copie initiale.Véritable déception, le jeu a déjà accueilli trois mises à jour ayant un peu relevé la moyenne users sur la plate-forme de Valve, et trois autres sont attendues, dont une ce mercredi. L'équipe déploiera en outre deux updates de contenu : une à la mi-mai (sur les combats), l'autre à la mi-juin (sur les véhicules).Pas de version Switch 2 dans tous les cas, apparemment à cause de la gourmandise technique.