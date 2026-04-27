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Samson se précise sur consoles
On nous parlait il y a encore peu d'un vague « fin d'année » mais le boss de Liquid Swords est venu préciser que les versions PlayStation 5 et Xbox Series de Samson arriveront courant septembre, logiquement au même prix que sur Steam (24,99€) mais dans un bien meilleur état que la déplorable copie initiale.

Véritable déception, le jeu a déjà accueilli trois mises à jour ayant un peu relevé la moyenne users sur la plate-forme de Valve, et trois autres sont attendues, dont une ce mercredi. L'équipe déploiera en outre deux updates de contenu : une à la mi-mai (sur les combats), l'autre à la mi-juin (sur les véhicules).

Pas de version Switch 2 dans tous les cas, apparemment à cause de la gourmandise technique.

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link49
publié le 27/04/2026 à 13:51 par Gamekyo
commentaires (8)
benichou publié le 27/04/2026 à 13:55
Si ça se trouve ils vont nous faire une « no man Sky » et le jeu va devenir au final une référence dans le genre au fil des maj
rogeraf publié le 27/04/2026 à 13:56
On va avoir le droit a la version finale ! Un grand Merci aux bétas testeurs PC
zekk publié le 27/04/2026 à 14:19
Certains y jouent ici ?
ravyxxs publié le 27/04/2026 à 14:26
rogeraf Une version finale ?? MDRRR Le jeu est cassé au core, y a rien à réparer mec,n'acheter surtout pas ce truc...C'est un clone grandeur nature de The Precinct mais en bugger jusqu'à la moelle avec le scénario au goût d'une pizza froide pepperoni de 4 jours ! passez votre chemin et essayer The Precinct plutôt. Alors il fait très jeu mobile mais au moins,c'est valide.
rogeraf publié le 27/04/2026 à 14:46
ravyxxs Ptet en 2028 il sera fini comme Cyberpunk en son temps. Mais je crois qu'une Team de Rockstar games arrive en renfort ... Rockstar India
kujotaro publié le 27/04/2026 à 16:13
Merci aux pcistes de tester les jeux pour nous
gat publié le 27/04/2026 à 17:27
À tester pour la science
zanpa publié le 27/04/2026 à 20:54
Même pas je touche à cette merde !
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Fiche descriptif
Samson
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Nom : Samson
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Liquid Swords
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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