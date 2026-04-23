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Crimson Desert : et une grosse MAJ de plus
C'était promis et comme d'habitude avec Pearl Abyss, ça n'aura pas tardé : la grosse mise à jour 1.04 de Crimson Desert a été déployée sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, apportant avec elle l'arrivée de différents modes de difficulté dont la pertinence soulève quelques sourcils tant l'essence même du jeu tourne (au moins au départ) dans le besoin d'exploration pour éviter de se faire rétamer par le premier boss. Mais bon, chacun sa « vision ».

En résumé :

- Choix dans les modes Facile, Normal et Difficile
- En mode Facile, meilleure défense et plus grande fenêtre de parade
- En mode Difficile, il faut maintenant attendre la fin de l'animation de la bouffe pour recevoir ses effets, ce qui va compliquer les choses contre les boss, surtout que ces derniers bénéficieront de nouvelles attaques
- Rééquilibrage de certains boss
- Kliff peut maintenant lancer une arme en combat
- Damiane/Oongka ont maintenant de nouvelles compétences partagées
- Enfin la possibilité d'inverser le mapping roulade/esquive
- Nouveaux coffres pour les différentes ressources, avec accès direct (par exemple, pas besoin d'aller prendre des ingrédients dans votre coffre avant de faire des plats)
- Possibilité d'avoir des oiseaux en familiers
- 5 nouveaux types de chats (!!)
- Remaniement de l'inventaire (six onglets)
- Refonte de la map (on peut par exemple y voir le stock des boutiques)

Il reste encore quelques trucs à attendre (comme la possibilité de refaire boss et camps) mais on semble arriver au bout des demandes de la communauté.
1
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link49
publié le 23/04/2026 à 17:26 par Gamekyo
commentaires (12)
altendorf publié le 23/04/2026 à 17:32
Un petit tracé façon GPS sur la map, j'aurais pas dit non ^^
thauvinho publié le 23/04/2026 à 17:35
Ayant fini le jeu (je fais parti des 3% sur steam ), je voulais attendre un peu avant de m'y remettre pour boucler les annexes, mais agrandir mon harem de chats avec de nouvelles races c'est tentant
djfab publié le 23/04/2026 à 17:40
- Les décors lointains plus détaillés
taiko publié le 23/04/2026 à 17:43
altendorf surtout pas !
shanks publié le 23/04/2026 à 17:46
taiko
Quand tu te trimballes une prime ou que tu ramène un chariot volé, c'est tout sauf inutile.
stampead publié le 23/04/2026 à 17:49
altendorf je suis d accord avec toi, surtout qu il faut se ballader pour esperer tomber sur des donneurs de quetes,donc ca force a moins utiliser de tp et ouvrir sa map toutes les 30 secondes pour verifier qu on s'est pas trompé de chemin ca devient chiant à la longue.
ducknsexe publié le 23/04/2026 à 17:57
À ce rythme, ils vont finir par refaire tout le jeu avec les mises à jour.
altendorf publié le 23/04/2026 à 18:45
shanks Ah mais bordel tellement
zoske publié le 23/04/2026 à 19:22
- 5 nouveaux types de chats

Ok je peux reprendre l'aventure maintenant!!!
mattewlogan publié le 23/04/2026 à 21:08
Boucler le jeu en 130h
J’ai bien aimé mais beaucoup de choses ne vont pas.
Très bel habillage graphique etc mais monde faussement rempli, beaucoup de choses mais qui au final ne servent pas à grand chose.
Scénario…..
Bref un bon jeu mais pas un grand jeu mémorable pour ma part .
ravyxxs publié le 23/04/2026 à 21:54
33 jours = 12 Majs...

Normalement, sur PC, on dirait que c'est très mauvais. Mais ici bon, on va dire que oui ils bossent dur, mais la gestion est très mauvaise néanmoins, y a beaucoup trop de patch en si peu de temps. Tu lances le jeu après avoir fait une pause de 2-3 jours, PATCH dans la gueule....tu fais une pause dee 5 jours, tu reviens, BIM PATCH encore et rebelotte.

Je suis pas contre l'amélioration, mais Il faut fusionner plusieurs maj comme on dit en anglais, merge. Là flemme de faire la maj en fait, je joue à autre chose,c'est frustrant à la longue.

Le jeu aurait dû avoir 4 grosses maj en un mois, c'est tout.

mattewlogan C'est dommage, 130 heures c'est un sacré temps donné pour un jeu, mais GG à toi. Moi j'ai été très frustré lorsque j'ai fini KDC2 après plus de 150h.......
burningcrimson publié le 23/04/2026 à 22:33
Le mien est encore sous blister. Je le commencerais dans 5-6 mois lol
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Crimson Desert
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Nom : Crimson Desert
Support : PC
Editeur : Pearl Abyss
Développeur : Pearl Abyss
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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