Crimson Desert : et une grosse MAJ de plus Crimson Desert : et une grosse MAJ de plus

C'était promis et comme d'habitude avec Pearl Abyss, ça n'aura pas tardé : la grosse mise à jour 1.04 de Crimson Desert a été déployée sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, apportant avec elle l'arrivée de différents modes de difficulté dont la pertinence soulève quelques sourcils tant l'essence même du jeu tourne (au moins au départ) dans le besoin d'exploration pour éviter de se faire rétamer par le premier boss. Mais bon, chacun sa « vision ».



En résumé :



- Choix dans les modes Facile, Normal et Difficile

- En mode Facile, meilleure défense et plus grande fenêtre de parade

- En mode Difficile, il faut maintenant attendre la fin de l'animation de la bouffe pour recevoir ses effets, ce qui va compliquer les choses contre les boss, surtout que ces derniers bénéficieront de nouvelles attaques

- Rééquilibrage de certains boss

- Kliff peut maintenant lancer une arme en combat

- Damiane/Oongka ont maintenant de nouvelles compétences partagées

- Enfin la possibilité d'inverser le mapping roulade/esquive

- Nouveaux coffres pour les différentes ressources, avec accès direct (par exemple, pas besoin d'aller prendre des ingrédients dans votre coffre avant de faire des plats)

- Possibilité d'avoir des oiseaux en familiers

- 5 nouveaux types de chats (!!)

- Remaniement de l'inventaire (six onglets)

- Refonte de la map (on peut par exemple y voir le stock des boutiques)



Il reste encore quelques trucs à attendre (comme la possibilité de refaire boss et camps) mais on semble arriver au bout des demandes de la communauté.