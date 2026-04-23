[RAPPEL] Reveal Assassin's Creed BF Resynced (18h00) + Xbox Indé Showcase (à 19h00)

Deux petits rendez-vous ce soir à suivre ci-dessous, avec tout d'abord le reveal (il était temps) de Assassin's Creed : Black Flag Resynced à 18h00 pour repartir avec tout ce qu'il faut d'ici la sortie dans quelques semaines, précisément le 9 juillet (ne soyons pas surpris du leak préalable).
Juste derrière, à 19h00, Xbox tiendra un nouveau show spécial indé, parfois avec Game Pass (comme Mistfall Hunter) et parfois non (comme Solo Leveling : Arise Overdrive).
La végétation est cool, les effets météo sublime, mais t'as des effets de lumière à peine old gen et des animations de l'époque PS360.
Le jeu était très beau à l’époque sur ps4… faut arrêter le cinéma .
Pour ceux qui n'ont pas fait l'original, c'est une bonne occasion car cet épisode avait redonné un petit vent de fraîcheur à la série.
Tu ne pouvais rien écrire d’autre qu’un smiley, effectivement, cela dit ça reste téléphoné comme réaction.
Oui mais black flag à l’époque faisait largement le café ! C’était d’ailleurs malgré le couac, une belle surprise technique lors de la cérémonie de l’E3 PlayStation en juin 2013.