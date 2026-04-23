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[RAPPEL] Reveal Assassin's Creed BF Resynced (18h00) + Xbox Indé Showcase (à 19h00)
Deux petits rendez-vous ce soir à suivre ci-dessous, avec tout d'abord le reveal (il était temps) de Assassin's Creed : Black Flag Resynced à 18h00 pour repartir avec tout ce qu'il faut d'ici la sortie dans quelques semaines, précisément le 9 juillet (ne soyons pas surpris du leak préalable).

Juste derrière, à 19h00, Xbox tiendra un nouveau show spécial indé, parfois avec Game Pass (comme Mistfall Hunter) et parfois non (comme Solo Leveling : Arise Overdrive).



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publié le 23/04/2026 à 15:45 par Gamekyo
commentaires (20)
shanks publié le 23/04/2026 à 16:08
Mitigé je suis.
shambala93 publié le 23/04/2026 à 16:08
Pas mal techniquement, l’ambiance début XVIIIe y est.
airzoom publié le 23/04/2026 à 16:10
Il est tellement nul Black Flag, une histoire vide de chez vide, j'ai détesté...
spartan1985 publié le 23/04/2026 à 16:12
Pas mal par contre je ne le prendrais pas à 60 balles.
naru publié le 23/04/2026 à 16:13
J'avais bien aimé cet épisode qui m'avait fait renouer avec la série après un AC3 assez mauvais. La séquence présentée en début de vidéo donne envie, mais perso, je ne pense pas raquer à nouveau pour ce Black Flag.
shambala93 publié le 23/04/2026 à 16:13
Cool il n’est pas « RPG » même si en réalité y’avait pas grand chose de RPG dans les précédents épisodes.
shanks publié le 23/04/2026 à 16:13
On est techniquement dans le remake bricolé où au lieu de quelque chose de bien construit parti de zéro, ça améliore aléatoirement.

La végétation est cool, les effets météo sublime, mais t'as des effets de lumière à peine old gen et des animations de l'époque PS360.
bennj publié le 23/04/2026 à 16:14
shanks pourquoi ? Ca a l'air trop bien surtout pour ceux qui ont pas fait l'original.
liberty publié le 23/04/2026 à 16:16
shanks les mauvaises langues diront qu'on a enfin les bullshit trailer Ubisoft en vrai ! Juste faut leur laisser le temps d'un remake pour avoir l'equivalent....
shambala93 publié le 23/04/2026 à 16:19
liberty
Le jeu était très beau à l’époque sur ps4… faut arrêter le cinéma .
liberty publié le 23/04/2026 à 16:19
shambala93
naru publié le 23/04/2026 à 16:19
bennj
Pour ceux qui n'ont pas fait l'original, c'est une bonne occasion car cet épisode avait redonné un petit vent de fraîcheur à la série.
azerty publié le 23/04/2026 à 16:20
Déjà fait rien à cirer.
shambala93 publié le 23/04/2026 à 16:21
liberty
Tu ne pouvais rien écrire d’autre qu’un smiley, effectivement, cela dit ça reste téléphoné comme réaction.
liberty publié le 23/04/2026 à 16:24
shambala93 J'ai juste fais une crotte de nez à Ubisoft sur l'époque des bullshit trailer a la watchdog. Je n'ai rien contre Assassin Creed, le jeu m'intéresse, mais ça m'a fait rire parce que tu as raison je trouvais le jeu très beau, surtout l'eau qui était impressionnante
shambala93 publié le 23/04/2026 à 16:27
liberty
Oui mais black flag à l’époque faisait largement le café ! C’était d’ailleurs malgré le couac, une belle surprise technique lors de la cérémonie de l’E3 PlayStation en juin 2013.
nicolasgourry publié le 23/04/2026 à 17:08
Vapor World a du charme
bennj publié le 23/04/2026 à 17:15
naru c'est mon cas justement, je vais faire ce remake avec grand plaisir je pense
bennj publié le 23/04/2026 à 17:16
azerty du coup l'intérêt de ton commentaire ? Sérieux le temps à perdre sur un truc sur lequel t'en as soit disant rien à faire.
grievous32 publié le 23/04/2026 à 19:34
Speedrunners 2 et Golf with your Friends 2, c'est du pâté label rouge. Need !
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Assassin's Creed : Black Flag Resynced
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Nom : Assassin's Creed : Black Flag Resynced
Support : PC
Editeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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