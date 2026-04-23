[RAPPEL] Reveal Assassin's Creed BF Resynced (18h00) + Xbox Indé Showcase (à 19h00)

Deux petits rendez-vous ce soir à suivre ci-dessous, avec tout d'abord le reveal (il était temps) deà 18h00 pour repartir avec tout ce qu'il faut d'ici la sortie dans quelques semaines, précisément le 9 juillet (ne soyons pas surpris du leak préalable).Juste derrière, à 19h00, Xbox tiendra un nouveau show spécial indé, parfois avec Game Pass (comme) et parfois non (comme).