Joie : Bubsy 4D a droit à une démo jouable

On ne doute à aucun instant que vous devez être incroyablement nombreux à attendre la sortie de Bubsy 4D et en attendant, Atari est tout fier de montrer concrètement ses intentions avec la mise en ligne d'une démo jouable sur absolument tous les supports. Profitez.
Ce nouvel épisode, au cœur des différentes planètes d'une galaxie (#hasard) sortira le 22 mai prochain, au prix tout de même sympa de 19,99€. Une version boîte arrivera un mois plus tard, incluant un livret de luxe, un poster et un steelbook, mais ce sera 39,99€ (et même 49,99€ sur Switch 2).
Et en vrai les retours sont assez positifs, le dev est un passionné et assez impliqué dans le projet pour en faire un bon jeu jouable et fun. Ce jeu là n'a aucun lien avec les précédents sortis ils y a quelques années (quand ils ont tenté un reboot plutôt moyen)
Je vais rester sur le petit jeu sympas que j’avais fait à l’époque sur Super Nes
Ça a pas l’air ouf quand même