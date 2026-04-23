Joie : Bubsy 4D a droit à une démo jouable

On ne doute à aucun instant que vous devez être incroyablement nombreux à attendre la sortie deet en attendant, Atari est tout fier de montrer concrètement ses intentions avec la mise en ligne d'une démo jouable sur absolument tous les supports. Profitez.Ce nouvel épisode, au cœur des différentes planètes d'une galaxie (#hasard) sortira le 22 mai prochain, au prix tout de même sympa de 19,99€. Une version boîte arrivera un mois plus tard, incluant un livret de luxe, un poster et un steelbook, mais ce sera 39,99€ (et même 49,99€ sur Switch 2).