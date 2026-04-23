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Joie : Bubsy 4D a droit à une démo jouable
On ne doute à aucun instant que vous devez être incroyablement nombreux à attendre la sortie de Bubsy 4D et en attendant, Atari est tout fier de montrer concrètement ses intentions avec la mise en ligne d'une démo jouable sur absolument tous les supports. Profitez.

Ce nouvel épisode, au cœur des différentes planètes d'une galaxie (#hasard) sortira le 22 mai prochain, au prix tout de même sympa de 19,99€. Une version boîte arrivera un mois plus tard, incluant un livret de luxe, un poster et un steelbook, mais ce sera 39,99€ (et même 49,99€ sur Switch 2).

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gameslover
publié le 23/04/2026 à 12:21 par Gamekyo
commentaires (5)
rogeraf publié le 23/04/2026 à 12:35
C'est la meilleur nouvelle du jour voir du mois sur Gamekyo, merci l'émotion m'emporte
negan publié le 23/04/2026 à 12:52
Ça a déjà l'air mieux que Astrobot cela dit
retrostew publié le 23/04/2026 à 12:57
La démo PC était dispo depuis un moment.
Et en vrai les retours sont assez positifs, le dev est un passionné et assez impliqué dans le projet pour en faire un bon jeu jouable et fun. Ce jeu là n'a aucun lien avec les précédents sortis ils y a quelques années (quand ils ont tenté un reboot plutôt moyen)
aozora78 publié le 23/04/2026 à 13:57
En vrai, ce jeu pourrait facilement être le meilleur de la licence
mattewlogan publié le 23/04/2026 à 14:17
negan mdr personne ne te prend au sérieux
Je vais rester sur le petit jeu sympas que j’avais fait à l’époque sur Super Nes
Ça a pas l’air ouf quand même
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Fiche descriptif
Bubsy 4D
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Nom : Bubsy 4D
Support : PC
Editeur : Atari
Développeur : Fabraz
Genre : plates-formes
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
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