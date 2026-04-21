Starfield : au moins, le lancement PS5 n'est pas passé inaperçu aux USA
Circana nous apprend que pour sa semaine de lancement PS5 (celle du 11 avril), Starfield est retourné à la première place des ventes aux USA, ce qui ne lui était pas arrivé depuis sa sortie initiale sur PC/Xbox. Merci la PlayStation 5 qui représente 95 % des ventes pour cette période, mais il faut avouer qu'atteindre cette place n'était pas un grand défi : il n'y avait tout simplement aucune autre sortie « majeure » si ce n'est Pokémon Champions… un F2P dont les données ne sont pas prises en compte par l'organisme.
Quelques points plus intéressants :
- Le DLC et la MAJ ont permis (toujours la même semaine) de le faire bondir sur Steam de la 140e à la 26e place, tandis que sur Xbox, nous sommes passés de la 56e à la 18e place.
- En combinant les ventes PS5 et les ventes du DLC quel que soit le support, ce fut la 4e meilleure semaine de l'histoire du jeu en terme de revenus.
Nous verrons bien si Bethesda fera vraiment perdurer le suivi de sa nouvelle licence, tandis que de nombreux fans attendent la suite du programme, donc un certain The Elder Scrolls VI et en attendant pour grignoter les remasters de Fallout 3 & New Vegas.
Avec en prime la multitude de bug et un DLC même pas en Français
à mon avis, ce que tu n'as pas aimé dans RE9, c'est qu'il n'y a plus de loading en prenant à chaque fois une porte...
Des goûts à faire pâlir un doberman.
Et dimanche, j'ai enfin compris que la vitesse de déplacement du perso de re9 correspond quand tu est en surcharge dans un jeux de bethesda.....
Même quand tu joue a resident evil 4, tu te déplace plus vite. Dans re9......c'est lent, tellement lent.
J'approuve.
D'ailleurs j'ai toujours trouvé que Silent Hill 2 c'était de la merde car James enchaîne pas les combos SSS et sait même pas faire un wallrun.
Et je parle pas de la latence du pistolet a tiré plusieurs coup malgré que tu appuie sur la touche, et comme les zombie se dandine, quand le coup part, ben le zombie est plus dans l'axe, donc tu gaspille des munitions....
Je joue a la vue a la première personne,je précise.
En tous cas c'etais pas comme ça dans resident evil 4. ..
Et n'oublie pas de ce que je pense de Mario sunshine, alors qu'il esr aimé de beaucoup.
Moi tu me mets des handicap dans les mouvements, j'aime pas, c'est comme ça.
Comme j'aime pas rester en surcharge dans un jeux bethesda. (Mais la c'est temporaire, et c'est le joueur qui décide de ramasser ou non
Apres je parlerais même pas de l'histoire de re9.
Ho une petite aveugle enfermée dans un asile remplie de monstre. Et si on l'a libéré....
Ho, elle est morte, vite un massage cardiaque.
Ho grace qui suis maintenant le grand scientifique de son plein gré....c'etais bien la peine de se détacher au début....
Et je parle pas des zombie qui tire , ou qui se sert de missile.... Pas mal .
Bah le zombie qui tire, c'est totalement expliqué par le scénario, et le coup du missile, on parle d'un Tyran, un peu plus intelligent que le zombie de base.
Le Nemesis avait un lance-roquettes hein
Les zombie qui pilone le toit, c'est des tyran? 1 balle suffit a les descendre ? Je les voyais plus résistant que ça.
Pour revenir a re9, j'aime pas a cause de certains truc qui gâche le truc.
C'est mon droit.
Mais j'avoue quand je déteste un jeux a ce point, c'est que je prends aucun plaisir.
Pour moi un jeu ça doit être fun, plaisant a faire.
Grace m'a dégouté, que même leon n'arrive pas a me réconcilier.....
Je sais même pas si je suis proche de la fin ....
Le meilleur passage? Au tous début, sous la pluie. Après....
J'aurais même préféré qu'ils fassent un jeu full Grace.
Les absurdité...
Je prends juste un exemple: grace avait l'air de tenir a Émilie, mais a quel moment, tu te dit que je vais la trimballer dans un asile remplie de monstres cannibale?
Pour résoudre une énigme en braille? Vu le nombre de combinaison, il étais largement possible de la trouver sans Émilie.
Fabriquer des munitions a partir de sang......la j'ai pas compris. Mais admettons.
Et la routine de certains zombie (comme le chef cuisto) qui va changer de parcours parce qu'on a récupéré un objet bien précis ?
Pour moi, le premier résident evil (versions gamecube) , a etais mon premier résident evil et reste mon résident evil préféré.
Le résident evil 4 , c'est pas le côté résident evil que j'aime, mais en tant que jeux d'actions, bordel celui la il étais nerveux et juisif.
J'ai l'impression que capcom cherche a réconcilier les joueurs ayant aimé les premier résident evil avant le 4 sans dégoûter ceux qui aime le 4....
Mais a vouloir plaire a tous le monde, tu échoue.
Déjà le switch entre personnage du 0, c'etais pas terrible...
La avec résident evil 9, c'est chiant.
Peut être aurait t'il fallu 2 scénario. 1 pour grace, et l'autre pour leon...
Un peu comme on joue ada dans résident evil 4.