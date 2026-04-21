Starfield : au moins, le lancement PS5 n'est pas passé inaperçu aux USA

Circana nous apprend que pour sa semaine de lancement PS5 (celle du 11 avril),est retourné à la première place des ventes aux USA, ce qui ne lui était pas arrivé depuis sa sortie initiale sur PC/Xbox. Merci la PlayStation 5 qui représente 95 % des ventes pour cette période, mais il faut avouer qu'atteindre cette place n'était pas un grand défi : il n'y avait tout simplement aucune autre sortie « majeure » si ce n'est… un F2P dont les données ne sont pas prises en compte par l'organisme.Quelques points plus intéressants :- Le DLC et la MAJ ont permis (toujours la même semaine) de le faire bondir sur Steam de la 140e à la 26e place, tandis que sur Xbox, nous sommes passés de la 56e à la 18e place.- En combinant les ventes PS5 et les ventes du DLC quel que soit le support, ce fut la 4e meilleure semaine de l'histoire du jeu en terme de revenus.Nous verrons bien si Bethesda fera vraiment perdurer le suivi de sa nouvelle licence, tandis que de nombreux fans attendent la suite du programme, donc un certainet en attendant pour grignoter les remasters de