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Starfield : au moins, le lancement PS5 n'est pas passé inaperçu aux USA
Circana nous apprend que pour sa semaine de lancement PS5 (celle du 11 avril), Starfield est retourné à la première place des ventes aux USA, ce qui ne lui était pas arrivé depuis sa sortie initiale sur PC/Xbox. Merci la PlayStation 5 qui représente 95 % des ventes pour cette période, mais il faut avouer qu'atteindre cette place n'était pas un grand défi : il n'y avait tout simplement aucune autre sortie « majeure » si ce n'est Pokémon Champions… un F2P dont les données ne sont pas prises en compte par l'organisme.

Quelques points plus intéressants :

- Le DLC et la MAJ ont permis (toujours la même semaine) de le faire bondir sur Steam de la 140e à la 26e place, tandis que sur Xbox, nous sommes passés de la 56e à la 18e place.
- En combinant les ventes PS5 et les ventes du DLC quel que soit le support, ce fut la 4e meilleure semaine de l'histoire du jeu en terme de revenus.

Nous verrons bien si Bethesda fera vraiment perdurer le suivi de sa nouvelle licence, tandis que de nombreux fans attendent la suite du programme, donc un certain The Elder Scrolls VI et en attendant pour grignoter les remasters de Fallout 3 & New Vegas.

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Qui a aimé ?
publié le 21/04/2026 à 07:29 par Gamekyo
commentaires (14)
cyr publié le 21/04/2026 à 08:18
Mérité c'est un putains de bon jeux.
narcissedoyo publié le 21/04/2026 à 08:34
Trop cool
Avec en prime la multitude de bug et un DLC même pas en Français
sasquatsch publié le 21/04/2026 à 09:13
J4 dois d'abord finir Cyberpunk... Avant d'attaquer le futur de l'humanité mais bravo a Bethesda... Voyons voir si la stratégie multiplateforme continuera sur la prochaine génération...
zoske publié le 21/04/2026 à 09:26
cyr RE9 est une daube et Starfield un putain de bon jeu...
à mon avis, ce que tu n'as pas aimé dans RE9, c'est qu'il n'y a plus de loading en prenant à chaque fois une porte...
walterwhite publié le 21/04/2026 à 09:52
zoske

Des goûts à faire pâlir un doberman.
cyr publié le 21/04/2026 à 09:53
zoske je faisais fallout 4, et quand tu es en surpoid, tu avance lentement, c'est gonflant (je récupère tous ce qui traine ).
Et dimanche, j'ai enfin compris que la vitesse de déplacement du perso de re9 correspond quand tu est en surcharge dans un jeux de bethesda.....


Même quand tu joue a resident evil 4, tu te déplace plus vite. Dans re9......c'est lent, tellement lent.
shanks publié le 21/04/2026 à 10:29
cyr
J'approuve.
D'ailleurs j'ai toujours trouvé que Silent Hill 2 c'était de la merde car James enchaîne pas les combos SSS et sait même pas faire un wallrun.
cyr publié le 21/04/2026 à 11:09
shanks c'est un fait. Grace ce déplace tellement lentement, mais même leon se déplace lentement.

Et je parle pas de la latence du pistolet a tiré plusieurs coup malgré que tu appuie sur la touche, et comme les zombie se dandine, quand le coup part, ben le zombie est plus dans l'axe, donc tu gaspille des munitions....

Je joue a la vue a la première personne,je précise.

En tous cas c'etais pas comme ça dans resident evil 4. ..


Et n'oublie pas de ce que je pense de Mario sunshine, alors qu'il esr aimé de beaucoup.

Moi tu me mets des handicap dans les mouvements, j'aime pas, c'est comme ça.

Comme j'aime pas rester en surcharge dans un jeux bethesda. (Mais la c'est temporaire, et c'est le joueur qui décide de ramasser ou non


Apres je parlerais même pas de l'histoire de re9.

Ho une petite aveugle enfermée dans un asile remplie de monstre. Et si on l'a libéré....

Ho, elle est morte, vite un massage cardiaque.

Ho grace qui suis maintenant le grand scientifique de son plein gré....c'etais bien la peine de se détacher au début....

Et je parle pas des zombie qui tire , ou qui se sert de missile.... Pas mal .
shanks publié le 21/04/2026 à 11:33
cyr
Bah le zombie qui tire, c'est totalement expliqué par le scénario, et le coup du missile, on parle d'un Tyran, un peu plus intelligent que le zombie de base.

Le Nemesis avait un lance-roquettes hein
cyr publié le 21/04/2026 à 12:07
shanks le nemesis c'est dans le 3? J'ai pas fait l'original. Et je sais plus si j'ai fini la version ps4....donc pour le lance roquette....

Les zombie qui pilone le toit, c'est des tyran? 1 balle suffit a les descendre ? Je les voyais plus résistant que ça.

Pour revenir a re9, j'aime pas a cause de certains truc qui gâche le truc.
C'est mon droit.

Mais j'avoue quand je déteste un jeux a ce point, c'est que je prends aucun plaisir.
Pour moi un jeu ça doit être fun, plaisant a faire.
Grace m'a dégouté, que même leon n'arrive pas a me réconcilier.....

Je sais même pas si je suis proche de la fin ....

Le meilleur passage? Au tous début, sous la pluie. Après....
natedrake publié le 21/04/2026 à 12:26
cyr Je peux comprendre que t'aimes pas Grace, mais pour moi, les meilleurs moments du jeu sont avec elle justement (le côté pur survival horror).

J'aurais même préféré qu'ils fassent un jeu full Grace.
cyr publié le 21/04/2026 à 13:13
natedrake je dit grace, mais en vrai c'est le scénario autour de grace. Les choix qu'on est obligé de faire....
Les absurdité...

Je prends juste un exemple: grace avait l'air de tenir a Émilie, mais a quel moment, tu te dit que je vais la trimballer dans un asile remplie de monstres cannibale?

Pour résoudre une énigme en braille? Vu le nombre de combinaison, il étais largement possible de la trouver sans Émilie.

Fabriquer des munitions a partir de sang......la j'ai pas compris. Mais admettons.

Et la routine de certains zombie (comme le chef cuisto) qui va changer de parcours parce qu'on a récupéré un objet bien précis ?


Pour moi, le premier résident evil (versions gamecube) , a etais mon premier résident evil et reste mon résident evil préféré.

Le résident evil 4 , c'est pas le côté résident evil que j'aime, mais en tant que jeux d'actions, bordel celui la il étais nerveux et juisif.

J'ai l'impression que capcom cherche a réconcilier les joueurs ayant aimé les premier résident evil avant le 4 sans dégoûter ceux qui aime le 4....

Mais a vouloir plaire a tous le monde, tu échoue.

Déjà le switch entre personnage du 0, c'etais pas terrible...

La avec résident evil 9, c'est chiant.

Peut être aurait t'il fallu 2 scénario. 1 pour grace, et l'autre pour leon...

Un peu comme on joue ada dans résident evil 4.
bennj publié le 21/04/2026 à 13:19
cyr a deux doigts de comprendre le concept d'un jeu d'horreur.
bennj publié le 21/04/2026 à 13:31
natedrake mais clairement un jeu full horreur avec Grâce uniquement aurait eu plus de sens. Les passages avec Léon sont superflues et franchement l'action est mal branlee. Sans parler djbcote pseudo open world qui est chiant a en mourir.
Gras
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Fiche descriptif
Starfield
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Nom : Starfield
Support : PC
Editeur : Bethesda Softworks
Développeur : Bethesda Softworks
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X
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