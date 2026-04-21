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The Last of Us Part 3 : un indice sur le scénario ?
Intergalactic : The Heretic Prophet sera quoi qu'il arrive le prochain jeu de Naughty Dog, et pendant que se murmure la possibilité d'un nouvel Uncharted par la suite, c'est vers l'autre licence majeure du studio que l'on revient aujourd'hui avec un apparent contexte scénaristique pour The Last of Us : Part III.

Bien évidemment, si la source peut-être considérée comme fiable, on gardera en tête que les propos recueillis ne datent pas d'hier et les choses ont pu changer du tout au tout depuis. Mais bref, lors d'une interview accordée à « Kiwi Talkz », Gabriel Betancourt, l'un des anciens concepteurs des Dogs, a tranquillement balancé que suite à The Last of Us : Part II, Neil Druckmann lui a révélé que Ellie n'était pas la seule « élue » immunisée dans ce monde post-apocalyptique, qu'il existait quelque part « un lieu, une véritable communauté rassemblant ce type de personnes », et que Druckmann souhaitait créer une histoire élaborée autour de cela.

Pourquoi pas, surtout que cela donnerait une suite intéressante à l'histoire d'Ellie (surtout vu la fin du 2), bien que l'on voit arriver gros comme une baraque le coup de la communauté toute clean en apparence mais qui cachera de mauvaises intentions, du genre éradiquer le reste des humains « non-immunisés » pour ainsi mettre fin à la propagation. Vous l'aurez lu ici en premier.
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leonsilverburg, beppop, walterwhite, kisukesan, jenicris
publié le 21/04/2026 à 07:55 par Gamekyo
commentaires (22)
thauvinho publié le 21/04/2026 à 08:02
J'aime bien cette idée Mais bon on est pas prêt de le voir ce jeu
vyse publié le 21/04/2026 à 08:02
Mdrr
wickette publié le 21/04/2026 à 08:14
Juste sortez vos jeux à un moment…

J’adore ND mais aller raconter les idées du scenario d’un jeu qui n’existe meme pas ça me désole un peu, on attend intergalactic et ils nous racontent leurs idées pour tlou part III…
gamerdome publié le 21/04/2026 à 08:17
du genre éradiquer le reste des humains « non-immunisés » pour ainsi mettre fin à la propagation

De quoi alimenter les débats sur le fait que Joël a refusé que Ellie se fasse trépaner et sacrifier pour sauver ce qu'il reste de l'humanité... si ça avait marché bien sûr.

Là ce serait toute une communauté qualifiée d'égoïste par certains car ils refusent de crever.
magneto860 publié le 21/04/2026 à 08:28
C'est surtout l'amorce idéale pour un jeu multi, non ? Mais il a été annulé...
link571 publié le 21/04/2026 à 08:40
J’aime bien l’idée mais alors on ai pas prêt de le voir.. fin de gen ps6 ?
beppop publié le 21/04/2026 à 08:44
wickette oui enfin là en l'occurrence c'est un mec qui ne bosse même plus dans le studio et qui parle en off.
mrvince publié le 21/04/2026 à 09:00
J'ai beaucoup aimé le 2. Plus que le 1er que j'ai vite oublié. Le 2 ils ont eu des couilles. A voir ce 3eme.
churos45 publié le 21/04/2026 à 09:11
Ça ne m'étonne pas que Ellie ne soit pas la seule. Ça reste un jeu "réaliste", Ellie n'est pas une élue mystique, il y a sûrement des conditions qui font que certains résistent au virus même s'ils sont peu nombreux (et les gens n'ont pas envie de se faire mordre pour le savoir)
romgamer6859 publié le 21/04/2026 à 09:12
La communauté qui développerait sont propre virus pour tuer les humains non immunisés, ouais je vois le truc
walterwhite publié le 21/04/2026 à 09:18
Alléchant sur le papier.
narphe1 publié le 21/04/2026 à 09:20
Et bien d'un point vue purement scénaristique , c'est vraiment intéressant , cela viendrait confronter Ellie à sa propre vision de son immunité , celle du sacrifice qu'elle voulais avoir pour que sa vie est un sens , son ressentiment vis à vis de Joel et celle de l'humanité qui voulais la sacrifier pour un vaccin , j'imagine que son histoire ira interpeller les membres de cette nouvelle communauté ! Bref ça peut allez dans pleins de sens possible et ça c'est cool , sans compter que les lucioles et abby sont toujours en vie , que se passerait il , si il venais à découvrir un communauté de personnes immunisé ?
bladagun publié le 21/04/2026 à 09:33
Naze comme speech
mrpopulus publié le 21/04/2026 à 09:37
Vu la fin du 2 ça semble pas déconnant comme idée, mais bon on est pas prêt de le voir pour le moment. Peut être sur PS6
fan2jeux publié le 21/04/2026 à 10:01
Et je voie deja la fin où ellie tue tous les immunisés jusqu au dernier
azerty publié le 21/04/2026 à 10:50
La communauté appelée Woke, puis Ellie se rend compte que les puritains sont tous des tarés...
shambala93 publié le 21/04/2026 à 11:10
Mouais aucun intérêt ! La franchise s’est construite autour de la relation filiale entre Joel et Ellie, le reste… c’est vraiment pour ne pas aller sur autre chose !
jenicris publié le 21/04/2026 à 11:30
Intéressant!
ravyxxs publié le 21/04/2026 à 11:30
Ils sont aussi talentueux et lent que Rockstar. J'ai l'impression que les gens le remarque que maintenant...
guiguif publié le 21/04/2026 à 11:43
Pas mal
mrpopulus publié le 21/04/2026 à 11:59
shambala93 C'est ton commentaire qui n'a aucun intérêt
snave publié le 21/04/2026 à 13:28
shambala93 La franchise ne se résume pas qu'à Ellie et Joel hein, beaucoup d'autres personnages ou choses peuvent être développées.

Sinon, l'intrigue est bonne, je trouve, il y a moyen de faire une histoire intéressante.
Gras
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The Last of Us : Part II Remastered
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Nom : The Last of Us : Part II Remastered
Support : PC
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : Naughty Dog
Genre : action-infiltration
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