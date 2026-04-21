The Last of Us Part 3 : un indice sur le scénario ? The Last of Us Part 3 : un indice sur le scénario ?

Intergalactic : The Heretic Prophet sera quoi qu'il arrive le prochain jeu de Naughty Dog, et pendant que se murmure la possibilité d'un nouvel Uncharted par la suite, c'est vers l'autre licence majeure du studio que l'on revient aujourd'hui avec un apparent contexte scénaristique pour The Last of Us : Part III.



Bien évidemment, si la source peut-être considérée comme fiable, on gardera en tête que les propos recueillis ne datent pas d'hier et les choses ont pu changer du tout au tout depuis. Mais bref, lors d'une interview accordée à « Kiwi Talkz », Gabriel Betancourt, l'un des anciens concepteurs des Dogs, a tranquillement balancé que suite à The Last of Us : Part II, Neil Druckmann lui a révélé que Ellie n'était pas la seule « élue » immunisée dans ce monde post-apocalyptique, qu'il existait quelque part « un lieu, une véritable communauté rassemblant ce type de personnes », et que Druckmann souhaitait créer une histoire élaborée autour de cela.



Pourquoi pas, surtout que cela donnerait une suite intéressante à l'histoire d'Ellie (surtout vu la fin du 2), bien que l'on voit arriver gros comme une baraque le coup de la communauté toute clean en apparence mais qui cachera de mauvaises intentions, du genre éradiquer le reste des humains « non-immunisés » pour ainsi mettre fin à la propagation. Vous l'aurez lu ici en premier.