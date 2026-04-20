NiOh 3 : un peu de défi en attendant les DLC NiOh 3 : un peu de défi en attendant les DLC

Bientôt 3 mois que NiOh 3 est sur le marché et l'heure n'est pas encore venue pour la mise en avant des habituels DLC, ce qui n'empêche pas le producteur Kohei Shibata de nous proposer en attendant (enfin disons dès le 27 avril) une petite mise à jour à ne pas refuser puisque gratos.



En voici le contenu annoncé :



- Nouvelles missions secondaires « Parchemins » à très haut level de difficulté.

- Ces missions offriront des compétences inédites en récompenses.

- Rééquilibrage pour améliorer les bonus de set complet d'équipement.

- Ajout de la « Pierre de Pénitence », un nouvel accessoire qui une fois équipé permet d'augmenter drastiquement le drop d'accessoires rares (avec les bonus qui vont avec), mais au prix d'un boost de la difficulté.



Bref, une mise à jour « challenge » on l'a compris, histoire de nous préparer à l'avance aux extensions, cette fois au nombre de deux, la première pour septembre 2026, la deuxième pour février 2027.