SNK tease enfin le retour de Metal Slug

« La série n'est pas prête de s'arrêter ! »

Il y a un paquet d'années de cela, SNK nous promettait le grand retour de, allant même jusqu'à donner une période de sortie : quelque part en 2020. Et puis, 6 ans plus tard et hormis quelques spin-off (dont le tactical rogue), on continue d'attendre mais les choses bougent à nouveau : dans le cadre des 30 ans d'une des références du run'n gun, annonçant de « nouveaux projets » et de « nouvelles aventures ».Pour le concret, il faudra encore patienter, mais la promesse est là :