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SNK tease enfin le retour de Metal Slug
Il y a un paquet d'années de cela, SNK nous promettait le grand retour de Metal Slug, allant même jusqu'à donner une période de sortie : quelque part en 2020. Et puis, 6 ans plus tard et hormis quelques spin-off (dont le tactical rogue), on continue d'attendre mais les choses bougent à nouveau : dans le cadre des 30 ans d'une des références du run'n gun, annonçant de « nouveaux projets » et de « nouvelles aventures ».

Pour le concret, il faudra encore patienter, mais la promesse est là :

« La série n'est pas prête de s'arrêter ! »




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rendan, raoh38, ouken, junaldinho
publié le 19/04/2026 à 17:32 par Gamekyo
commentaires (10)
newtechnix publié le 19/04/2026 à 17:43
Déjà qu'ils commencent à annoncer une nouvelle neo-geo après on verra
defcon5 publié le 19/04/2026 à 17:44
Est ce que ces nouveaux jeux seront à 80 euros sur la NG+ ? J'ai des doutes...
rendan publié le 19/04/2026 à 17:50
Bordel un nouveau Metal Slug?? Carrément chaud
newtechnix publié le 19/04/2026 à 17:53
alors pour comprendre ce qui se passe réellement:

un jour dans un magasin à Paris, un enfant de 5 ans fils d'un Emir Saoudien voulait s'acheter une console de JV, il envoya un serviteur qui n'y connaissait rien acheter une console pour son fils de 5 ans...ayant plusieurs choix devant lui et ne sachant pas quoi prendre il téléphona à l'Emir, l'Emir lui a dit "ispèce di connase, si tu sais pas alors prends tout ce qu'il a de plus cher"....(ou alors achète le magasin)...

30 ans plus après des études à la London School of Business, ce petit de 5 ans décide de racheter SNK...

Puis 5 ans plus tard il décide de re-sortir la console avec tous les jeux.

Si l'on peut penser que cette histoire puisse sortir de la 4ème Dimension .... On peut aussi simplement reconnaitre que ce soit l'histoire la plus proche de la réalité actuelle.
negan publié le 19/04/2026 à 18:15
Curieux je suis .
defcon5 publié le 19/04/2026 à 18:15
ispèce di connase 20 ans après, c'est toujours aussi drôle

(mais c'était plutôt "ispice di counasse", non ? )
gamerdome publié le 19/04/2026 à 18:24
Metal Slug 8 exclu Neo Geo +

(25.000€ dans 35 ans)
newtechnix publié le 19/04/2026 à 18:32
defcon5 ha oui c'est vieux j'ai déjà du réfléchir rien que pour ispice
defcon5 publié le 19/04/2026 à 19:03
newtechnix
pharrell publié le 19/04/2026 à 19:41
Si ça sort sur Neo Geo AES + en exclu, c’est du day one !
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Metal Slug Tactics
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Nom : Metal Slug Tactics
Support : PC
Editeur : DotEmu
Développeur : Leikir Studio
Genre : tactical-RPG
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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