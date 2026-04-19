SNK tease enfin le retour de Metal Slug

Il y a un paquet d'années de cela, SNK nous promettait le grand retour de Metal Slug, allant même jusqu'à donner une période de sortie : quelque part en 2020. Et puis, 6 ans plus tard et hormis quelques spin-off (dont le tactical rogue), on continue d'attendre mais les choses bougent à nouveau : dans le cadre des 30 ans d'une des références du run'n gun, annonçant de « nouveaux projets » et de « nouvelles aventures ».
Pour le concret, il faudra encore patienter, mais la promesse est là :
un jour dans un magasin à Paris, un enfant de 5 ans fils d'un Emir Saoudien voulait s'acheter une console de JV, il envoya un serviteur qui n'y connaissait rien acheter une console pour son fils de 5 ans...ayant plusieurs choix devant lui et ne sachant pas quoi prendre il téléphona à l'Emir, l'Emir lui a dit "ispèce di connase, si tu sais pas alors prends tout ce qu'il a de plus cher"....(ou alors achète le magasin)...
30 ans plus après des études à la London School of Business, ce petit de 5 ans décide de racheter SNK...
Puis 5 ans plus tard il décide de re-sortir la console avec tous les jeux.
Si l'on peut penser que cette histoire puisse sortir de la 4ème Dimension .... On peut aussi simplement reconnaitre que ce soit l'histoire la plus proche de la réalité actuelle.
(mais c'était plutôt "ispice di counasse", non ? )
(25.000€ dans 35 ans)