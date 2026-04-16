[LEAK] Assassin's Creed : Black Flag Resynced a sa date de sortie avant même le reveal
Selon les bruits de couloirs, c'est aujourd'hui même qu'un certain Assassin's Creed : Black Flag Resynced (le remake quoi) a pu être essayé par une partie de la presse et influenceurs, et si vous voulez savoir quand le peuple sera servi, Tom Henderson vient à vous pour balancer les deux périodes clés :
- Reveal la semaine prochaine
- Sortie le 9 juillet 2026
En revanche, l'insider se cache bien de dire si le reveal se fera ou non dans le cadre d'un « éventuel » State of Play que l'on attendait pour aujourd'hui. D'ailleurs, ce même Henderson confirme que le remake d'Assassin's Creed IV aurait bien dû être montré aujourd'hui comme le stipulait NateTheHate, mais Ubisoft a préféré reporter à la dernière minute pour mieux se consacrer à la présentation en behind-close-door (environ 30 minutes).
publié le 16/04/2026 à 19:32 par Gamekyo
Soit les mecs s'en branlent.
Soit ils prennent conscience que si toutes les dates de fin d'année sont maintenues (dont GTA 6, Gears, Wolverine et Fable, en plus des habituels FIFA, Call of), ils ont aucune marge de manoeuvre.
De mémoire, c’est des infos sorties lorsqu’il y avait eu des leaks divers sur plusieurs projets il y a quelques mois
C'est LA MEILLEUR periode. Ya 0 embouteillage, en general à cette periode on a le temps de faire les jeux...ect
Ya plein de jeux qui se sont cassé la gueule en voulnat sortir leur jeu en (fevrier, mars ou de Septembre à novembre)
Pour moi les meilleurs periodes pour les sorties et le temps de jeu des joueurs c'est toujours entre Avril et Septembre
En tout cas moi c'est day one et j'aime la date lol
Mais je sais pas si on a des infos sur ça.
Bah à ton avis, pourquoi depuis toujours, il y a si peu de jeux (et encore moins de "gros" jeux) en juillet et la première quinzaine d'août ?
Parce que c'est pas pour l'amour du risque que tout le monde commence à débarquer fin août en simultané avant d'enchaîner en fin d'année : la plupart des études de marché ont prouvé que les ventes de jeux sur consoles de salon baissait drastiquement les 6/7 premières semaines des grandes vacances à cause de :
- Les vacances coûtent chères.
- Et les gens qui partent en vacances n'achètent pas.
- Fait chaud, y a autre chose à faire que jouer.
- Fait chaud : les consoles en souffrent.
Pour ça d'ailleurs que souvent, t'as Nintendo qui te cale tranquillement un jeu peinard car eux s'en foutent : que ce soit à l'époque DS, 3DS et maintenant Switch, la portabilité de leur console est compatible avec les vacances.
Et c'est pour ça que même moi, ce genre de date m'arrange toujours moyen.
Si début juillet, on se tape une pointe de 30° ou plus pendant quelques jours, même pas j'allume la console et le test attendra. La console va crever et moi avec
Sinon oui je coomprends le raisonnement, mais quand ya un gros jeu qui sort seul dans une periode comme ça, c'est mieux qu'il sort dans un mois fevrier ou automne qui sont blindé de grosses sorties.
Après la date , curieux, et pas malin.
Mais j'aime bien Black flag. Je regarderai par curiosité.