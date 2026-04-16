[LEAK] Assassin's Creed : Black Flag Resynced a sa date de sortie avant même le reveal [LEAK] Assassin's Creed : Black Flag Resynced a sa date de sortie avant même le reveal

Selon les bruits de couloirs, c'est aujourd'hui même qu'un certain Assassin's Creed : Black Flag Resynced (le remake quoi) a pu être essayé par une partie de la presse et influenceurs, et si vous voulez savoir quand le peuple sera servi, Tom Henderson vient à vous pour balancer les deux périodes clés :



- Reveal la semaine prochaine

- Sortie le 9 juillet 2026



En revanche, l'insider se cache bien de dire si le reveal se fera ou non dans le cadre d'un « éventuel » State of Play que l'on attendait pour aujourd'hui. D'ailleurs, ce même Henderson confirme que le remake d'Assassin's Creed IV aurait bien dû être montré aujourd'hui comme le stipulait NateTheHate, mais Ubisoft a préféré reporter à la dernière minute pour mieux se consacrer à la présentation en behind-close-door (environ 30 minutes).