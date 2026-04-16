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[LEAK] Assassin's Creed : Black Flag Resynced a sa date de sortie avant même le reveal
Selon les bruits de couloirs, c'est aujourd'hui même qu'un certain Assassin's Creed : Black Flag Resynced (le remake quoi) a pu être essayé par une partie de la presse et influenceurs, et si vous voulez savoir quand le peuple sera servi, Tom Henderson vient à vous pour balancer les deux périodes clés :

- Reveal la semaine prochaine
- Sortie le 9 juillet 2026

En revanche, l'insider se cache bien de dire si le reveal se fera ou non dans le cadre d'un « éventuel » State of Play que l'on attendait pour aujourd'hui. D'ailleurs, ce même Henderson confirme que le remake d'Assassin's Creed IV aurait bien dû être montré aujourd'hui comme le stipulait NateTheHate, mais Ubisoft a préféré reporter à la dernière minute pour mieux se consacrer à la présentation en behind-close-door (environ 30 minutes).
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link49
publié le 16/04/2026 à 19:32 par Gamekyo
commentaires (18)
pharrell publié le 16/04/2026 à 19:36
La stratégie de com d’ubisoft est vraiment pas à enseigner dans les écoles…
victornewman publié le 16/04/2026 à 19:38
je vais attendre l'avis de Caro et Juju
shanks publié le 16/04/2026 à 19:40
La date de sortie éclatée du cul.

Soit les mecs s'en branlent.
Soit ils prennent conscience que si toutes les dates de fin d'année sont maintenues (dont GTA 6, Gears, Wolverine et Fable, en plus des habituels FIFA, Call of), ils ont aucune marge de manoeuvre.
negan publié le 16/04/2026 à 19:47
C'est pas mon préféré mais je vais le refaire
thauvinho publié le 16/04/2026 à 19:51
Je me demande bien de quel "niveau" de remaster on parle
tlj publié le 16/04/2026 à 20:24
Quand je pense qu’ils ont annulés prince of persia pour nous refourguer derrière un remake plus que dispensable. Ça n’a pas de sens
midomashakil publié le 16/04/2026 à 20:33
1 jour avant sa sortie comme tjr le jeux sera annuler
marios1 publié le 16/04/2026 à 20:37
thauvinho il me semble que c’était à l’origine un simple remake graphique (un peu comme MGS3). Mais au fil des reports/retards, ça serait devenu un peu plus que ça

De mémoire, c’est des infos sorties lorsqu’il y avait eu des leaks divers sur plusieurs projets il y a quelques mois
malroth publié le 16/04/2026 à 20:47
shanks alors je sais pas pourquoi tu dis ça, mais pour moi c'est totalement l'inverse.

C'est LA MEILLEUR periode. Ya 0 embouteillage, en general à cette periode on a le temps de faire les jeux...ect

Ya plein de jeux qui se sont cassé la gueule en voulnat sortir leur jeu en (fevrier, mars ou de Septembre à novembre)

Pour moi les meilleurs periodes pour les sorties et le temps de jeu des joueurs c'est toujours entre Avril et Septembre

En tout cas moi c'est day one et j'aime la date lol
thauvinho publié le 16/04/2026 à 21:20
marios1 oui je me souviens de ça, j'espère juste au moins un véritable up graphique et quelques petits trucs niveau gameplay
malroth publié le 16/04/2026 à 21:24
thauvinho ça serait énorme s'il est refait avec le moteur graphique de AC Shadows.

Mais je sais pas si on a des infos sur ça.
shanks publié le 16/04/2026 à 21:47
malroth
Bah à ton avis, pourquoi depuis toujours, il y a si peu de jeux (et encore moins de "gros" jeux) en juillet et la première quinzaine d'août ?

Parce que c'est pas pour l'amour du risque que tout le monde commence à débarquer fin août en simultané avant d'enchaîner en fin d'année : la plupart des études de marché ont prouvé que les ventes de jeux sur consoles de salon baissait drastiquement les 6/7 premières semaines des grandes vacances à cause de :

- Les vacances coûtent chères.
- Et les gens qui partent en vacances n'achètent pas.
- Fait chaud, y a autre chose à faire que jouer.
- Fait chaud : les consoles en souffrent.

Pour ça d'ailleurs que souvent, t'as Nintendo qui te cale tranquillement un jeu peinard car eux s'en foutent : que ce soit à l'époque DS, 3DS et maintenant Switch, la portabilité de leur console est compatible avec les vacances.
shanks publié le 16/04/2026 à 21:49
malroth
Et c'est pour ça que même moi, ce genre de date m'arrange toujours moyen.

Si début juillet, on se tape une pointe de 30° ou plus pendant quelques jours, même pas j'allume la console et le test attendra. La console va crever et moi avec
malroth publié le 16/04/2026 à 22:01
shanks rockstar sort GTA 6 en été, personne ne part en cacances

Sinon oui je coomprends le raisonnement, mais quand ya un gros jeu qui sort seul dans une periode comme ça, c'est mieux qu'il sort dans un mois fevrier ou automne qui sont blindé de grosses sorties.
sasquatsch publié le 16/04/2026 à 22:42
Le seul AC que j'ai entamé et lâché après 4-5 h de jeu... Serait -ce locaase de lui donner une deuxième chance.... ?!
ravyxxs publié le 16/04/2026 à 22:47
Comment je suis chaud bouillant pour celui là !! Les batailles navale en pleine tempête
shambala93 publié le 16/04/2026 à 22:48
Le meilleur AC avec le 2 et Origins.
cyr publié le 17/04/2026 à 05:01
Tiens, oui il y a pas eu d'événements comme il l'avait annoncé...

Après la date , curieux, et pas malin.

Mais j'aime bien Black flag. Je regarderai par curiosité.
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Assassin's Creed : Black Flag Resynced
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Nom : Assassin's Creed : Black Flag Resynced
Support : PC
Editeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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