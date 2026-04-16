Cinéma : Call of Duty a déjà une date Cinéma : Call of Duty a déjà une date

Dans le top 10 des franchises les plus lucratives JV, Call of Duty n'a jamais eu la chance (?) d'intégrer le monde du cinéma, bien que cela aurait pu se faire si Activision avait à l'époque répondu à la demande d'un certain Steven Spielberg, mais comme on le sait déjà, les choses ont changé et c'est comme annoncé la Paramount qui prendra en charge l'adaptation cinématographique.



Après en adaptant quoi exactement, c'est la grande question, car tout juste sait-on que le film cherchera à retranscrire « l'authenticité à un niveau humain », et que ça sortira en salles le 30 juin 2028. On essaiera néanmoins de faire un peu confiance au mec qui a produit les derniers Mission Impossible, Jack Reacher et Top Gun Maverick.



Producteur : David Ellison

Réalisateur : Pete Berg

Scénariste : Taylor Sheridan