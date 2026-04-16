Cinéma : Call of Duty a déjà une date
Dans le top 10 des franchises les plus lucratives JV, Call of Duty n'a jamais eu la chance (?) d'intégrer le monde du cinéma, bien que cela aurait pu se faire si Activision avait à l'époque répondu à la demande d'un certain Steven Spielberg, mais comme on le sait déjà, les choses ont changé et c'est comme annoncé la Paramount qui prendra en charge l'adaptation cinématographique.
Après en adaptant quoi exactement, c'est la grande question, car tout juste sait-on que le film cherchera à retranscrire « l'authenticité à un niveau humain », et que ça sortira en salles le 30 juin 2028. On essaiera néanmoins de faire un peu confiance au mec qui a produit les derniers Mission Impossible, Jack Reacher et Top Gun Maverick.
Producteur : David Ellison
Réalisateur : Pete Berg
Scénariste : Taylor Sheridan
publié le 16/04/2026 à 17:44 par Gamekyo
Ouuuuuuuh le CV de lâche, déjà que j'adore les MI et Top Gun M, c'est excellent ça. Jack Reacher c'est tellement vu au US, ils adorent, je comprends pourquoi on lui a donné la direction. A voir niveau casting, j'espère on sera plus sur un thème MW.
negan Jouer par qui ? Dit pas Price.