La Bloober Team semble teaser une proche annonce pour Cronos : The New Dawn
Parmi les 7 projets en cours chez Bloober Team, se pourrait-il qu'il y ait un petit DLC pour Cronos : The New Dawn ? Une extension ? Ou tout simplement une suite ? La surveillance est en tout cas de mise quand l'éditeur déclare fêter cette semaine l'anniversaire du « reveal » initial, et que l'on peut s'attendre de fait à un petit quelque chose :
« En ces jours particuliers, des anomalies temporelles sont inévitables…
Le Collectif écoute les voix à travers ces lignes temporelles…
Recherche de présence d'anomalie…
Activation du protocole de poursuite... »
Rappelons que malgré des retours critiques assez sympas, le titre n'aura fait que 500.000 ventes en période de lancement (sans trop savoir si cela a suffit pour la rentabilité).
publié le 16/04/2026 à 16:26 par Gamekyo
J'ai adoré, ça tire en longueur à la fin, mais c'est un jeu qui pardonne pas, CHAQUE balle compte et quand je dis CHAQUE balle compte c'est vraiment de la survie ! C'est une expérience à faire, on contrôle un personnage qui est loin d'être fort et puissant comme un Leon Kennedy pourtant on a l'armure et tout,mais le poids est pris en compte, et les ennemis pardonne vraiment pas, donc en venir à 4 par exemple, faut être stratège parfois...