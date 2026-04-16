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La Bloober Team semble teaser une proche annonce pour Cronos : The New Dawn
Parmi les 7 projets en cours chez Bloober Team, se pourrait-il qu'il y ait un petit DLC pour Cronos : The New Dawn ? Une extension ? Ou tout simplement une suite ? La surveillance est en tout cas de mise quand l'éditeur déclare fêter cette semaine l'anniversaire du « reveal » initial, et que l'on peut s'attendre de fait à un petit quelque chose :

« En ces jours particuliers, des anomalies temporelles sont inévitables…
Le Collectif écoute les voix à travers ces lignes temporelles…
Recherche de présence d'anomalie…
Activation du protocole de poursuite... »

Rappelons que malgré des retours critiques assez sympas, le titre n'aura fait que 500.000 ventes en période de lancement (sans trop savoir si cela a suffit pour la rentabilité).
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skuldleif, link49
publié le 16/04/2026 à 16:26 par Gamekyo
commentaires (5)
vyse publié le 16/04/2026 à 16:36
les retours gamekyens m'ont un peu refroidis, je le ferai en GOTY si ya un dlc
skuldleif publié le 16/04/2026 à 16:40
D1
ravyxxs publié le 16/04/2026 à 16:48
vyse Hein ? Le jeu est plus que positif ici
vyse publié le 16/04/2026 à 17:05
ravyxxs jai du confondre avec les tests de la presse ahaha
ravyxxs publié le 16/04/2026 à 17:22
vyse Oui la presse était un peu mitigé avec un taux de 77 partout, donc Meta et Opencritic, mais l'avis des joueurs va de 8/10 à 80% !

J'ai adoré, ça tire en longueur à la fin, mais c'est un jeu qui pardonne pas, CHAQUE balle compte et quand je dis CHAQUE balle compte c'est vraiment de la survie ! C'est une expérience à faire, on contrôle un personnage qui est loin d'être fort et puissant comme un Leon Kennedy pourtant on a l'armure et tout,mais le poids est pris en compte, et les ennemis pardonne vraiment pas, donc en venir à 4 par exemple, faut être stratège parfois...
Gras
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Cronos : The New Dawn
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Nom : Cronos : The New Dawn
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Bloober Team
Genre : survival horror
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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