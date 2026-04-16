La Bloober Team semble teaser une proche annonce pour Cronos : The New Dawn La Bloober Team semble teaser une proche annonce pour Cronos : The New Dawn

Parmi les 7 projets en cours chez Bloober Team, se pourrait-il qu'il y ait un petit DLC pour Cronos : The New Dawn ? Une extension ? Ou tout simplement une suite ? La surveillance est en tout cas de mise quand l'éditeur déclare fêter cette semaine l'anniversaire du « reveal » initial, et que l'on peut s'attendre de fait à un petit quelque chose :



« En ces jours particuliers, des anomalies temporelles sont inévitables…

Le Collectif écoute les voix à travers ces lignes temporelles…

Recherche de présence d'anomalie…

Activation du protocole de poursuite... »



Rappelons que malgré des retours critiques assez sympas, le titre n'aura fait que 500.000 ventes en période de lancement (sans trop savoir si cela a suffit pour la rentabilité).