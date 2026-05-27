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Le concurrent de Forza Horizon se dévoilera enfin la semaine prochaine
Formé par des anciens de Playground dont plusieurs pointures de Forza Horizon 5, le studio Maverick Games dévoilera donc officiellement son propre jeu de courses en monde ouvert le 2 juin à midi, probablement sans aucun rapport avec le State of Play qui lui n'interviendra que quelques heures après.

Maintenant la question à plusieurs millions de dollars : Maverick Games a t-il trouvé un nouvel éditeur depuis son abandon par Amazon Games, ou ce reveal n'aura pour but, façon Star Wars Eclipse chez Quantic, de trouver un nouveau mécène ?

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publié le 27/05/2026 à 08:17 par Gamekyo
commentaires (3)
shanks publié le 27/05/2026 à 08:19
L'ironie si les mecs mettent les clubs, la station Spotify et un doublage FR.
liberty publié le 27/05/2026 à 08:29
C'est toujours wtf de quitter une boîte qui fonctionne très bien, avec des projets qui fonctionnent très bien, pour fonder une nouvelle boîte et copier ce que tu faisais déjà avant...
rogeraf publié le 27/05/2026 à 08:38
Pour egaler le maitre, je ne crois pas que ce jeu y arrivera. A voir, faut se démarquer de FH6 pour attirer des joueurs.
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Fiche descriptif
Forza Horizon 6
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Nom : Forza Horizon 6
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Playground Games
Genre : course
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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