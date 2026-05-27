Le concurrent de Forza Horizon se dévoilera enfin la semaine prochaine
Formé par des anciens de Playground dont plusieurs pointures de Forza Horizon 5, le studio Maverick Games dévoilera donc officiellement son propre jeu de courses en monde ouvert le 2 juin à midi, probablement sans aucun rapport avec le State of Play qui lui n'interviendra que quelques heures après.
Maintenant la question à plusieurs millions de dollars : Maverick Games a t-il trouvé un nouvel éditeur depuis son abandon par Amazon Games, ou ce reveal n'aura pour but, façon Star Wars Eclipse chez Quantic, de trouver un nouveau mécène ?