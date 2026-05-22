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Destiny 2 acte le début de ses adieux
Toute chose à une fin, et c'est ainsi qu'après presque 9 ans de carrière, Destiny 2 débutera sa fin de carrière à compter du 9 juin, date de l'ultime mise à jour de contenu. Bungie remercie la communauté, reconnaît une nouvelle fois ses erreurs sur certains points du suivi, et indique que les serveurs resteront ouverts jusqu'à nouvel ordre (d'ailleurs, ceux de Destiny 1 le sont toujours).

L'avenir, on s'en doute, ce sera Destiny 3 dont les rumeurs évoquent un début de chantier depuis seulement quelques mois, et il faudra en attendant survivre avec Marathon et son audience en chute constante, au point d'avoir obligé l'équipe à accélérer la feuille de route avec une saison 2 pour le 2 juin (on l'attendait de base en juillet).

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publié le 21/05/2026 à 21:37 par Gamekyo
commentaires (1)
bignstarfox publié le 22/05/2026 à 02:51
Dommage, destiny 2 était un bon jeu entre amis, ce faire racheté par un constructeur c'est pas la meilleure solution, Tous ça pour 3 milliard, Sony et Microsoft, mele combat, ça acheté des studios et a la fin c'est terminus
Bungie aurai fait destiny 3, sans le rachat, l'histoire aurait été différente
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Fiche descriptif
Destiny 2
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Nom : Destiny 2
Support : PC
Editeur : Activision Blizzard
Développeur : Bungie
Genre : FPS
Multijoueur : oui
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
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