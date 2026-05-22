Destiny 2 acte le début de ses adieux

Toute chose à une fin, et c'est ainsi qu'après presque 9 ans de carrière,débutera sa fin de carrière à compter du 9 juin, date de l'ultime mise à jour de contenu. Bungie remercie la communauté, reconnaît une nouvelle fois ses erreurs sur certains points du suivi, et indique que les serveurs resteront ouverts jusqu'à nouvel ordre (d'ailleurs, ceux dele sont toujours).L'avenir, on s'en doute, ce seradont les rumeurs évoquent un début de chantier depuis seulement quelques mois, et il faudra en attendant survivre avecet son audience en chute constante, au point d'avoir obligé l'équipe à accélérer la feuille de route avec une saison 2 pour le 2 juin (on l'attendait de base en juillet).