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Fatekeeper : l'héritier de Dark Messiah signé THQ Nordic débutera sa carrière en juin
Il s'était montré très discret (et même muet) depuis novembre 2025 mais son soudain retour dans l'actualité prouve que les choses avancent : Fatekeeper, ce RPG incarnant une sorte d'hommage à Dark Messiah of Might & Magic et Hellraid, dispose d'une date de sortie mais préalablement sous forme d'accès anticipé.

Ce sera donc le 2 juin que ce titre surveillé de près débutera sa carrière sur Steam pour s'améliorer au fil des retours de la communauté, qu'importe le temps que cela prendra. Aucune version console n'a encore été confirmée, mais ce n'est pas dans les habitudes de THQ Nordic de s'en tenir éternellement au PC.

(Vu que le teaser d'annonce n'est pas très loquace, on vous remet la dernière présentation de gameplay)



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yogfei
publié le 21/05/2026 à 13:31 par Gamekyo
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Fatekeeper
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Nom : Fatekeeper
Support : PC
Editeur : THQ Nordic
Développeur : Paraglacial
Genre : RPG
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