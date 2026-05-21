Fatekeeper : l'héritier de Dark Messiah signé THQ Nordic débutera sa carrière en juin

Il s'était montré très discret (et même muet) depuis novembre 2025 mais son soudain retour dans l'actualité prouve que les choses avancent :, ce RPG incarnant une sorte d'hommage àet, dispose d'une date de sortie mais préalablement sous forme d'accès anticipé.Ce sera donc le 2 juin que ce titre surveillé de près débutera sa carrière sur Steam pour s'améliorer au fil des retours de la communauté, qu'importe le temps que cela prendra. Aucune version console n'a encore été confirmée, mais ce n'est pas dans les habitudes de THQ Nordic de s'en tenir éternellement au PC.