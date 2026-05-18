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Encore ''quelques années'' de patience pour prendre en main Intergalactic : The Heretic Prophet ?
Le temps passe bien vite et cela fait bientôt 18 mois que Naughty Dog a officialisé le projet Intergalactic : The Heretic Prophecy, sans trop donner de nouvelles depuis, les seuls retours venant davantage de rumeurs.

Et visiblement, on n'a pas encore fini de patienter, du moins pour ce qui est de le prendre en main, quand l'acteur Kumail Nanjiani (qui incarne Colin Graves dans le jeu) déclare lors d'un podcast que le jeu sortira dans « quelques années ». Ce n'est pas la première fois qu'un acteur/doubleur parle sans avoir regardé les petites mentions de son contrat lui indiquant de la boucler, mais cela nous rappelle finalement les propos de Jason Schreier il y a un an, évoquant que 2027 était surtout « dans le meilleur des cas ».

Bref, à se demander finalement si l'on ne parle pas d'un jeu cross-gen dès le Day One.

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Qui a aimé ?
publié le 18/05/2026 à 06:55 par Gamekyo
commentaires (62)
zanpa publié le 18/05/2026 à 06:58
Osef de ce futur jeu woke avec son perso sans saveur
akinen publié le 18/05/2026 à 07:00
Pendant ce temps chez Capcom
djfab publié le 18/05/2026 à 07:03
zanpa : parle pour toi ! Ceux qui connaissent un minimum Naughty Dogs savent très bien que le jeu sera exceptionnel !
djfab publié le 18/05/2026 à 07:05
J'espère qu'on l'aura fin 2027 quand même ! Trop hâte d'avoir un nouveau jeu Naughty Dogs, en plus nouvelle licence !
aeris201 publié le 18/05/2026 à 07:07
Encore une strategie reussi de la part de Sony d’avoir annoncé ce jeu hyper en avance

C’est bien connu que les joueurs adorent attendre des jeux pendant des années et sans avoir de nouvelles qui plus est
pcverso publié le 18/05/2026 à 07:12
Ce sera sur ps6 alors
mattewlogan publié le 18/05/2026 à 07:17
Ce jeu m’intéresse beaucoup, la bande-annonce était incroyable
J’espère des combats un peu à la Souls like.
zanpa parce que le personnage est une fille racisé mdr t’es vraiment pas bien dans ta tête
shanks publié le 18/05/2026 à 07:25
aeris201
C'est vrai que Metroid Prime 4, c'était du shadow-drop
jenicris publié le 18/05/2026 à 07:32
Mi 2027 selon Schreier
aeris201 publié le 18/05/2026 à 07:33
shanks C’est vrai que c’est tres pertinent de citer une annonce qui a eu lieu en 2017

T’es au courant qu’on est en 2026 et par consequent 2017 c’etait ya presque 10 ans ?

Nintendo sur Switch 2 c’est 0 annonce prematuré pour l’instant
abookhouseboy publié le 18/05/2026 à 07:36
C'est bien ce délai, les bides wokes qui s'enchaînent forceront peut-être Sony à revoir le personnage principal de fond en comble.
Jamais un jeu Naughty Dog ne s'était choppé un tel bad buzz dès son annonce.
bladagun publié le 18/05/2026 à 07:40
Ils auront donc vraiment fait que des portages sur ps5
rendan publié le 18/05/2026 à 07:42
Quelques années? Bah bas les steaks de leur énième jeu woke sans saveur que personne n'attend et que tout le monde aura oublié d'ici là. Merci pour rien Naughty dog et vive Capcom hein
sasquatsch publié le 18/05/2026 à 07:43
Le jeu va être une bombe...
Sur PS5, et on verra bien de sa version supérieur avec 2-3 effets bling bling dans les yeux plus tard si cela vaut vraiment la peine...
shanks publié le 18/05/2026 à 07:43
aeris201
C'était pour dire que ça arrive à tous.

En revanche, ce que tu dis pour Nintendo n'est pas forcément mieux.
Des titres annoncés à l'avance (sans abus comme DQXII et The Elder Scrolls 6 non plus...) sont une bonne chose pour générer de la hype et avoir de la visibilité future. ça fait partie du média cette impatience et ces fantasmes pour l'avenir.

Nintendo a tendance à être plus concret sur son calendrier, ce qui est une bonne chose, mais on y perd en hype. Moi tu me met au prochain Direct des BA de Mario 3D, New Xenoblade et Luigi's Mansion 4, bah même si ça sort dans 18 mois, c'est pas grave, les gens seront en transe.

Même un F-Zero tiens (on sait jamais après Starfox).
Tu balances un teaser de F-Zero, même s'il sort dans 2 ans, t'auras un énorme effet et ça rassure le public.

Car là, même si ON SAIT que la console aura un Mario 3D, un Zelda, un Smash et un Animal Crossing, le fait d'en avoir officialisé aucun après un an de vie de la console, c'est particulier comme marketing.
zanpa publié le 18/05/2026 à 08:12
djfab je parle pour moi oui t’inquiète pas ! Tu fais ce que tu veux avec ton argent et tes idées
masharu publié le 18/05/2026 à 08:13
Hâte de voir tout ce que je n'aime pas dans le jeu vidéo moderne occidental, si on peut encore appeler ça du jeu vidéo... Mixtape montre bien qu'on a encore de la corruption positive dans l'industrie. Moi je veux et j'espère qu'on retrouvera le Naughty Dog des Uncharted et du premier The Last of Us.
aeris201 publié le 18/05/2026 à 08:13
shanks Devoiler uniquement les jeux dont la sortie est proche et ne rien devoiler sur les sorties plus lointaine est selon moi une bonne stratégie et qui a pas mal de vertus.

La hype sur Star Fox semble assez grande, mais est-ce qu’elle l’aurait été autant si on avait deja connaissance du futur Mario, du futur Smash et du futur Zelda ? Je ne pense pas. Cette strategie permet a chaque jeu de capter toute l’attention qu’il mérite et certaine licences plus mineurs que d’autres en ont besoin.
zanpa publié le 18/05/2026 à 08:13
mattewlogan non car le perso ne steam le à rien premièrement et deuxième car l’active préfère nous mettre en avant sa couleur de peau et de son ethnie plutôt que du jeux dans sa dernière interview ! Ca me fatigue de voir des gens toujours nous mettre en valeurs ses éléments pour défendre une supposée cause et de tout politiser alors que c’est du Jv
zanpa publié le 18/05/2026 à 08:15
mattewlogan mattewlogan non car le perso ne ressemble le à rien premièrement et deuxième car l’actrice qui joue le perso préfère nous mettre en avant sa couleur de peau et de son ethnie… dans sa dernière interview ! Ca me fatigue de voir des gens toujours nous mettre en valeurs ses éléments pour défendre une supposée cause et de tout politiser alors que c’est du Jv
akinen publié le 18/05/2026 à 08:21
Dernier jeu original hors remaster: TLOU2 (2020).

Comment vivre seulement sur sa propre réputation.

Depuis 2020, c’est remastered d’uncharted, de TLOU, adaptation ciné des deux licences et que dalle.

Visiblement le prochain projet arrivera pas avant 2 ans minimum. Le monde du jv aura encore bien changé depuis. L’arlésienne n’est pas loin
walterwhite publié le 18/05/2026 à 08:22
Naughty Dogs c’est costaud mais qu’est-ce qu’ils se font prier. En 13 ans c’est 2 nouveaux jeux et une multitude de remasters/remakes.
midomashakil publié le 18/05/2026 à 08:23
Donc aucun jeux exclu ps5 pour cette gen.. Lol quelle merde ????
bigfoot publié le 18/05/2026 à 08:32
Comme les last of us je vois bien ce jeu sortir en fin de génération de console pour montrer ce que vaut la ps5 en utilisant les capacitées de la console à 100 %. En espérant en voir un peu plus lors du summer game fest.
barret49201 publié le 18/05/2026 à 08:55
aeris201 ça permettrait d'être rassurés peut-être tu crois pas ?
thelastone publié le 18/05/2026 à 08:59
Mais qu'est ce que je le m'en tape je l'ai complètement oublié xD je préfère qu'ils bossent sur un Uncharted 5 ou last of us
jenicris publié le 18/05/2026 à 09:09
Les coms sont flippants
bennj publié le 18/05/2026 à 09:10
zanpa tellement osef que t'es le premier à venir commenter putain de looser.
bennj publié le 18/05/2026 à 09:13
abookhouseboy chiale. le jeu va se vendre par millions comme d'hab et il aura des prix à gogo.
abookhouseboy publié le 18/05/2026 à 09:21
bennj Heureusement que t'es là pour faire le justicier.
gattsuborne publié le 18/05/2026 à 09:26
walterwhite

2026 - 13 = 2013
2013 The last of us
2016 Uncharted 4
2017 Uncharted the lost legacy
2020 The last of us 2

C’est étrange comment ça tape énormément sur ND alors que SM c’est 3 jeux dans le même laps de temps, MM c’est même 2 jeux.

À côté tu as Ken Levine, son dernier jeu remonte à 2013, Fumito Ueda c'est un jeu en l’espace de 20 ans.
Mais non faut taper sur ND, parce que Neil Druckmann, parce que le wokisme
bennj publié le 18/05/2026 à 09:42
abookhouseboy heureusement que t'es là pour raconter de la merde et chialer. J'ai tellement hate de te voir rager quand le jeu sera un carton
perse9 publié le 18/05/2026 à 09:47
plus de 10 ans pour faire un jeux..franchement à ce rhytme la je préfère faire des doubles A
adamjensen publié le 18/05/2026 à 09:49
Non merci, ils peuvent prendre leur temps.
Mais sinon, ce serait possible de mettre des cheveux à ce monsieur ?
abookhouseboy publié le 18/05/2026 à 09:51
bennj T'inquiète, j'ai la chance ne pas jouer ma vie sur ces questions là !
tripy73 publié le 18/05/2026 à 09:53
Ne pas oublier que si ND n’a quasi rien produits ces dernières années, c'est surtout à cause de la politique GAAS de Sony, qui a fait que le studio c'est focus sur le jeu multi Factions.

Maintenant concernant ce Intergalactic, pour l'instant rien ne m'attire dans ce qui a été montré (hors le côté SF) et clairement la gueule et le comportement du perso principal n'aide pas...
niflheim publié le 18/05/2026 à 09:57
Fenêtre 2027 / 2028 c'est possible. Naughty Dog sont des perfectionnistes.

Kumail Nanjiani précise aussi que Intergalactic "sera vraiment, vraiment excellent." https://news.instant-gaming.com/fr/articles/19580-intergalactic-un-des-acteurs-a-declare-que-le-jeu-sortira-dans-quelques-annees


zanpa abookhouseboy adamjensen tripy73 allez vous faire soigner


rendan Naughty Dog n'ont pas le même niveau d'exigence que Capcom à l'arrivée, qui font des jeux d'action de série B, qui sont de très bons jeux mais sans plus et qui ne resteront pas forcément dans les mémoires.

A l'inverse de Naughty Dog qui ont enchainé 3 chef-d'oeuvres à la suite, présents dans les stats GOTY de tous les temps

Et The Last of Us est devenu la franchise la plus récompensée de l'histoire du jeu vidéo

Derrière, ils ont pas le droit de se louper pour garder leur niveau d'excellence, voir ils comptent bien se surpasser une fois encore.
bourru publié le 18/05/2026 à 10:23
Mon gros doigt me dit qu'il va y en avoir des rebondissements avant la sortie de ce jeu !

Déjà Sony et toute l'industrie du divertissement encaissent beaucoup trop d'échecs depuis quelques années et ça commence à peser sur le larfeuille. Il est impossible de ne pas voir qu'une partie du public, chaque jour plus importante, ne souhaite plus qu'un agenda culturel dicte l'orientation des jeux, des séries et des films. Et franchement ça dépasse de loin le cadre gauche/droite, même les gens de gauche modérée considèrent désormais que cet agenda est un boulet dont il faut se débarrasser. Personne n'a envie de vivre dans un HP à ciel ouvert.

Certaines personnes sont un peu virulentes sur les forums mais cette idéologie est tellement flinguée que ça peut se comprendre. Par ailleurs si on sort progressivement cette dinguerie ce sera pas grâce à tous ceux qu'en pensaient pas moins et qu'ont fermé leur gueule ! Et j'en connais beaucoup.

Après on s'est peut-être fait des frayeurs pour pas grand chose. En plus d'être too much, cette idéologie était sans doute trop indigente intellectuellement pour s'imposer dans le temps.

Bon, ensuite le contexte économique a changé depuis le covid, les jeux se vendent moins et les grosses boites vont désormais réclamer des retours d'investissement plus rapides. Les jeux au développement pharaonique vont probablement disparaitre dans les prochaines années laissant leur place à des double AA sortant à une fréquence plus rapide et dont le risque sur investissement est moins élevé.

La célébration de Clair Obscur aux Games Award était autant un message politique adressé à l'industrie qu'une célébration artistique : on abandonne l'agenda politique et on vise le double AA.

Un tournant majeur pour l'industrie vient du fait que les fonds d'investissement comme Black Rock sont en plein rétropédalage et ne vont plus distribuer d'ESG à gogo comme ce fut le cas pendant des années ce qui valident à postériori la politique de Capcom qui contrairement à UbiSoft n'a pas basé toute sa stratégie sur cet "argent facile" voir l'interview récente par CNN du président de Black Rock ainsi que l'excellente vidéo de Mathieu J.

https://www.youtube.com/watch?v=q3NVRHK_3Os&t=109s />
D'ici la sortie du jeu de l'eau va couler sous les ponts et les retards ne penchent pas en sa faveur. Il n'est pas impossible que Sony décide de remanier entièrement le titre contre l'avis de Druckmann mais compte tenu du climat ils peuvent tout aussi bien saborder le jeu. Difficile de prévoir ce qui va se passer mais c'est évident qu'il va y avoir des rebondissements.

Pour finir je pense qu'il faut cesser d'être attaché à un studio ou à une marque comme à une religion. Ca fait très "pré-covid/monde d'avant" les gars.

Sony commet un nombre d'erreurs stratégiques assez important depuis quelques années, beaucoup de poids lourds et de créatifs talentueux ont quitté Naughty Dog et ce qu'on a vu du jeu est bon techniquement mais sonne faux et fait "fake" sur le fond !
icebergbrulant publié le 18/05/2026 à 11:57
Mais quelle put... de blague si c’est vrai

Aucun nouveau jeu PS5 chez Naughty Dog avec ses Remasters de The Last Of Us pour faire illusion

Sony, qu’est-ce que vous avez fait ?! Il fallait taper du poing et leur mettre la pression depuis belle lurette

Quand je vois Insomniac Games qui se casse le cul sur cette génération contrairement à eux, ça m’énerve bien comme il faut
walterwhite publié le 18/05/2026 à 11:58
gattsuborne TLOU2 et UNCHARTED 4, 2 jeux.
guiguif publié le 18/05/2026 à 12:04
Vivement et que les chialeurs chialent, ils pisseront moins
zanpa publié le 18/05/2026 à 12:07
bennj tu es puant de haine ! C’est tellement marrant ! Chacun de tes commentaires son toujours insultant et vulgaire envers les gens qui ne partage pas ton avis ! petit bonhomme insignifiant que tu es
zanpa publié le 18/05/2026 à 12:12
niflheim faire soigner de quoi ? Parce je pointe du doigt le fait qu’une militante pro lgbt+ nous parle de sa couleur de peau et de son ethnie pour faire la promo d’un jeu ? Que ça n’a rien à faire dans le Jv et que wokisme dans le domaine artistique est insupportable ? Vous êtes tellement fatiguant vous les soit disant bien pensant à toujours pas comprendre que votre avis ne prévaux pas sur le reste ! Si t’as pas la même idée que moi t’as pas besoin de faire le beau à bomber le torce et faire croire que ton avis et plus intelligent et meilleur que le mien ! La soit disant tolérance à géométrie variable
zanpa publié le 18/05/2026 à 12:15
bourru voilà un commentaire intelligent et qui résume parfaitement le problème ! Mais no justice Warriors de Gamekyo ne comprennent toujours pas le problème ! Et te traite de raciste ou de facho car tu as l’outrecuidance de pointer du doigt ces insupportables cahier des charge d’agendas politique dans le Jv !
lefab88 publié le 18/05/2026 à 12:33
bourru
mrpopulus publié le 18/05/2026 à 12:36
bennj Toujours à faire ton justicier des bacs à sable dès qu'on n'a pas le même avis que toi sur un sujet. Ça se biberonne sur BFM et ça fait le donneur de leçon
tripy73 publié le 18/05/2026 à 12:57
zanpa : je te conseille de ne pas perdre de temps à répondre à cet énergumène qui rage dès que tu oses critiquer quoi que ce soit qui concerne Sony ou PlayStation, quand il ne fait pas son VRP en te vendant une TV de la marque, à ce niveau là le mec est juste irrécupérable...
51love publié le 18/05/2026 à 13:15
Ça fait un certains moment que je dis que je le vois bien comm un jeu de launch de la PS6, et ça en prend la direction.

Ça va pas être facile de motiver le public à migrer de la PS5 a la PS6, le prix élevé, une PS5 qui fait clairement encore le job, et du crossgen a gogo, aucune exclusivité PS6 a prévoir a priori.

C'est un jeu, lui plus que les autres, qui pourrait inciter bon nombre de fans PlayStation à passer à la caisse PS6.

Le jeu sera évidemment magnifique sur PS5, et encore un peu plus sur PS5 Pro, mais sur PS6, avec du RT haut de gamme, peut être même un peu de Path Tracing, le jeu va être une tuerie visuelle.

Il sera probablement au côté de GTA6 le jeu le plus impressionnant jamais sorti lors de la commercialisation, ça ferait une très belle vitrine pour la PS6.

Et en terme de system seller, GT8 sortira peut être lui aussi au launch pareil avec un rendu visuel jamais vu jusque là. C'est un peu le Mario Kart de Sony, faut les sortir tot ces jeux.
ducknsexe publié le 18/05/2026 à 13:17
Sortie 2028 et je prédit un futur flop. Non pas pour sa qualité mais pour d autres raisons. Ne me remercier pas
51love publié le 18/05/2026 à 13:20
Par contre ouais quel regret de voir ND sortir un nouveau jeu seulement à l'arrivée de la PS6.

Aucune nouveauté sur PS5.

En terme de nouveauté first party, c'est une catastrophe cette machine.. pourtant c'est une belle génération, il y a de très bons jeux sur PS5, mais ce n'est que trop rarement dû à eux.

Et je crains qu'ils arrivent à inverser la tendance sur PS6, même avec l'utilisation massive de l IA...
gat publié le 18/05/2026 à 13:25
tripy73 Certes mais lui nous casse pas les burnes avec des articles osef conçus avec l’IA ou avec le cul pour glorifier son constructeur chéri. Mais comme c’est un pro-S, j’imagine que « c po pareil! »
supasaiyajin publié le 18/05/2026 à 14:00
Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est long de développer un tout nouveau jeu original. Et ce n'est pas forcément mieux ailleurs, même pour un jeu basé sur la même licence ça met énormément de temps à sortir.
zanpa publié le 18/05/2026 à 14:20
tripy73 je vois ça ! C’est ouf d’être vraiment insultant ! Taquiner ou charier l’autre, j’accepte, mais insulter l’autre juste parce que t’es pas d’accord avec quelqu’un c’est insupportable !
tripy73 publié le 18/05/2026 à 14:48
gat : je ne vois pas le rapport, surtout que je déteste l’IA donc tu te doutes bien ce que je pense de ce genre d'article La différence c'est qu'ici on me notifie juste pour m'attaquer personnellement, alors que j'ai juste dit que je n’aimais pas le perso principal et le comportement qu'elle a dans le trailer...

zanpa : c'est ça et le tout sans argumenter sur les raisons du désaccord, bref vraiment le genre d'intervention qui ne sert à rien et fout une mauvaise ambiance sur le site.
sabelette publié le 18/05/2026 à 15:02
Ridicule ce studio depuis que Druckmann en a pris la tête. Quel gâchis.
oreillesal publié le 18/05/2026 à 15:11
Vous verray ™
gat publié le 18/05/2026 à 15:15
tripy73 Tu vois jamais le rapport quand ça concerne pas ta crèmerie.

Y’a qu’à voir ce gland de oreillesal que tu ne reprends jamais. Mais y’a aucun « rapport »
masharu publié le 18/05/2026 à 15:17
tripy73 Après avoir vu le xbot Negan défendre le dernier Dragon Age et dernièrement Forza Horizon et ses Body Type 1/2/3, tu m'étonnes que Gat et cie ne vont pas rester les bras croisés dès qu'on émet un mécontentement sur l'apparence DEI d'un personnage PlayStation.
gat publié le 18/05/2026 à 15:19
masharu Mais quel est le putain de rapport avec le DEI ? Pourquoi tu me quotes pas ? Manque de baloches ?
22 publié le 18/05/2026 à 15:22
Temp mieux! En espérant que les mœurs changent d'ici là et qu'on a un ou une protagoniste normal et non un truc.
oreillesal publié le 18/05/2026 à 15:26
gat MDR t'es qui?
Une victime collatérale?
masharu publié le 18/05/2026 à 15:32
gat Parce que je te parlais pas à toi donc pourquoi je te citerais hum .
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Intergalactic : The Heretic Prophet
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Nom : Intergalactic : The Heretic Prophet
Support : Playstation 5
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : Naughty Dog
Genre : action-aventure
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