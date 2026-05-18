Encore ''quelques années'' de patience pour prendre en main Intergalactic : The Heretic Prophet ?

Le temps passe bien vite et cela fait bientôt 18 mois que Naughty Dog a officialisé le projet, sans trop donner de nouvelles depuis, les seuls retours venant davantage de rumeurs.Et visiblement, on n'a pas encore fini de patienter, du moins pour ce qui est de le prendre en main, quand l'acteur Kumail Nanjiani (qui incarne Colin Graves dans le jeu) déclare lors d'un podcast que le jeu sortira dans « quelques années ». Ce n'est pas la première fois qu'un acteur/doubleur parle sans avoir regardé les petites mentions de son contrat lui indiquant de la boucler, mais cela nous rappelle finalement les propos de Jason Schreier il y a un an, évoquant que 2027 était surtout « dans le meilleur des cas ».Bref, à se demander finalement si l'on ne parle pas d'un jeu cross-gen dès le Day One.