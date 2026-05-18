Encore ''quelques années'' de patience pour prendre en main Intergalactic : The Heretic Prophet ?
Le temps passe bien vite et cela fait bientôt 18 mois que Naughty Dog a officialisé le projet Intergalactic : The Heretic Prophecy, sans trop donner de nouvelles depuis, les seuls retours venant davantage de rumeurs.
Et visiblement, on n'a pas encore fini de patienter, du moins pour ce qui est de le prendre en main, quand l'acteur Kumail Nanjiani (qui incarne Colin Graves dans le jeu) déclare lors d'un podcast que le jeu sortira dans « quelques années ». Ce n'est pas la première fois qu'un acteur/doubleur parle sans avoir regardé les petites mentions de son contrat lui indiquant de la boucler, mais cela nous rappelle finalement les propos de Jason Schreier il y a un an, évoquant que 2027 était surtout « dans le meilleur des cas ».
Bref, à se demander finalement si l'on ne parle pas d'un jeu cross-gen dès le Day One.
C’est bien connu que les joueurs adorent attendre des jeux pendant des années et sans avoir de nouvelles qui plus est
J’espère des combats un peu à la Souls like.
zanpa parce que le personnage est une fille racisé mdr t’es vraiment pas bien dans ta tête
C'est vrai que Metroid Prime 4, c'était du shadow-drop
T’es au courant qu’on est en 2026 et par consequent 2017 c’etait ya presque 10 ans ?
Nintendo sur Switch 2 c’est 0 annonce prematuré pour l’instant
Jamais un jeu Naughty Dog ne s'était choppé un tel bad buzz dès son annonce.
Sur PS5, et on verra bien de sa version supérieur avec 2-3 effets bling bling dans les yeux plus tard si cela vaut vraiment la peine...
C'était pour dire que ça arrive à tous.
En revanche, ce que tu dis pour Nintendo n'est pas forcément mieux.
Des titres annoncés à l'avance (sans abus comme DQXII et The Elder Scrolls 6 non plus...) sont une bonne chose pour générer de la hype et avoir de la visibilité future. ça fait partie du média cette impatience et ces fantasmes pour l'avenir.
Nintendo a tendance à être plus concret sur son calendrier, ce qui est une bonne chose, mais on y perd en hype. Moi tu me met au prochain Direct des BA de Mario 3D, New Xenoblade et Luigi's Mansion 4, bah même si ça sort dans 18 mois, c'est pas grave, les gens seront en transe.
Même un F-Zero tiens (on sait jamais après Starfox).
Tu balances un teaser de F-Zero, même s'il sort dans 2 ans, t'auras un énorme effet et ça rassure le public.
Car là, même si ON SAIT que la console aura un Mario 3D, un Zelda, un Smash et un Animal Crossing, le fait d'en avoir officialisé aucun après un an de vie de la console, c'est particulier comme marketing.
La hype sur Star Fox semble assez grande, mais est-ce qu’elle l’aurait été autant si on avait deja connaissance du futur Mario, du futur Smash et du futur Zelda ? Je ne pense pas. Cette strategie permet a chaque jeu de capter toute l’attention qu’il mérite et certaine licences plus mineurs que d’autres en ont besoin.
Comment vivre seulement sur sa propre réputation.
Depuis 2020, c’est remastered d’uncharted, de TLOU, adaptation ciné des deux licences et que dalle.
Visiblement le prochain projet arrivera pas avant 2 ans minimum. Le monde du jv aura encore bien changé depuis. L’arlésienne n’est pas loin
2026 - 13 = 2013
2013 The last of us
2016 Uncharted 4
2017 Uncharted the lost legacy
2020 The last of us 2
C’est étrange comment ça tape énormément sur ND alors que SM c’est 3 jeux dans le même laps de temps, MM c’est même 2 jeux.
À côté tu as Ken Levine, son dernier jeu remonte à 2013, Fumito Ueda c'est un jeu en l’espace de 20 ans.
Mais non faut taper sur ND, parce que Neil Druckmann, parce que le wokisme
Mais sinon, ce serait possible de mettre des cheveux à ce monsieur ?
Maintenant concernant ce Intergalactic, pour l'instant rien ne m'attire dans ce qui a été montré (hors le côté SF) et clairement la gueule et le comportement du perso principal n'aide pas...
Kumail Nanjiani précise aussi que Intergalactic "sera vraiment, vraiment excellent." https://news.instant-gaming.com/fr/articles/19580-intergalactic-un-des-acteurs-a-declare-que-le-jeu-sortira-dans-quelques-annees
zanpa abookhouseboy adamjensen tripy73 allez vous faire soigner
rendan Naughty Dog n'ont pas le même niveau d'exigence que Capcom à l'arrivée, qui font des jeux d'action de série B, qui sont de très bons jeux mais sans plus et qui ne resteront pas forcément dans les mémoires.
A l'inverse de Naughty Dog qui ont enchainé 3 chef-d'oeuvres à la suite, présents dans les stats GOTY de tous les temps
Et The Last of Us est devenu la franchise la plus récompensée de l'histoire du jeu vidéo
Derrière, ils ont pas le droit de se louper pour garder leur niveau d'excellence, voir ils comptent bien se surpasser une fois encore.
Déjà Sony et toute l'industrie du divertissement encaissent beaucoup trop d'échecs depuis quelques années et ça commence à peser sur le larfeuille. Il est impossible de ne pas voir qu'une partie du public, chaque jour plus importante, ne souhaite plus qu'un agenda culturel dicte l'orientation des jeux, des séries et des films. Et franchement ça dépasse de loin le cadre gauche/droite, même les gens de gauche modérée considèrent désormais que cet agenda est un boulet dont il faut se débarrasser. Personne n'a envie de vivre dans un HP à ciel ouvert.
Certaines personnes sont un peu virulentes sur les forums mais cette idéologie est tellement flinguée que ça peut se comprendre. Par ailleurs si on sort progressivement cette dinguerie ce sera pas grâce à tous ceux qu'en pensaient pas moins et qu'ont fermé leur gueule ! Et j'en connais beaucoup.
Après on s'est peut-être fait des frayeurs pour pas grand chose. En plus d'être too much, cette idéologie était sans doute trop indigente intellectuellement pour s'imposer dans le temps.
Bon, ensuite le contexte économique a changé depuis le covid, les jeux se vendent moins et les grosses boites vont désormais réclamer des retours d'investissement plus rapides. Les jeux au développement pharaonique vont probablement disparaitre dans les prochaines années laissant leur place à des double AA sortant à une fréquence plus rapide et dont le risque sur investissement est moins élevé.
La célébration de Clair Obscur aux Games Award était autant un message politique adressé à l'industrie qu'une célébration artistique : on abandonne l'agenda politique et on vise le double AA.
Un tournant majeur pour l'industrie vient du fait que les fonds d'investissement comme Black Rock sont en plein rétropédalage et ne vont plus distribuer d'ESG à gogo comme ce fut le cas pendant des années ce qui valident à postériori la politique de Capcom qui contrairement à UbiSoft n'a pas basé toute sa stratégie sur cet "argent facile" voir l'interview récente par CNN du président de Black Rock ainsi que l'excellente vidéo de Mathieu J.
https://www.youtube.com/watch?v=q3NVRHK_3Os&t=109s
D'ici la sortie du jeu de l'eau va couler sous les ponts et les retards ne penchent pas en sa faveur. Il n'est pas impossible que Sony décide de remanier entièrement le titre contre l'avis de Druckmann mais compte tenu du climat ils peuvent tout aussi bien saborder le jeu. Difficile de prévoir ce qui va se passer mais c'est évident qu'il va y avoir des rebondissements.
Pour finir je pense qu'il faut cesser d'être attaché à un studio ou à une marque comme à une religion. Ca fait très "pré-covid/monde d'avant" les gars.
Sony commet un nombre d'erreurs stratégiques assez important depuis quelques années, beaucoup de poids lourds et de créatifs talentueux ont quitté Naughty Dog et ce qu'on a vu du jeu est bon techniquement mais sonne faux et fait "fake" sur le fond !
Aucun nouveau jeu PS5 chez Naughty Dog avec ses Remasters de The Last Of Us pour faire illusion
Sony, qu’est-ce que vous avez fait ?! Il fallait taper du poing et leur mettre la pression depuis belle lurette
Quand je vois Insomniac Games qui se casse le cul sur cette génération contrairement à eux, ça m’énerve bien comme il faut
Ça va pas être facile de motiver le public à migrer de la PS5 a la PS6, le prix élevé, une PS5 qui fait clairement encore le job, et du crossgen a gogo, aucune exclusivité PS6 a prévoir a priori.
C'est un jeu, lui plus que les autres, qui pourrait inciter bon nombre de fans PlayStation à passer à la caisse PS6.
Le jeu sera évidemment magnifique sur PS5, et encore un peu plus sur PS5 Pro, mais sur PS6, avec du RT haut de gamme, peut être même un peu de Path Tracing, le jeu va être une tuerie visuelle.
Il sera probablement au côté de GTA6 le jeu le plus impressionnant jamais sorti lors de la commercialisation, ça ferait une très belle vitrine pour la PS6.
Et en terme de system seller, GT8 sortira peut être lui aussi au launch pareil avec un rendu visuel jamais vu jusque là. C'est un peu le Mario Kart de Sony, faut les sortir tot ces jeux.
Aucune nouveauté sur PS5.
En terme de nouveauté first party, c'est une catastrophe cette machine.. pourtant c'est une belle génération, il y a de très bons jeux sur PS5, mais ce n'est que trop rarement dû à eux.
Et je crains qu'ils arrivent à inverser la tendance sur PS6, même avec l'utilisation massive de l IA...
zanpa : c'est ça et le tout sans argumenter sur les raisons du désaccord, bref vraiment le genre d'intervention qui ne sert à rien et fout une mauvaise ambiance sur le site.
Y’a qu’à voir ce gland de oreillesal que tu ne reprends jamais. Mais y’a aucun « rapport »
Une victime collatérale?