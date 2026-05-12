Crimson Desert : et finalement, des DLC ?
Les promesses ne concernent que ceux qui y croient et si l'on reconnaîtra certes à Pearl Abyss d'avoir assuré sur Crimson Desert autant dans son contenu de base que son superbe suivi, le coup du « Vous payez une fois, vous avez tout » prend un peu du plomb dans l'aile à l'annonce des résultats de l'entreprise (forcément à la hausse), indiquant que l'équipe cherche à s'appuyer sur ce succès quitte à explorer la possibilité de DLC (éventuellement d'extensions donc). Et il est clair que la gratuité est bien moins assurée sur ce sujet qu'une paire de meubles et un dromadaire. A suivre.
En attendant, pour ceux qui veulent savoir :
- Parité parfaite de 50:50 entre audience PC et consoles
- 81 % du CA de Pearl Abyss au Q1 2026 est représenté par l'occident
publié le 12/05/2026 à 09:20 par Gamekyo
Faut limite refaire tout de 0 et continuer les extansions, du coup ça me dissuade d'acheter les dlc.
J'imagine même pas pour un jeu comme Crimson Desert avec ses 1000 mécaniques de gameplay
Et Elden ring
Après vu le type de jeu (3 persos jouables), c'est pas totalement impossible qu'une extension soit dans une zone neuve (pas aussi massive) avec un 4e perso inédit.
Le retour serait moins brutal.
Complètement d'accord aussi.
J'ai jamais pris un DLC une fois un jeu fini.
Ou alors je prends le jeu qq temps après avec une version GOTY avec tou sles DLC déja inclus pour le faire d'une traite et rester dans l'ambiance.
Ils les ajoutent quand ils voient que le succes est au rendez vous.
Perso je préférerai qu'ils travaillent direct sur une suite. Comme a fait Black myth wukong qui ont aussi voulu sortir une extension d'abord mais ensuite ils ont préferé direct faire le 2.
Car quit à repartir au boulot, autant faire direct le prochain gros jeu je pense.
Les seuls extansions qui ne poserait pas probleme c'est pour les jeux qui ont un gameplay ultra simple, pas de menu compliqué pour re rentrer dedans ...ect
Genre tu lances, tu sais deja tout des commandes...ect
C'est le fait "d'oublier" qui rends ces extansions chiantes à lancer. Le fait de devoir réapprendre, si ya un systeme de forge compliqué, des competences, des builds....
La franchement c'est mort pour moi
Le scénario du jeu mentionne un continent asiatique dont proviennent certains persos secondaires et j'adorerais l'explorer ne serait-ce que sur une seul région de la taille de pailune.
Un père de famille carburant à 60H/semaine ne peux clairement pas se lancer dans crimson desert au risque d'y passer 2 ans
Avec l'augmentation de tout, tu achete juste Crimson desert et t'es tranquille pour une année