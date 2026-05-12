Crimson Desert : et finalement, des DLC ? Crimson Desert : et finalement, des DLC ?

Les promesses ne concernent que ceux qui y croient et si l'on reconnaîtra certes à Pearl Abyss d'avoir assuré sur Crimson Desert autant dans son contenu de base que son superbe suivi, le coup du « Vous payez une fois, vous avez tout » prend un peu du plomb dans l'aile à l'annonce des résultats de l'entreprise (forcément à la hausse), indiquant que l'équipe cherche à s'appuyer sur ce succès quitte à explorer la possibilité de DLC (éventuellement d'extensions donc). Et il est clair que la gratuité est bien moins assurée sur ce sujet qu'une paire de meubles et un dromadaire. A suivre.



En attendant, pour ceux qui veulent savoir :



- Parité parfaite de 50:50 entre audience PC et consoles

- 81 % du CA de Pearl Abyss au Q1 2026 est représenté par l'occident