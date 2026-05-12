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Crimson Desert : et finalement, des DLC ?
Les promesses ne concernent que ceux qui y croient et si l'on reconnaîtra certes à Pearl Abyss d'avoir assuré sur Crimson Desert autant dans son contenu de base que son superbe suivi, le coup du « Vous payez une fois, vous avez tout » prend un peu du plomb dans l'aile à l'annonce des résultats de l'entreprise (forcément à la hausse), indiquant que l'équipe cherche à s'appuyer sur ce succès quitte à explorer la possibilité de DLC (éventuellement d'extensions donc). Et il est clair que la gratuité est bien moins assurée sur ce sujet qu'une paire de meubles et un dromadaire. A suivre.

En attendant, pour ceux qui veulent savoir :

- Parité parfaite de 50:50 entre audience PC et consoles
- 81 % du CA de Pearl Abyss au Q1 2026 est représenté par l'occident
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publié le 12/05/2026 à 09:20 par Gamekyo
commentaires (19)
malroth publié le 12/05/2026 à 09:43
Je sais pas vous mais moi de plus en plus quand les extansions sortent des mois ou des années apres, je n'ai plus le courage de repartir dedans car tu dois tout réapprendre, te remettre dedans...ect

Faut limite refaire tout de 0 et continuer les extansions, du coup ça me dissuade d'acheter les dlc.
sosky publié le 12/05/2026 à 09:47
malroth complètement d'accord, je ne sais pas si l'âge fait ça mais revoir toutes les mécaniques et se remettre dans le bain après X mois (surtout si d'autres jeux sont passés dans la main entre temps) est vraiment compliqué pour moi...

J'imagine même pas pour un jeu comme Crimson Desert avec ses 1000 mécaniques de gameplay
mattewlogan publié le 12/05/2026 à 09:50
malroth je suis complètement d’accord, le seul jeu où j’ai réussi, parce que les extensions étaient une Masterclass c’est The Witcher 3
Et Elden ring
shanks publié le 12/05/2026 à 09:56
mattewlogan sosky malroth
Après vu le type de jeu (3 persos jouables), c'est pas totalement impossible qu'une extension soit dans une zone neuve (pas aussi massive) avec un 4e perso inédit.

Le retour serait moins brutal.
jf17 publié le 12/05/2026 à 09:59
Ils ont un suivis exemplaire et écoute les fans, pour le dlc Je préfère ça car les autres développeur te balance des dlc avant la sortie des jeux.
gasmok2 publié le 12/05/2026 à 10:11
malroth
Complètement d'accord aussi.
J'ai jamais pris un DLC une fois un jeu fini.

Ou alors je prends le jeu qq temps après avec une version GOTY avec tou sles DLC déja inclus pour le faire d'une traite et rester dans l'ambiance.
malroth publié le 12/05/2026 à 10:23
Oui, l'ideal c'est de prendre les version definitve edition mais souvent les extansions ne sont pas annoncé à l'avance comme le cas ici ou pour Elden ring, Lies of P...ect

Ils les ajoutent quand ils voient que le succes est au rendez vous.

Perso je préférerai qu'ils travaillent direct sur une suite. Comme a fait Black myth wukong qui ont aussi voulu sortir une extension d'abord mais ensuite ils ont préferé direct faire le 2.

Car quit à repartir au boulot, autant faire direct le prochain gros jeu je pense.

Les seuls extansions qui ne poserait pas probleme c'est pour les jeux qui ont un gameplay ultra simple, pas de menu compliqué pour re rentrer dedans ...ect

Genre tu lances, tu sais deja tout des commandes...ect

C'est le fait "d'oublier" qui rends ces extansions chiantes à lancer. Le fait de devoir réapprendre, si ya un systeme de forge compliqué, des competences, des builds....

La franchement c'est mort pour moi
zekk publié le 12/05/2026 à 10:27
Tout dépend du type de DLC quand c'est du niveau de The Witcher 3 et Cyberpunk, je retourne dessus avec plaisir quand ça a la gueule du DLC du dernier Tales of, je passe mon tour
burningcrimson publié le 12/05/2026 à 10:32
zekk +1 Le DLC de Arise était une vraie purge
noukous publié le 12/05/2026 à 11:02
Honnêtement si c'est de la même qualité que le jeu je suis preneur à 100 % même à 40E
Le scénario du jeu mentionne un continent asiatique dont proviennent certains persos secondaires et j'adorerais l'explorer ne serait-ce que sur une seul région de la taille de pailune.
noukous publié le 12/05/2026 à 11:04
Mais après bonjour le jeu à 400 heures ahah.
Un père de famille carburant à 60H/semaine ne peux clairement pas se lancer dans crimson desert au risque d'y passer 2 ans
mattewlogan publié le 12/05/2026 à 11:57
shanks pas faux, c’est une bonne idée, soumets-leur, on ne sait jamais vu qu’ils écoutent leur commu
malroth publié le 12/05/2026 à 12:32
noukous ou alors tu prends ça comme un avantage.

Avec l'augmentation de tout, tu achete juste Crimson desert et t'es tranquille pour une année
grizzzlee publié le 12/05/2026 à 12:58
Une boîte Coréenne avide de fric? Arrête...
link49 publié le 12/05/2026 à 14:23
Je pense que je passerai mon tour.
shadix publié le 12/05/2026 à 14:33
malroth pareil que toi. C'est pour ça que j'ai peur d'une extension Clair Obscur, je sais pas si j'aurais le courage de réapprendre les mécaniques...
rogeraf publié le 12/05/2026 à 15:51
Une extension avec une carte plus grande que l'originale ?
lesorcierdujv publié le 12/05/2026 à 16:35
Je ne comprend pas trop en quoi c'est une surprise. Le jeu contient littéralement une section Extensions dans le menu depuis le premier jour.
thauvinho publié le 12/05/2026 à 19:00
J'y retournerais avec plaisir s'ils sortent une extension
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Crimson Desert
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Nom : Crimson Desert
Support : PC
Editeur : Pearl Abyss
Développeur : Pearl Abyss
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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