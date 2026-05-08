La PS5 continue sa marche vers les 100 millions
Dans l'actuel cadre des bilans d'entreprise, un petit tour du côté de PlayStation pour apprendre que la PS5 a atteint les 93,7 millions d'unités livrées à travers le monde à la date arrêtée du 31 mars 2026. De quoi la maintenir tranquillement à la 8e place des consoles les plus vendues de l'histoire, et malgré un tarif de plus en plus élevé alors que nous en sommes au dernier cycle de la génération en cours, l'arrivée d'un certain Grand Theft Auto VI devrait sans nul doute l'aider à atteindre le cap des 100 millions, et pourquoi pas dépasser aussi vite le total de la Wii et la PS1.
On notera néanmoins que la dernière de Sony garde un certain retard sur la PS4 dans le même laps de temps (97 millions pour cette dernière à l'époque), mais encore une fois, les prix ne sont plus du tout les mêmes.
publié le 08/05/2026 à 07:24 par Gamekyo
Néanmoins, les ventes hardware ralentissent et ils pourraient continuer de chuter avec la hausse drastique des prix. On arrive dans une dynamique plus lente dû à l'age de la console. À voir sur GTA VI relance un peu le rythme de ventes.
Et aussi, d'après le rapport, Bungie commence à coûter très chers à Playstation :/
Contrairement à Nintendo, PlayStation c’est beaucoup plus les multiplateformes qui portent la console.
La réalité c’est que 450-600€ (avec les augmentations) pour jouer à tous les jeux facilement, dans de bonnes conditions, avec une très bonne dualsense, c’est imbattable.
Pas étonnant, j’aurais aussi voulu voir beaucoup plus de gros jeux internes mais je pense les Saros, Wolverine, Intergalactic, le prochain Barlog, ça commence, tardivement, mais ça se concrétise
Une rupture de stock massive de PS5 va avoir lieu en fin d’année, dépêchez vous de l’acheter sinon... vous irez regarder GTA 6 sur YouTube
Ça fait toujours bizarre de ressentir de l'attachement pour une marque qui n'a fait que trahir ce que j'attendais d'elle. Mais l'espoir n'est plus. Le nouveau Sony n'a rien à m'offrir.
Ceci dit, ce sont de gros chiffres mais je m'interroge sur leur capacité à continuer ainsi. La PS6 sera une console décisive.
Demon's Souls Remake, Returnal, Saros, Astro Bot, Death Stranding 2, Spider-Man 2, sont d'excellentes exclus.