La PS5 continue sa marche vers les 100 millions La PS5 continue sa marche vers les 100 millions

Dans l'actuel cadre des bilans d'entreprise, un petit tour du côté de PlayStation pour apprendre que la PS5 a atteint les 93,7 millions d'unités livrées à travers le monde à la date arrêtée du 31 mars 2026. De quoi la maintenir tranquillement à la 8e place des consoles les plus vendues de l'histoire, et malgré un tarif de plus en plus élevé alors que nous en sommes au dernier cycle de la génération en cours, l'arrivée d'un certain Grand Theft Auto VI devrait sans nul doute l'aider à atteindre le cap des 100 millions, et pourquoi pas dépasser aussi vite le total de la Wii et la PS1.



On notera néanmoins que la dernière de Sony garde un certain retard sur la PS4 dans le même laps de temps (97 millions pour cette dernière à l'époque), mais encore une fois, les prix ne sont plus du tout les mêmes.