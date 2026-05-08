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La PS5 continue sa marche vers les 100 millions
Dans l'actuel cadre des bilans d'entreprise, un petit tour du côté de PlayStation pour apprendre que la PS5 a atteint les 93,7 millions d'unités livrées à travers le monde à la date arrêtée du 31 mars 2026. De quoi la maintenir tranquillement à la 8e place des consoles les plus vendues de l'histoire, et malgré un tarif de plus en plus élevé alors que nous en sommes au dernier cycle de la génération en cours, l'arrivée d'un certain Grand Theft Auto VI devrait sans nul doute l'aider à atteindre le cap des 100 millions, et pourquoi pas dépasser aussi vite le total de la Wii et la PS1.

On notera néanmoins que la dernière de Sony garde un certain retard sur la PS4 dans le même laps de temps (97 millions pour cette dernière à l'époque), mais encore une fois, les prix ne sont plus du tout les mêmes.
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publié le 08/05/2026 à 07:24 par Gamekyo
commentaires (15)
solarr publié le 08/05/2026 à 08:00
Pour une console sans exclu marquante, c'est une belle perf.
newtechnix publié le 08/05/2026 à 08:07
Ne jamais sous-estimé le pouvoir de Playstation
ziggourat publié le 08/05/2026 à 08:23
Playstation garde une situation très solide avec un taux d'engagement plutôt stable voire même en croissance. Ils sont plutôt à l'aise

Néanmoins, les ventes hardware ralentissent et ils pourraient continuer de chuter avec la hausse drastique des prix. On arrive dans une dynamique plus lente dû à l'age de la console. À voir sur GTA VI relance un peu le rythme de ventes.

Et aussi, d'après le rapport, Bungie commence à coûter très chers à Playstation :/
wickette publié le 08/05/2026 à 09:54
solarr
Contrairement à Nintendo, PlayStation c’est beaucoup plus les multiplateformes qui portent la console.

La réalité c’est que 450-600€ (avec les augmentations) pour jouer à tous les jeux facilement, dans de bonnes conditions, avec une très bonne dualsense, c’est imbattable.

Pas étonnant, j’aurais aussi voulu voir beaucoup plus de gros jeux internes mais je pense les Saros, Wolverine, Intergalactic, le prochain Barlog, ça commence, tardivement, mais ça se concrétise
grospich publié le 08/05/2026 à 10:11
Et comme la PS6 sera surement trop cher, la PS5 a encore de beaux jours devant elle avec du cross gen.
aozora78 publié le 08/05/2026 à 10:34
Toutes les exclusivités et les jeux tiers de zinzins qui vont arriver sur ces 3 dernières années de génération... elle ne risque pas de faiblir.
icebergbrulant publié le 08/05/2026 à 10:38
La PS5 va rattraper la PS4 en un claquement de doigts grâce à GTA 6 et le reste de ses exclus à venir

Une rupture de stock massive de PS5 va avoir lieu en fin d’année, dépêchez vous de l’acheter sinon... vous irez regarder GTA 6 sur YouTube
heracles publié le 08/05/2026 à 10:41
solarr ça fait du mal de se dire ça... La PS4 la surpasse dans tous les domaines, sauf la technique et encore heureux j'ai envie de dire
elicetheworld publié le 08/05/2026 à 10:58
Les 3 quart des gen qui achèteront GTA 6 seront ceux qui possèdent déjà la PS5 croire qu'il yaura 20 million de personnes qui attendent seulement gta 6 pour investir dans une console....
apiko publié le 08/05/2026 à 11:51
Solarr , je pourrais te citer facilement trois, Demon's souls, Returnal et Saros...
mrvince publié le 08/05/2026 à 12:02
elicetheworld 20 millions non mais il y'a une mesure a avoir non ? ^^ c'est sur que ca va faire vendre plus de consoles que d'habitude. C'est logique.
sardinecannibale publié le 08/05/2026 à 12:32
La PS5 sera la première console Sony que je n'achèterai pas. Ils ont perdu un client. À vrai dire plusieurs puisque ma famille aussi n'y voit plus d'intérêt.
Ça fait toujours bizarre de ressentir de l'attachement pour une marque qui n'a fait que trahir ce que j'attendais d'elle. Mais l'espoir n'est plus. Le nouveau Sony n'a rien à m'offrir.
Ceci dit, ce sont de gros chiffres mais je m'interroge sur leur capacité à continuer ainsi. La PS6 sera une console décisive.
jobiwan publié le 08/05/2026 à 13:00
Vous vous êtes jamais dit que tous les joueurs intéressés par GTA6 sont déjà en possession de la PS5 ?
natedrake publié le 08/05/2026 à 13:14
elicetheworld jobiwan Arrêtez vos bêtises. Y'aura un énorme boost, surtout avec la période des fêtes. GTA VI est LE jeu qui va faire vendre des PS5 à gogo.
snave publié le 08/05/2026 à 14:00
solarr Ah parce que toutes les exclus de la PS4 étaient marquantes ? Je ne crois pas. Et puis toutes les exclus ne sont pas vouées à être marquantes, tant qu'elles sont bonnes.

Demon's Souls Remake, Returnal, Saros, Astro Bot, Death Stranding 2, Spider-Man 2, sont d'excellentes exclus.
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