IO Interactive assure que Project Fantasy est toujours en vie, et ''sur la bonne voie''

Il ne reste plus que trois petites semaines avant le lancement de(ou en tout cas sur PC, PlayStation 5, Xbox Series) et dans le cadre d'une interview accordée à The Game Business, le PDG du studio -Hakan Abrak- nous a balancé quelques petits trucs sur ce que l'on attendra au-delà de cette adaptation.Voici donc :- Bien que tout dépende évidemment du succès du jeu, IO Interactive affirme entretenir d'excellents rapports avec Amazon MGM et laisse déjà une porte entrouverte pour un deuxième épisode.- Pour en revenir au premier, la version Switch 2 déjà reportée pour cet été pourrait encore prendre davantage de retard et auquel cas sans aucun regret de la part de Hakan Abrak, ce dernier estimant que le seul objectif est de rendre cette édition « aussi aboutie que possible » en rappelant à quel point « Bond occupe une place particulière chez Nintendo » (on sait de quel jeu il parle).- Enfin, on nous assure que le mystérieuxest toujours en développement, d'ailleurs « en bonne voie », et que son financement est aujourd'hui assuré par un tout aussi mystérieux « partenaire » dont l'identité sera annoncé en temps voulu (certains supposent encore Xbox mais nous verrons bien).N'oublions pas enfin que la mise en route, au moins sur papier, du prochaindevrait avoir lieu cette année (information annoncée en décembre 2025).