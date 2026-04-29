Classification : encore du Dragon Quest XI S, et l'identité du prochain Tales of Remastered ? Classification : encore du Dragon Quest XI S, et l'identité du prochain Tales of Remastered ?

Un petit tour cette fois du côté des organismes de classification, aussi considérées comme des sortes de leaker vu la masse d'annonces lâchées avant l'heure et finalement assez peu d'erreur.



Et ce soir, deux sont à signaler :



- La classification taïwanaise vient de lister une future version Switch 2 de Dragon Quest XI S. Sans surprise dira t-on, sauf si par miracle, cette édition tire ses assets de l'original sur PS4 mais personne n'y croit.



- Plus proche de chez nous, la PEGI vient de révéler que la prochaine refonte de la saga RPG de Bandai Namco sera Tales of Eternia Remastered, très joli épisode 2D de l'ère PS1, porté par la suite sur PSP.



Plus qu'à attendre confirmation (ou démenti éventuel).