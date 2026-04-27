Final Fantasy XIV poursuit sa carrière avec version Switch 2 et 6e extension

Les MMO et les consoles Nintendo, c'est loin d'être une histoire d'amour si l'on excepte de rares cas comme(et encore, même pas chez nous) et alors que l'on aurait pu penser que Bethesda dégainerait le premier sur Switch 2 avecou, c'est finalement Square Enix qui aura les honneurs de jouer les pionniers avecdont le lancement aura lieu courant août.En bonne nouvelle, un mois d'accès gratuit pour tous dès juillet 2026, mais après cela, il faudra payer le jeu (probablement en pack avec les 5 extensions) mais aussi et surtout un abonnement et ce même si vous faîtes déjà partis des actifs sur un autre support. Selon Naoki Yoshida, c'est Nintendo qui aurait imposé l'abonnement séparé pour des raisons presque évidentes (#royalties) surtout que l'abonnement NSO ne sera lui pas requis. Notez tout de même que si vous êtes déjà un joueur de FFXIV sur x machine, vous bénéficierez d'une réduction de 50 % sur l'abo Switch 2. Admettons…L'event a également permis de révéler l'arrivée de la 6e extension en janvier 2027, loin d'être un final (sauf sur PS4 apparemment) puisque cette nouvelle étape marquera l'arrivée de nouveautés faites pour perdurer comme un système de saison. L'extension apportera également 2 jobs (Tank et DPS distance) et l'un des deux sera dévoilés fin juillet lors du festival dédié à Berlin.Enfin, car c'est tout aussi important : dès demain, la version gratuite inclura désormais les trois premières extensions (Heavensward, Stormblood, Shadowbringers).- Toutes les informations sur l'extension