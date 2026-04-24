Resident Evil Requiem déjà à 7 millions
Capcom annonce que Resident Evil Requiem a déjà dépassé les 7 millions de ventes à travers le monde (2 mois de carrière), une performance toujours aussi impressionnante pour la franchise : Resident Evil 4 Remake, qui tenait le précédent record de rapidité, avait atteint ce quota en un peu moins d'un an.
Le cap des 10 millions est une formalité (même Resident Evil 3 Remake l'a atteint) et le vrai défi sera donc de venir titiller un jour les scores de RE2 Remake et RE7, tous deux au-dessus des 16 millions.
On rappelle en passant que le jeu accueillera le mois prochain un nouveau mode, supposé être l'habituel Mercenaries même si l'on peut être surpris.
publié le 24/04/2026 à 15:01 par Gamekyo
C'est quoi cette cartouche gratuite ?
(même Resident Evil 3 Remake l'a atteint)
Jamais fait, j'imagine que c'est considéré comme une merde, au même titre que RE 6 ?
Non il est cool et très rythmé, mais ils ont charcuté 2 zones du jeu d'origine, dont un endroite culte, ce qui a énervé les fans.
Il avait semi-flop au départ (la sortie en plein Covid a pas aidé non plus sur les ventes physiques) mais s'est rattrapé avec les promos.
ravyxxs
Il est très bon.
C'est juste que c'est un jeu charcuté comme dit guiguif et à plein pot les 5h de jeu, t'avais mal au cul.
Aujourd'hui, en promo à 10 balles, ça passe crème.
Dire que le jeu était une vraie galère à se procurer durant le 1er mois (certainement encore aujourd'hui). C'est au prix fort qu'ils ont vendus ces 7 millions donc, RESPECT
Juste qu'effectivement en full price, c'est probablement trop cher.
J’espère quand même que le mode gratuit ne sera pas un mode Mercenaries à la con, même si certaines données dans les fichiers du jeu le confirment.
Je préférerais un truc comme dans le 2, sauf que le mode était déjà inclus d'office comme récompense dans le jeu de base.
On verra, de toute façon je testerai quand même.