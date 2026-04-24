Resident Evil Requiem déjà à 7 millions Resident Evil Requiem déjà à 7 millions

Capcom annonce que Resident Evil Requiem a déjà dépassé les 7 millions de ventes à travers le monde (2 mois de carrière), une performance toujours aussi impressionnante pour la franchise : Resident Evil 4 Remake, qui tenait le précédent record de rapidité, avait atteint ce quota en un peu moins d'un an.



Le cap des 10 millions est une formalité (même Resident Evil 3 Remake l'a atteint) et le vrai défi sera donc de venir titiller un jour les scores de RE2 Remake et RE7, tous deux au-dessus des 16 millions.



On rappelle en passant que le jeu accueillera le mois prochain un nouveau mode, supposé être l'habituel Mercenaries même si l'on peut être surpris.