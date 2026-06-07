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Une Xbox Series 25th Anniversary pour les fêtes
On ne croule pas sous les collectors durant cette génération, mais Microsoft ne pouvait pas passer à côté des 25 ans de la marque, avec donc une « Xbox Series X25 Edition Limitée » à saisir en novembre 2026, tandis que la manette seule pourra être récupérée dès octobre. Prix encore non connus, et les précommandes ne sont pour l'heure pas ouvertes.

Et si les stocks partent trop vite, surveillez eBay : Microsoft enverra GRATOS un exemplaire de la console à chaque personne présente à l'actuel Xbox FanFest. Jaloux ? C'est normal.

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goldmen33
publié le 07/06/2026 à 20:27 par Gamekyo
commentaires (14)
redxiii102 publié le 07/06/2026 à 20:30
C'est un peu tard... Helix arrive
shanks publié le 07/06/2026 à 20:31
redxiii102
Ce genre d'objet, c'est pas fait pour jouer avec.
ravyxxs publié le 07/06/2026 à 20:32
Ils auraient dû faire un concept encore plus fou, là c'est de la transparence et de la couleur, tout comme ma manette XBOX bleu. Revisité la manette originale avec une meilleure ergonomie tout comme on voit une manette gamecube moderne. Faire une console plate comme la Serie S avec la puissance de la X mais avec un format plus bomber sur le top et un X comme avant...

Ca aurait été une surprise pour le show je pense.
nigel publié le 07/06/2026 à 20:36
C'est dommage de n'avoir pas fait une XSX Slim, je trouve la XSX très grosse quand même.

J'ai jamais sauté le pas depuis la 360, mais on dira ce qu'on veux, entre Gears, Fable, Forza et Halo (même si c'est un remake), je trouve que Microsoft signe une année très forte.

Alors finalement tout sort sur PC et parfois sur PS5, mais ça reste un line-up très solide. La stratégie de Phil sur les studio était très long terme, mais au final je trouve qu'elle porte ses fruits aujourd'hui.
ravyxxs publié le 07/06/2026 à 20:38
nigel On pense pareil pour la console...

Porter ses fruits c'est très vite dit, des studios ont pas survécu avec des projets avancés....et si deux trois jeux montrés fonctionne pas, ils vont aussi peut être sauter...
torotoro59 publié le 07/06/2026 à 20:38
shanks tu te rappel à l'époque de la xbox one x avec sortie proche de la série X, la one x collector cyberpunk a 299€, je rêve sûrement que Microsoft refasse une offre du même genre
torotoro59 publié le 07/06/2026 à 20:41
shanks après la next Gen nest pas Encore Officielle donc bon..
judgedredd publié le 07/06/2026 à 20:46
Shanks J'espères qu'elle va pas faire comme la ps5 pro 30ans et avec le recul c'est une bonne chose
Par contre cette X je la prendrais et les scalpeurs je prie pour leur agonie.
J'ai déjà 2 série X avec la galaxy black 2to.
Jamais 2 sans 3.
khazawi publié le 07/06/2026 à 20:51
judgedredd les Xbox Series, même collector, ça intéresse beaucoup moins de gens
redxiii102 publié le 07/06/2026 à 20:55
shanks perso je joue avec mes consoles collector. Les souvenirs ça n'a pas de prix. J'ai toujours ma ps4 mgs v. (la plus belle play à ce jour.)
darksly publié le 07/06/2026 à 21:08
Ça irait bien avec ma Xbox classique dans cette teinte.
bennj publié le 07/06/2026 à 21:10
redxiii102 tu voulais qu'ils sortent une console spéciale pour les 25 ans de la marque plus tot ? Tu m'expliques la logique ? Regarde on a fait une console collector pour les 23 ans de la marque
redxiii102 publié le 07/06/2026 à 21:18
bennj je disais une console collector de manière générale.
22 publié le 07/06/2026 à 21:43
La Galaxy Black au moins avait 2Tb, c'est quoi la particularité de ce modèle a part le skin ?
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