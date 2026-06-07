Une Xbox Series 25th Anniversary pour les fêtes

On ne croule pas sous les collectors durant cette génération, mais Microsoft ne pouvait pas passer à côté des 25 ans de la marque, avec donc une « Xbox Series X25 Edition Limitée » à saisir en novembre 2026, tandis que la manette seule pourra être récupérée dès octobre. Prix encore non connus, et les précommandes ne sont pour l'heure pas ouvertes.
Et si les stocks partent trop vite, surveillez eBay : Microsoft enverra GRATOS un exemplaire de la console à chaque personne présente à l'actuel Xbox FanFest. Jaloux ? C'est normal.
Ce genre d'objet, c'est pas fait pour jouer avec.
Ca aurait été une surprise pour le show je pense.
J'ai jamais sauté le pas depuis la 360, mais on dira ce qu'on veux, entre Gears, Fable, Forza et Halo (même si c'est un remake), je trouve que Microsoft signe une année très forte.
Alors finalement tout sort sur PC et parfois sur PS5, mais ça reste un line-up très solide. La stratégie de Phil sur les studio était très long terme, mais au final je trouve qu'elle porte ses fruits aujourd'hui.
Porter ses fruits c'est très vite dit, des studios ont pas survécu avec des projets avancés....et si deux trois jeux montrés fonctionne pas, ils vont aussi peut être sauter...
Par contre cette X je la prendrais et les scalpeurs je prie pour leur agonie.
J'ai déjà 2 série X avec la galaxy black 2to.
Jamais 2 sans 3.