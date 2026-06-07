Une Xbox Series 25th Anniversary pour les fêtes

On ne croule pas sous les collectors durant cette génération, mais Microsoft ne pouvait pas passer à côté des 25 ans de la marque, avec donc une « Xbox Series X25 Edition Limitée » à saisir en novembre 2026, tandis que la manette seule pourra être récupérée dès octobre. Prix encore non connus, et les précommandes ne sont pour l'heure pas ouvertes.Et si les stocks partent trop vite, surveillez eBay : Microsoft enverra GRATOS un exemplaire de la console à chaque personne présente à l'actuel Xbox FanFest. Jaloux ? C'est normal.