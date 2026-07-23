Marvel's Wolverine : Story Trailer + petites infos

a eu l'occasion de faire parler scénario aujourd'hui, déjà de manière détournée avec la publication aux USA du premier volume préquel servant à décrire la création de la Team X, de l'autre pour davantage de monde le Story Trailer, avec trois bonus en prime :- David Fleming à l'OST (sériede James Gunn).- Jérémie Covillault pour la VF de Wolverine (la même que- La tenue desera déblocable (et inversement dans ce dernier)Sortie prévue le 15 septembre 2026, exclusivement sur PlayStation 5.