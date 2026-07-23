Marvel's Wolverine : Story Trailer + petites infos
Marvel's Wolverine a eu l'occasion de faire parler scénario aujourd'hui, déjà de manière détournée avec la publication aux USA du premier volume préquel servant à décrire la création de la Team X, de l'autre pour davantage de monde le Story Trailer, avec trois bonus en prime :
- David Fleming à l'OST (série The Last of Us, Superman de James Gunn).
- Jérémie Covillault pour la VF de Wolverine (la même que Deadpool & Wolverine)
- La tenue de Marvel Tokon sera déblocable (et inversement dans ce dernier)
Sortie prévue le 15 septembre 2026, exclusivement sur PlayStation 5.
(Excepté Astro évidemment)
Vu, revu, rerevu, rererevu ce Wolverine.
http://www.memuplay.com/fr/how-to-play-astro-bot-on-pc.html
Il attendra comme tous les autres sa première vague de vraie promo quand il atteindra les 40€
Et laisse les vrais joueurs sur PlayStation kiffer ce sublime, jeu qui va être une tuerie hahaha