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Marvel's Wolverine : Story Trailer + petites infos
Marvel's Wolverine a eu l'occasion de faire parler scénario aujourd'hui, déjà de manière détournée avec la publication aux USA du premier volume préquel servant à décrire la création de la Team X, de l'autre pour davantage de monde le Story Trailer, avec trois bonus en prime :

- David Fleming à l'OST (série The Last of Us, Superman de James Gunn).
- Jérémie Covillault pour la VF de Wolverine (la même que Deadpool & Wolverine)
- La tenue de Marvel Tokon sera déblocable (et inversement dans ce dernier)

Sortie prévue le 15 septembre 2026, exclusivement sur PlayStation 5.

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neptonic, bourbon
publié le 23/07/2026 à 19:49 par Gamekyo
commentaires (14)
neptonic publié le 23/07/2026 à 19:57
Vivement
m0nsieurx publié le 23/07/2026 à 20:04
Mouais, ça pas l'air très original, si au moins y'avait une belle D.A mais c'est aussi monotone que celle des derniers Spider-Man
negan publié le 23/07/2026 à 20:07
Plus j'en vois et plus je me dis que le Wolverine sur 360 n'a rien a lui envié.
walterwhite publié le 23/07/2026 à 20:12
Ça vaut tout juste la peine que je le prenne d’occas’, pas plus.
aozora78 publié le 23/07/2026 à 20:14
Dégueulasse le rendu dans le moteur d'Insomniac
51love publié le 23/07/2026 à 20:16
Heureusement que PlayStation a sorti le magnifique Saros cette année pour me faire oublier a quel point les PlayStation Studio n'ont plus aucune idée sur PS5

(Excepté Astro évidemment)

Vu, revu, rerevu, rererevu ce Wolverine.
m0nsieurx publié le 23/07/2026 à 20:42
51love La seule chose qui me donne envie d'acheter une PS5 c'est Astro bot justement, comme par hasard c'est la seule exclu a pas avoir eu le droit à un portage pc
keiku publié le 23/07/2026 à 20:59
m0nsieurxc'est la seule exclu a pas avoir eu le droit à un portage pc

http://www.memuplay.com/fr/how-to-play-astro-bot-on-pc.html
jasonduval publié le 23/07/2026 à 21:06
Dsl insomniac deja ca a l'air rincé et on donnera plus un euro à Sony en day one
kratoszeus publié le 23/07/2026 à 21:11
day one. Les concurrents font tellement pitié a coté
sasquatsch publié le 23/07/2026 à 21:25
Je suis chaud patate... Il a l'air vraiment bien... Mais bon... J'ai déjà eu deux month one cette année, j'ai donné...
Il attendra comme tous les autres sa première vague de vraie promo quand il atteindra les 40€
romgamer6859 publié le 23/07/2026 à 21:34
J'aime wolverine mais à la sauce insomniac mouais, j'ai le même ressenti que pour spider man 2, sympa sans plus.
mattewlogan publié le 23/07/2026 à 22:10
Il va être dingue j’ai trop hâte
mattewlogan publié le 23/07/2026 à 22:13
negan va refaire un tour sur tes vidéos de ton vieux jeu sur X je sais pas quoi
Et laisse les vrais joueurs sur PlayStation kiffer ce sublime, jeu qui va être une tuerie hahaha
Gras
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Marvel's Wolverine
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Nom : Marvel's Wolverine
Support : Playstation 5
Editeur : PlayStation Studios
Développeur : Insomniac Games
Genre : action
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