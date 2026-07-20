Ghost Recon prend rendez-vous le 6 août Ghost Recon prend rendez-vous le 6 août

Les quelques leaks récents ont conduit Ubisoft à prendre la parole concernant la franchise Ghost Recon avec désormais officiellement un rendez-vous le 6 août pour une salve d'annonces, date évidemment pas choisie au hasard puisque marquant les 25 ans de la franchise.



Nous aurons donc droit sans nul doute à l'officialisation des versions PS5/XBS de Ghost Recon Wildlands avec 4K/60FPS, une mission bonus et deux packs de skins supplémentaires (peut-être tout cela en shadow-drop) mais les regards sont surtout tournés vers le Project OVR, tentative de retour aux sources donc à la sauce tactique + vue FPS.