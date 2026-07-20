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Ghost Recon prend rendez-vous le 6 août
Les quelques leaks récents ont conduit Ubisoft à prendre la parole concernant la franchise Ghost Recon avec désormais officiellement un rendez-vous le 6 août pour une salve d'annonces, date évidemment pas choisie au hasard puisque marquant les 25 ans de la franchise.

Nous aurons donc droit sans nul doute à l'officialisation des versions PS5/XBS de Ghost Recon Wildlands avec 4K/60FPS, une mission bonus et deux packs de skins supplémentaires (peut-être tout cela en shadow-drop) mais les regards sont surtout tournés vers le Project OVR, tentative de retour aux sources donc à la sauce tactique + vue FPS.
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publié le 21/07/2026 à 08:48 par Gamekyo
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Fiche descriptif
Ghost Recon : Wildlands
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Nom : Ghost Recon : Wildlands
Support : PC
Editeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft
Genre : action
Multijoueur : 1 à 4 (online)
Sortie européenne : 07/03/2017
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
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