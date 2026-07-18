Tides of Annihilation : la doubleuse Jennifer English annule finalement son contrat
Récompensée à de multiples reprises pour avoir prêté sa voix (US) à Maelle pour Clair Obscur : Expedition 33, sans oublier son travail précédent pour Shadowheart dans Baldur's Gate III, la doubleuse Jennifer English annonce en mauvaise nouvelle annuler son travail à venir pour Tides of Annihilation dans le rôle principal.
Aucune mésentente avec les développeurs chinois, elle garde même un rôle de conseillère et c'est d'ailleurs elle qui a trouvé sa remplaçante, juste quelques soucis de santé et le besoin de prendre un peu de repos selon son communiqué.
Avec ou sans nouveau doublage, Tides of Annihilation se livrera plus en détails dans un mois lors de la GamesCom (26 au 30 août) avec une présentation de gameplay et une démo jouable neuve pour les intéressés sur place.
publié le 18/07/2026 à 05:15 par Gamekyo
Sachant qu'elle est en contrat avec d'autres jeux et parfois meme indépendant comme Emberville.
Enfin bref, sinon jamais compris la hype autour de cette doubleuse. Ça doit m'échapper.
Après qui double ça m’ai un peut égale
Même pas envie de développer, je suis sur que la plupart n'ont pas touché à Baldur's Gate 3 et/ou qu'ils aiment débattre de manière stérile sur pourquoi selon eux Clair Obscur est overhyped.
Dommage en tout cas j'adorais sa voix dans le reveal trailer
guiguif Pour le coup c'est très très similaire oui !
Après tu peux ne pas aimer bien sûr mais beaucoup apprécient son travail, surtout sur BG3