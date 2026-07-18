Tides of Annihilation : la doubleuse Jennifer English annule finalement son contrat Tides of Annihilation : la doubleuse Jennifer English annule finalement son contrat

Récompensée à de multiples reprises pour avoir prêté sa voix (US) à Maelle pour Clair Obscur : Expedition 33, sans oublier son travail précédent pour Shadowheart dans Baldur's Gate III, la doubleuse Jennifer English annonce en mauvaise nouvelle annuler son travail à venir pour Tides of Annihilation dans le rôle principal.



Aucune mésentente avec les développeurs chinois, elle garde même un rôle de conseillère et c'est d'ailleurs elle qui a trouvé sa remplaçante, juste quelques soucis de santé et le besoin de prendre un peu de repos selon son communiqué.



Avec ou sans nouveau doublage, Tides of Annihilation se livrera plus en détails dans un mois lors de la GamesCom (26 au 30 août) avec une présentation de gameplay et une démo jouable neuve pour les intéressés sur place.