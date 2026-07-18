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Tides of Annihilation : la doubleuse Jennifer English annule finalement son contrat
Récompensée à de multiples reprises pour avoir prêté sa voix (US) à Maelle pour Clair Obscur : Expedition 33, sans oublier son travail précédent pour Shadowheart dans Baldur's Gate III, la doubleuse Jennifer English annonce en mauvaise nouvelle annuler son travail à venir pour Tides of Annihilation dans le rôle principal.

Aucune mésentente avec les développeurs chinois, elle garde même un rôle de conseillère et c'est d'ailleurs elle qui a trouvé sa remplaçante, juste quelques soucis de santé et le besoin de prendre un peu de repos selon son communiqué.

Avec ou sans nouveau doublage, Tides of Annihilation se livrera plus en détails dans un mois lors de la GamesCom (26 au 30 août) avec une présentation de gameplay et une démo jouable neuve pour les intéressés sur place.
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1
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ouken
publié le 18/07/2026 à 05:15 par Gamekyo
commentaires (11)
malroth publié le 18/07/2026 à 06:20
Bizarre son excuse non ?

Sachant qu'elle est en contrat avec d'autres jeux et parfois meme indépendant comme Emberville.

Enfin bref, sinon jamais compris la hype autour de cette doubleuse. Ça doit m'échapper.
mattewlogan publié le 18/07/2026 à 06:27
On attend la démo
Après qui double ça m’ai un peut égale
zekk publié le 18/07/2026 à 06:37
malroth les missions pour ces jeux sont peut être déjà fini, je vois rien de bizarre
burningcrimson publié le 18/07/2026 à 06:53
Vous avez oublié de mentionner son rôle dans Ex Voto
malroth publié le 18/07/2026 à 07:58
burningcrimson tu penses qu'elle meme le met sur le CV ?
sonilka publié le 18/07/2026 à 08:18
Et donc ? Une doubleuse parmi d'autres ne va pas travailler sur un jeu. Ok.
guiguif publié le 18/07/2026 à 09:07
Ils n'ont qu'a prendre Holly Earl, elle a quasiment la même voix.
aozora78 publié le 18/07/2026 à 09:28
Certains commentaires montrent que certains ne savent clairement pas de quoi ou de qui ils parlent dans cet article. C'est une doubleuse extremement apprécié avec une bonne visibilité depuis BG3, aux côtés de Neil Newbon, Ben Starr,...

Même pas envie de développer, je suis sur que la plupart n'ont pas touché à Baldur's Gate 3 et/ou qu'ils aiment débattre de manière stérile sur pourquoi selon eux Clair Obscur est overhyped.
sosky publié le 18/07/2026 à 09:47
Hype de rien du tout, c’est une doubleuse talentueuse, ces aigris sérieux.
gaeon publié le 18/07/2026 à 10:04
malroth Je trouve ça louche aussi, c'est dans ma nature en même temps! Ils ont pas dû réussir a se mettre d'accord sur des trucs...

Dommage en tout cas j'adorais sa voix dans le reveal trailer

guiguif Pour le coup c'est très très similaire oui !
wickette publié le 18/07/2026 à 10:37
malroth Elle fait du bon travail, c’est tout, pourquoi rabaisser ça ?

Après tu peux ne pas aimer bien sûr mais beaucoup apprécient son travail, surtout sur BG3
Gras
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Tides of Annihilation
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Nom : Tides of Annihilation
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Eclipse Glow Games
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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