Un peu de contenu pour Mario Tennis Fever

Loin d'être le jeu le plus remarqué du catalogue Switch 2 au point que Nintendo en a jamais évoqué les chiffres de ventes, Mario Tennis Fever accueille néanmoins une première mise à jour de contenu (gratuit), ne serait-ce que pour faire lien avec le dernier film.
En bref :
- Fonction partage via GameChat pour faire profiter en ligne ceux qui n'ont pas le jeu
- Nouvelle raquette spéciale « Trou Noir »
- Nouveau terrain inspiré de Super Mario Galaxy
- Nouveau type de match spécial lié à ce terrain
- Nouvelles couleurs pour Luma
- Tenue classique de Mario à débloquer
Après j'ai acheter 1 seul mario tennis. Celui sur 3DS. Donc bon je vois pas l'intérêt de celui la.
Ca n'arrivera jamais