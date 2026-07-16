Un peu de contenu pour Mario Tennis Fever

Loin d'être le jeu le plus remarqué du catalogue Switch 2 au point que Nintendo en a jamais évoqué les chiffres de ventes,accueille néanmoins une première mise à jour de contenu (gratuit), ne serait-ce que pour faire lien avec le dernier film.En bref :- Fonction partage via GameChat pour faire profiter en ligne ceux qui n'ont pas le jeu- Nouvelle raquette spéciale « Trou Noir »- Nouveau terrain inspiré de Super Mario Galaxy- Nouveau type de match spécial lié à ce terrain- Nouvelles couleurs pour Luma- Tenue classique de Mario à débloquer