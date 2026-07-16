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Un peu de contenu pour Mario Tennis Fever
Loin d'être le jeu le plus remarqué du catalogue Switch 2 au point que Nintendo en a jamais évoqué les chiffres de ventes, Mario Tennis Fever accueille néanmoins une première mise à jour de contenu (gratuit), ne serait-ce que pour faire lien avec le dernier film.

En bref :

- Fonction partage via GameChat pour faire profiter en ligne ceux qui n'ont pas le jeu
- Nouvelle raquette spéciale « Trou Noir »
- Nouveau terrain inspiré de Super Mario Galaxy
- Nouveau type de match spécial lié à ce terrain
- Nouvelles couleurs pour Luma
- Tenue classique de Mario à débloquer

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publié le 16/07/2026 à 05:26 par Gamekyo
commentaires (8)
cyr publié le 16/07/2026 à 06:22
OK. . Mais le prix pour avoir ce jeux, je trouve que c'est trop chère. Il devrait faire une compile de plusieurs sport, comme mario striker, mario golf, mario tennis, et peut-être que le prix passera mieux.

Après j'ai acheter 1 seul mario tennis. Celui sur 3DS. Donc bon je vois pas l'intérêt de celui la.
ouroboros4 publié le 16/07/2026 à 06:31
J'avais complètement oublié l'existence de ce jeu
narustorm publié le 16/07/2026 à 07:06
A top le jeu et excellent jvais retourné un peu dessus
riddler publié le 16/07/2026 à 07:17
Nettement moins bon que l’opus N64 qui reste le meilleur pour moi au niveau du gameplay
magneto860 publié le 16/07/2026 à 07:19
Ce jeu a l'air marrant pourtant. J'aimerais beaucoup un Astro Tennis Fever équivalent.
masharu publié le 16/07/2026 à 07:44
Dites vous que c'est seulement le second terrain "Mario" du jeu (après le terrain Mario Bros Wonder), le reste étant des terrains génériques. On est loin des terrains à thèmes ou à références des jeux N64 et GCN.
sasquatsch publié le 16/07/2026 à 08:49
J'ai juste joué a la version N64... Que je trouvais déjà assez limité hormis le multi local qui reste tj fun
rogeraf publié le 16/07/2026 à 09:12
J'attend "Mario Table Tennis Fever"
Ca n'arrivera jamais
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Fiche descriptif
Mario Tennis Fever
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Nom : Mario Tennis Fever
Support : Switch 2
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : sport
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