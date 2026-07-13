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Electronic Arts ne veut visiblement pas faire marche-arrière sur l'avenir de Criterion
On pourrait parler du lancement record de Forza Horizon 6, de bien avant cela la percée surprise de The Crew Motorfest et même actuellement un début de hype pour Clutch, mais rien ne semble pouvoir faire changer d'avis Electronic Arts concernant l'avenir de Criterion, et c'est d'ailleurs la PDG de « Battlefield Studios Europe » qui le confirme à IGN : Criterion est aujourd'hui consacré à 100 % à la franchise Battlefield. Donc du soutien.

Donc Burnout, c'est toujours mort de chez mort et il en est d'ailleurs de même pour Need for Speed (le dernier épisode a déjà 4 ans) vu que Ghost Games, renommé EA Gothenburg entre temps, se consacre lui aussi à du soutien notamment pour l'évolution du moteur Frostbite.

Une ou deux licences mortes de plus pour un éditeur qui a récemment enfermé dans un sombre placard Dead Space et Dragon Age.
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publié le 13/07/2026 à 07:00 par Gamekyo
commentaires (12)
keiku publié le 13/07/2026 à 07:13
il faudra donc attendre la mort d'EA et la redistribution de ses licences pour ravoir un jour un bon burnout...

et vu l'évolution de battelfield les équipes restante seront bientot redirigée vers fifa...
sosky publié le 13/07/2026 à 08:09
Ils ont tellement plus rien comme licences intéressantes ces branquignolles…
Suffit de voir la gueule du EA Play… même le Ubi+ donne plus envie
bennj publié le 13/07/2026 à 08:26
Non mais faut lâcher l'affaire Criterion n'est plus Criterion depuis un moment.
e3ologue publié le 13/07/2026 à 08:32
bennj Pas faux, mais l'absence de retour de Burnout fait chier, même pas une compile ou remake des premiers opus
riddler publié le 13/07/2026 à 08:33
Plus que Burnout c’est un PGR dont je veux le retour
bennj publié le 13/07/2026 à 08:35
e3ologue ils ont pas fait d'autres jeux de caisse du meme style les anciens de chez Criterion ?
e3ologue publié le 13/07/2026 à 08:53
bennj Il y a eu 2 danger zone (mode crash) passable et 1 dangerous driving dont le feeling est tout aussi excellent que dans les burnout sauf que le jeu est buggé à mort et le contenu rachitique. Depuis ils ont sortis Wreckreation, un bac à sac de course arcade qui a été un bide tellement énorme que le studio risque d'y passer.
magneto860 publié le 13/07/2026 à 09:25
EA ne fait pas marche arrière de manière générale. On devrait en avoir un nouvel aperçu cette semaine avec l'ouverture des précommandes de FC27.
vyse publié le 13/07/2026 à 11:13
Elle est Loin l'époque de EA games challenge everything !...
fragdelapassion publié le 13/07/2026 à 11:19
Need for Speed
Burnout
Medal of Honor
SSX
Dead Space
Army of Two
Command & Conquer

Merci EA...
grospich publié le 13/07/2026 à 11:31
J'ai joué aux deux premiers sur PS2, je savais même pas qu'il y en avait eu d'autres. :/
nanakixiii publié le 13/07/2026 à 11:34
J'espère que GoG pourra récupérer la licence NFS.
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Need for Speed Unbound
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Nom : Need for Speed Unbound
Support : PC
Editeur : Electronic Arts
Développeur : Criterion Games
Genre : course
Multijoueur : Jusqu'à 16 en ligne
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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