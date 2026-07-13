Electronic Arts ne veut visiblement pas faire marche-arrière sur l'avenir de Criterion Electronic Arts ne veut visiblement pas faire marche-arrière sur l'avenir de Criterion

On pourrait parler du lancement record de Forza Horizon 6, de bien avant cela la percée surprise de The Crew Motorfest et même actuellement un début de hype pour Clutch, mais rien ne semble pouvoir faire changer d'avis Electronic Arts concernant l'avenir de Criterion, et c'est d'ailleurs la PDG de « Battlefield Studios Europe » qui le confirme à IGN : Criterion est aujourd'hui consacré à 100 % à la franchise Battlefield. Donc du soutien.



Donc Burnout, c'est toujours mort de chez mort et il en est d'ailleurs de même pour Need for Speed (le dernier épisode a déjà 4 ans) vu que Ghost Games, renommé EA Gothenburg entre temps, se consacre lui aussi à du soutien notamment pour l'évolution du moteur Frostbite.



Une ou deux licences mortes de plus pour un éditeur qui a récemment enfermé dans un sombre placard Dead Space et Dragon Age.