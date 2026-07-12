Danganronpa 2x2 abandonne lui aussi 2026 Danganronpa 2x2 abandonne lui aussi 2026

Comme tant d'autres, Danganronpa 2x2 ne prendra pas le risque d'essayer de se placer à une période de l'année où les joueurs n'auront plus un sou (et pas que pour GTA 6), et Spike Chunsoft en annonce de fait un report pour le pourtant tout aussi chargé Q1 2027 (PC, PS5, XBS, NS1, NS2).



Une sorte de remake qui ne devrait de toute façon pas intéressé les anglophobes (aucune traduction FR n'est à l'ordre du jour), mais voici toujours des précisions quant au contenu :



- Le mode Original qui reprendra donc le scénario du 2 mais avec une rehausse graphique, des illustrations refaites et une nouvelle map pour les déplacements.

- Le mode « Slayhem » qui est une sorte de « What if » modifiant totalement le déroulé du scénario, que ce soit les événements, les victimes, les coupables… pour une durée de vie 20 % supérieure au jeu de base.