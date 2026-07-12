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Danganronpa 2x2 abandonne lui aussi 2026
Comme tant d'autres, Danganronpa 2x2 ne prendra pas le risque d'essayer de se placer à une période de l'année où les joueurs n'auront plus un sou (et pas que pour GTA 6), et Spike Chunsoft en annonce de fait un report pour le pourtant tout aussi chargé Q1 2027 (PC, PS5, XBS, NS1, NS2).

Une sorte de remake qui ne devrait de toute façon pas intéressé les anglophobes (aucune traduction FR n'est à l'ordre du jour), mais voici toujours des précisions quant au contenu :

- Le mode Original qui reprendra donc le scénario du 2 mais avec une rehausse graphique, des illustrations refaites et une nouvelle map pour les déplacements.
- Le mode « Slayhem » qui est une sorte de « What if » modifiant totalement le déroulé du scénario, que ce soit les événements, les victimes, les coupables… pour une durée de vie 20 % supérieure au jeu de base.
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linkart
publié le 12/07/2026 à 13:54 par Gamekyo
commentaires (5)
darkxehanort94 publié le 12/07/2026 à 14:07
A mort l'Angleterre !
mizuki publié le 12/07/2026 à 14:16
Ah oui le fameux Q1 2027 avec Stranger than Heaven, Fable, FF, Pesona etc... Quelle bonne idée
5120x2880 publié le 12/07/2026 à 15:02
Ils porteront le patch fr du 2 je suppose
shirou publié le 12/07/2026 à 16:39
a 64,99 prix conseillé ; ils abusent quand même et celui la aucune chance de le trouver en grande surface pour un prix réduit
aerithlazyqueen publié le 12/07/2026 à 17:28
J'espere vraiment que c'est Danganronpa 4 !
Gras
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Fiche descriptif
Danganronpa 2x2
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Nom : Danganronpa 2x2
Support : PC
Editeur : Spike Chunsoft
Développeur : Gemdrops
Genre : Narration
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
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