Dragon Ball Xenoverse 3 : première présentation de gameplay et des nouvelles mécaniques

Bandai Namco et Dimps nous ont offert une première présentation concrète de, qui par un joli sens du timing intervient en même temps que la MAJ finale detirant sa révérence après 10 longues années de carrière.Les fans devraient s'y retrouver sans trop de problème malgré quelques évolutions naturelles (heureusement) comme une mise en avant des affrontements en coopération à 4, une gestion du Ki bien plus importante avec une mécanique permettant de drainer celui de son adversaire et inversement, ou encore le nouveau principe « d'Assistance d'Âme » qui permet en plein combat de prendre l'apparence et les capacités d'un des héros emblématiques.Sortie prévue pour 2027, sans douter un seul instant du succès à venir.