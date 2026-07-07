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Dragon Ball Xenoverse 3 : première présentation de gameplay et des nouvelles mécaniques
Bandai Namco et Dimps nous ont offert une première présentation concrète de Dragon Ball Xenoverse 3, qui par un joli sens du timing intervient en même temps que la MAJ finale de Xenoverse 2 tirant sa révérence après 10 longues années de carrière.

Les fans devraient s'y retrouver sans trop de problème malgré quelques évolutions naturelles (heureusement) comme une mise en avant des affrontements en coopération à 4, une gestion du Ki bien plus importante avec une mécanique permettant de drainer celui de son adversaire et inversement, ou encore le nouveau principe « d'Assistance d'Âme » qui permet en plein combat de prendre l'apparence et les capacités d'un des héros emblématiques.

Sortie prévue pour 2027, sans douter un seul instant du succès à venir.

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alucardhellsing
publié le 10/07/2026 à 06:45 par Gamekyo
commentaires (1)
alucardhellsing publié le 10/07/2026 à 08:31
Vraiment hate mais vu le suivi de XENO2 et son contenu colossal , le choper day one je me demande si ça sera une bonne idée bien que j'adore DBZ
Gras
Italique
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Fiche descriptif
Dragon Ball Xenoverse 3
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Nom : Dragon Ball Xenoverse 3
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : Dimps
Genre : combat
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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