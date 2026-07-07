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Xbox n'a pas hésité à licencier une des principales artistes des RPG Bethesda
Depuis le début de la semaine, Xbox a montré qu'au cœur des nombreux licenciements pouvait résider des vétérans reconnus, et on apprend aujourd'hui que Christiane Meister fait partie des victimes. Pour ceux qui ne connaissent pas la dame, elle est (et du coup était) l'une des principales artistes des branches RPG de Bethesda depuis 27 ans, ayant fait ses débuts sur Morrowind pour ensuite participer à chacun des Elder Scrolls tout comme les Fallout.

On peut éventuellement ne pas apprécier la DA des RPG de l'éditeur mais toujours est-il qu'il y avait une patte reconnaissable mais finalement pas indispensable aux yeux des dirigeants (et puis, avec l'IA…) ; Rappelons que Meister fut notamment connue par les fans pour avoir créer le design des races Khajit et Argoniens depuis Morrowind, ainsi que le bestiaire des Fallout depuis le 3.
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publié le 09/07/2026 à 07:41 par Gamekyo
commentaires (11)
aerithlazyqueen publié le 09/07/2026 à 08:06
Vraiment les licenciement en mods cheat code comme ça devrais être hautement illégal faut défoncer tout ces entreprise qui se prenne pour dieu et regarde que leur rentabilités alors que elle sont déjà blindée en argent tout ça pour arrondir le salaires des cadre malhonnêtes !
rogeraf publié le 09/07/2026 à 08:06
Une honte, je garde ma phrase clef " tout ce qu'Xbox touche, Xbox le détruit. Et c'est un client fidèle depuis 20 ans qui vous le dit ... Triste
shinz0 publié le 09/07/2026 à 08:10
Cette industrie me dégoute de plus en plus
riddler publié le 09/07/2026 à 08:48
Même si Nintendo a ses défauts je pense que c’est encore le seul bastion à tenir avec une culture d’entreprise respectable.
Les autres ne sont que des vautours obnubilés par l’IA et la rentabilité à court voir très court terme.
derno publié le 09/07/2026 à 08:58
je suis curieux de voir la gueule de leur futurs jeux.....s'il arrivent encore à en sortir après cette purge.
nyseko publié le 09/07/2026 à 09:05
Ils ont un objectif de rentabilité donc les gros salaires sautent, la perte de la compétence n'est pas un problème pour eux, ce qui bien sûr n'est pas vraiment de bon augure pour le futur.

Mais ils pourront toujours prendre de la compétence en prestation lorsqu'ils en auront besoin.
masharu publié le 09/07/2026 à 09:18
Mais ils pourront toujours compter sur les ignares qui consomment sans critiquer.
newtechnix publié le 09/07/2026 à 09:24
On pourrait bien s'amuser quand on va découvrir qu'Asha a remplacé ces mecs là (qui ont construit le succès de Bethesda ) par des noname qui utiliseront l'IA...voir simplement l'IA

l'histoire a montré que quand des gens qui ont activement participé à un projet s'en vont ... il est difficile de ne pas voir une baisse qualitatif quand il ne s'agit pas d'un effondrement...Rare, Bungie, etc ...aujourd'hui malgré le fric Xbox n'est plus capable de développer un Perfect Dark.

On regardera avec attention les premières années de la Helix... car cela va devenir compliqué d'avoir du matos XXL à proposer quand tu as annulé des projets en cours dernièrement, fait fermer des studios, licencier des brouettes de personnel.
On va se retrouver avec des produits fades comme l'a été le projet Metroid Prime 4.

C'est comme dans le monde du cinéma très souvent on sait qu'un film va se planter parce que durant toute la production cela a été la galère et les problèmes.

derno bah oui il est là le problème pour la Helix cela sent déjà mauvais...on ne peut pas appuyer sur la touche Reset et espérer se relever rapidement, les AAA c'est 5 ans minimum...si là Helix sort en 2027 ou même 2028 on va être curieux de voir ce que Sharma va proposer
keiku publié le 09/07/2026 à 09:28
un studio racheter est un studio mort, je ne le répeterais jamais assez
stardustx publié le 09/07/2026 à 09:31
Une société, c'est comme une montgolfière...
derno publié le 09/07/2026 à 09:33
newtechnix
tu parles de metroid prime 4 mais lui au moins ils le sortent, aussi cassé soit il ils sont allé au bout de leur promesse, la confiance est là.
Pour microsoft l'idée que la helix puisse être une future vita est bien présent dans ma tête, à se niveau de perte de confiance acheter leur prochaine machine est plus qu'un acte de fois c'est un aveuglement idéologique.
Gras
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Fiche descriptif
The Elder Scrolls V : Skyrim - Special Edition
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Nom : The Elder Scrolls V : Skyrim - Special Edition
Support : Xbox One
Editeur : Bethesda Softworks
Développeur : Bethesda Softworks
Genre : RPG
Multijoueur : non
Sortie européenne : 28/10/2016
Autres versions : PlayStation 4
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