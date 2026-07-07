Xbox n'a pas hésité à licencier une des principales artistes des RPG Bethesda Xbox n'a pas hésité à licencier une des principales artistes des RPG Bethesda

Depuis le début de la semaine, Xbox a montré qu'au cœur des nombreux licenciements pouvait résider des vétérans reconnus, et on apprend aujourd'hui que Christiane Meister fait partie des victimes. Pour ceux qui ne connaissent pas la dame, elle est (et du coup était) l'une des principales artistes des branches RPG de Bethesda depuis 27 ans, ayant fait ses débuts sur Morrowind pour ensuite participer à chacun des Elder Scrolls tout comme les Fallout.



On peut éventuellement ne pas apprécier la DA des RPG de l'éditeur mais toujours est-il qu'il y avait une patte reconnaissable mais finalement pas indispensable aux yeux des dirigeants (et puis, avec l'IA…) ; Rappelons que Meister fut notamment connue par les fans pour avoir créer le design des races Khajit et Argoniens depuis Morrowind, ainsi que le bestiaire des Fallout depuis le 3.