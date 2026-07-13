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The Sinking City 2 présente ses différents tarifs un mois avant le lancement
Autre jeu pour nous occuper pendant le mois d'août, The Sinking City 2 est prévu lui le 18 août (PC, PS5, XBS) et Frogwares souhaite nous faire un petit point pognon & bonus pour l'ouverture des précommandes. Voici donc.

Edition standard à 49,99€
(Note : le pack de 3 armes sera offert si vous précommandez cette version)

Edition Deluxe à 54,99€
- Jeu de base
- Pack de 3 armes
- Pack de 3 tenues + divers objets pour mieux débuter

Edition Premium à 59,99€
- Jeu de base
- Pack de 3 armes
- Pack de 3 tenues + divers objets pour mieux débuter
- Mode proposant une zone spéciale permettant de débloquer une nouvelle arme
- 24h d'accès anticipé

Pour ce qui est du jeu, comme vous le savez et contrairement au première épisode, l'équipe fera le pari d'un survival gardant ses puzzles mais avec davantage d'action pour lorgner vers Resident Evil ou The Evil Within, mais également on se doute attirer un plus large public. Souhaitons le meilleur pour ce studio ukrainien qui a vécu des moments difficiles durant le développement, sans avoir besoin de dire pourquoi.



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publié le 13/07/2026 à 01:00 par Gamekyo
commentaires (5)
suzukube publié le 13/07/2026 à 01:17
Superbe prix, je le prendrais day one
icebergbrulant publié le 13/07/2026 à 05:24
Day One s’il y avait eu une version disque, dommage
paulnewman publié le 13/07/2026 à 06:24
Ahhhhh, il n'y a pas de version boite.
Bon bah, peut être un jour, s'il sort en physique.
Le premier était très chouette.
sasquatsch publié le 13/07/2026 à 09:08
Ah oui très joli... Dommage pas en disque... Peut être dans un an...
Ou sinon il devra attendre ce prix digital que je suis prêt à payer max. 20-25€
piratees publié le 13/07/2026 à 11:35
icebergbrulant oui et en plus pas de VF comme le 1er
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Fiche descriptif
The Sinking City 2
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Nom : The Sinking City 2
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Frogwares
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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