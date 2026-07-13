The Sinking City 2 présente ses différents tarifs un mois avant le lancement
Autre jeu pour nous occuper pendant le mois d'août, The Sinking City 2 est prévu lui le 18 août (PC, PS5, XBS) et Frogwares souhaite nous faire un petit point pognon & bonus pour l'ouverture des précommandes. Voici donc.
Edition standard à 49,99€ (Note : le pack de 3 armes sera offert si vous précommandez cette version)
Edition Deluxe à 54,99€
- Jeu de base
- Pack de 3 armes
- Pack de 3 tenues + divers objets pour mieux débuter
Edition Premium à 59,99€
- Jeu de base
- Pack de 3 armes
- Pack de 3 tenues + divers objets pour mieux débuter
- Mode proposant une zone spéciale permettant de débloquer une nouvelle arme
- 24h d'accès anticipé
Pour ce qui est du jeu, comme vous le savez et contrairement au première épisode, l'équipe fera le pari d'un survival gardant ses puzzles mais avec davantage d'action pour lorgner vers Resident Evil ou The Evil Within, mais également on se doute attirer un plus large public. Souhaitons le meilleur pour ce studio ukrainien qui a vécu des moments difficiles durant le développement, sans avoir besoin de dire pourquoi.
Bon bah, peut être un jour, s'il sort en physique.
Le premier était très chouette.
Ou sinon il devra attendre ce prix digital que je suis prêt à payer max. 20-25€