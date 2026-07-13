The Sinking City 2 présente ses différents tarifs un mois avant le lancement

Autre jeu pour nous occuper pendant le mois d'août,est prévu lui le 18 août (PC, PS5, XBS) et Frogwares souhaite nous faire un petit point pognon & bonus pour l'ouverture des précommandes. Voici donc.- Jeu de base- Pack de 3 armes- Pack de 3 tenues + divers objets pour mieux débuter- Jeu de base- Pack de 3 armes- Pack de 3 tenues + divers objets pour mieux débuter- Mode proposant une zone spéciale permettant de débloquer une nouvelle arme- 24h d'accès anticipéPour ce qui est du jeu, comme vous le savez et contrairement au première épisode, l'équipe fera le pari d'un survival gardant ses puzzles mais avec davantage d'action pour lorgner versou, mais également on se doute attirer un plus large public. Souhaitons le meilleur pour ce studio ukrainien qui a vécu des moments difficiles durant le développement, sans avoir besoin de dire pourquoi.