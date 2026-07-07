Cygames n'a pas oublié ses vieilles arlésiennes

Dans le cadre du lancement demais également des 15 ans de l'entreprise, Cygames a livré une petite interview à Famitsu pour rassurer quant à l'état de ses arlésiennes dont aucune n'est annulée, et même que ça semble plutôt bien progresser.Donc :- Le projet « tactique temps réel »progresse « de manière constante » et tout semble enfin « prendre forme ». On sourira devant de tels propos en se souvenant que l'on parle d'un jeu annoncé il y a 10 ans (2016 oui).- Le jeu mobile, décrit comme très impressionnant techniquement (Famitsu a vu de nouveaux visuels, non divulgués pour le moment) entre sa sa « phase finale » et l'éditeur commence à entrevoir une fenêtre de sortie.- Pour le mystérieux(jeu d'action prévu sur consoles), on se contente de nous dire que « ça progresse bien ». Vous pouvez retrouver ci-dessous un visuels de 2021 et c'est pour rappel le nouveau projet du créateur de, cette licence aux arguments très mammaires.