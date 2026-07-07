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Cygames n'a pas oublié ses vieilles arlésiennes
Dans le cadre du lancement de Granblue Fantasy Relink : Endless Ragnarok mais également des 15 ans de l'entreprise, Cygames a livré une petite interview à Famitsu pour rassurer quant à l'état de ses arlésiennes dont aucune n'est annulée, et même que ça semble plutôt bien progresser.

Donc :

- Le projet « tactique temps réel » Project Awakening progresse « de manière constante » et tout semble enfin « prendre forme ». On sourira devant de tels propos en se souvenant que l'on parle d'un jeu annoncé il y a 10 ans (2016 oui).

- Le jeu mobile Lost Order, décrit comme très impressionnant techniquement (Famitsu a vu de nouveaux visuels, non divulgués pour le moment) entre sa sa « phase finale » et l'éditeur commence à entrevoir une fenêtre de sortie.

- Pour le mystérieux Garnet Arena : Mages of Magicary (jeu d'action prévu sur consoles), on se contente de nous dire que « ça progresse bien ». Vous pouvez retrouver ci-dessous un visuels de 2021 et c'est pour rappel le nouveau projet du créateur de Senran Kagura, cette licence aux arguments très mammaires.






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publié le 09/07/2026 à 05:28 par Gamekyo
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Granblue Fantasy Relink : Endless Ragnarok
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Nom : Granblue Fantasy Relink : Endless Ragnarok
Support : PC
Editeur : Cygames
Développeur : Cygames
Genre : RPG
Autres versions : PlayStation 4 - Playstation 5 - Switch 2
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