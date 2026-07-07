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Obsidian aurait perdu 25% de ses employés
Retournons dans les mauvaises nouvelles et une fois encore chez Xbox (de toute façon chez PlayStation, ça fait profil bas pour l'instant) avec selon les sources de Kotaku, « entre 60 et 70 employés licenciés » chez Obsidian, et sur tous les tableaux : producteurs, artistes, concepteurs, scénaristes, testeurs Q/A… On notera dans le lot que le directeur artistique de The Outer Worlds fait partie des victimes, et l'on se dira avec le plus grand cynisme que ce n'est pas le scandale du siècle vu que la DA était depuis très longtemps considérée comme le principal problème du studio.

Selon les mêmes sources, le développement de Grounded 2 (encore en accès anticipé) se poursuit sans accroc, et les plans concernant les extensions de The Outer Worlds 2 sont heureusement maintenus. C'est pour l'avenir que les questions restent en suspend… surtout quand l'unique recruteur du studio fait également partie des licenciés.
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publié le 07/07/2026 à 07:49 par Gamekyo
commentaires (1)
jeanouillz publié le 07/07/2026 à 08:16
C'est mechant mais c'est vrai, la DA de certains titres est un véritable frein a l'achat...
Dragon Quest VII Reimagined en est un bel exemple récent
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Fiche descriptif
The Outer Worlds 2
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Nom : The Outer Worlds 2
Support : PC
Editeur : Microsoft
Développeur : Obsidian Entertainment
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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