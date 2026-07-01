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40 millions de ventes pour Cyberpunk 2077
Juste un petit mot de la part de CD Projekt Red nous indiquant que hier soir à minuit, le compteur de Cyberpunk 2077 avait dépassé les 40 millions de ventes, une performance toujours exceptionnelle aussi bien pour le genre que pour un projet qui, on ne l'oubliera pas, avait très mal démarré en terme d'images.

Un excellent suivi et un jeu réparé comme amélioré sur tous les points auront apporté la rédemption, tout comme des promotions et la publicité de Cyberpunk Edgerunners dont la Saison 2 arrivera sur Netflix en fin d'année, pendant que 163 employés de l'éditeur sont actuellement en train de faire prendre forme à Cyberpunk 2. Mais patience.

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ouken, gamesebde3, goldmen33, roivas
publié le 04/07/2026 à 17:24 par Gamekyo
commentaires (12)
shanks publié le 04/07/2026 à 17:26
(notez que ce chiffre n'inclus pas les ventes de l'extension seule)
zekk publié le 04/07/2026 à 17:27
c’est mérité
ouken publié le 04/07/2026 à 17:30
Normal grosse grosse tuerie
gamesebde3 publié le 04/07/2026 à 17:34
Perso, j'en ai deux copies. Une sur pc que j'avais oublié assez longtemps et une sur switch 2. Les deux versions du jeu sont absolument énormes.
alucardhellsing publié le 04/07/2026 à 18:20
merité !!!!!!
adamjensen publié le 04/07/2026 à 18:54
Dommage que nous n’ayons pas eu la deuxième extension.
altendorf publié le 04/07/2026 à 19:02
magneto860 publié le 04/07/2026 à 19:05
Mon premier jeu PS5 acheté en physique (parce que le DLC seul coûtait 20 balles et que je trouvais ça abusé pour un DLC). Platiné et revendu ensuite.

L'ambiance est particulière mais le gameplay est excellent, limite addictif. Et puis le scénario est sympa, Keenu Reeves aussi, c'est un jeu qui marque.
solarr publié le 04/07/2026 à 19:19
Mérité.

gamesebde3 Pareil. Concernant la version Switch 2, c'est l'ultimate sur cartouche sans connexion ou patches obligatoires, donc respect.
gasmok2 publié le 04/07/2026 à 19:26
Pour l'instant mon jeu de la génération
vyse publié le 04/07/2026 à 19:41
Avec Edgerunner 2 ça va encore continuer à se vendre..
gamesebde3 publié le 04/07/2026 à 19:53
solarr exactement, un jeu sorti au tout début de vie de la console, sur cartouche, traduit en v.f et avec les extensions.
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Fiche descriptif
Cyberpunk 2077
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Nom : Cyberpunk 2077
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : CD Projekt Red
Genre : RPG
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
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