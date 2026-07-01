40 millions de ventes pour Cyberpunk 2077

Juste un petit mot de la part de CD Projekt Red nous indiquant que hier soir à minuit, le compteur deavait dépassé les 40 millions de ventes, une performance toujours exceptionnelle aussi bien pour le genre que pour un projet qui, on ne l'oubliera pas, avait très mal démarré en terme d'images.Un excellent suivi et un jeu réparé comme amélioré sur tous les points auront apporté la rédemption, tout comme des promotions et la publicité dedont la Saison 2 arrivera sur Netflix en fin d'année, pendant que 163 employés de l'éditeur sont actuellement en train de faire prendre forme à. Mais patience.