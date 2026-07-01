Petit retour sur le Splatoon Raiders Direct

Petit retour sur la tenue duhier avec une rediffusion du Live et en accompagnement une nouvelle présentation Treehouse, tout cela pour se préparer au lancement dans environ 3 semaines, le 23 juillet précisément sur Nintendo Switch 2.Des retours de previews vont en tout cas dans le bon sens et si ce spin-off ne part évidemment pas dans la grande aventure comme on s'y attendait, la grande majorité souligne une progression prenante et des affrontements très nerveux, encore plus en coopération où le nombre d'ennemis s'adapte au nombre de joueurs (jusqu'à 4 en ligne).