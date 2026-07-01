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Petit retour sur le Splatoon Raiders Direct
Petit retour sur la tenue du Splatoon Raiders Direct hier avec une rediffusion du Live et en accompagnement une nouvelle présentation Treehouse, tout cela pour se préparer au lancement dans environ 3 semaines, le 23 juillet précisément sur Nintendo Switch 2.

Des retours de previews vont en tout cas dans le bon sens et si ce spin-off ne part évidemment pas dans la grande aventure comme on s'y attendait, la grande majorité souligne une progression prenante et des affrontements très nerveux, encore plus en coopération où le nombre d'ennemis s'adapte au nombre de joueurs (jusqu'à 4 en ligne).



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aeris201
publié le 01/07/2026 à 13:59 par Gamekyo
commentaires (4)
ratchet publié le 01/07/2026 à 14:01
Ce sera un achat me concernant !
aeris201 publié le 01/07/2026 à 14:01
Ca s'annonce tres bon

Vivement
zephon publié le 01/07/2026 à 14:02
gears of paint
oreillesal publié le 01/07/2026 à 15:35
Une nouvelle exclu sur Nintendo Switch 2, le tout dans une cartouche que l'on peut prêter, revendre, ou acheter moins cher ou d'occasion
Gras
Italique
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Fiche descriptif
Splatoon Raiders
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Nom : Splatoon Raiders
Support : Switch 2
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : action-aventure
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