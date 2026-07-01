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Microsoft : le plan de licenciements pour cet été concernerait environ 5.500 employés
Nous arrivons bientôt aux annonces officielles sur la purge mise en place par Microsoft, et c'est maintenant The Game Business qui leur coupe l'herbe sous le pied en annonçant de manière globale (donc tout Microsoft, pas seulement Xbox) que le représentant des GAFAM va licencier 2,5 % de ses effectifs, soit environ 5500 employés.

Même si dramatique pour les concernés, on resterait néanmoins dans une boucherie moindre qu'en 2025 (15.000 postes !) mais on rappelle que Microsoft a déjà réduit cette année ses effectifs de manière détournée en proposant un programme de départs volontaires avec indemnités pour les employés âgés de 70 ans ou plus. Environ 3000 personnes ont signé (un tiers des éligibles).
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publié le 01/07/2026 à 08:23 par Gamekyo
commentaires (11)
fan2jeux publié le 01/07/2026 à 08:28
Ce serait le 2 juillet l annonce officielle?
piratees publié le 01/07/2026 à 08:31
abusé là je vais vendre ma xbox et ciao
goldmen33 publié le 01/07/2026 à 08:50
c'est ballot
en même temps avoir X dizaines de studios qui font four sur four sur four faut arrêter de jouer les étonnés
neptonic publié le 01/07/2026 à 09:12
ça risque d'être un bain de sang
mattewlogan publié le 01/07/2026 à 09:12
À oui quand même
gasmok2 publié le 01/07/2026 à 09:38
la boite fait des bénéfices records trimestre après trimestre mais les mecs virent du monde....la définition même des enfoirés
akinen publié le 01/07/2026 à 10:00
Pas grave, ils rachèteront d’autres studios nan?
newtechnix publié le 01/07/2026 à 10:05
Faut bien faire des économies pour pouvoir acheter de la ram pour construire des consoles ....heu pour l'IA
keiku publié le 01/07/2026 à 10:37
c'est beaucoup moins que ce qui avait été annoncé en vrai a moins que ces licenciement ne concerne que microsoft sans tenir compte de la partie jv
keiku publié le 01/07/2026 à 10:50
sinon pour un suivi des licenciements dans l'industrie je remets ce lien : http://gaminglayoffs.com/
sardinecannibale publié le 01/07/2026 à 11:21
Il faut cela pour que le marché se régule à nouveau j'imagine. Trop centraliser donne ce résultat.
Espérons que les vrais passionnés pourront bosser en indépendants et enfin nous montrer ce qu'ils aiment créer plutôt que ce qu'on leur dicte.
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