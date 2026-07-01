Microsoft : le plan de licenciements pour cet été concernerait environ 5.500 employés Microsoft : le plan de licenciements pour cet été concernerait environ 5.500 employés

Nous arrivons bientôt aux annonces officielles sur la purge mise en place par Microsoft, et c'est maintenant The Game Business qui leur coupe l'herbe sous le pied en annonçant de manière globale (donc tout Microsoft, pas seulement Xbox) que le représentant des GAFAM va licencier 2,5 % de ses effectifs, soit environ 5500 employés.



Même si dramatique pour les concernés, on resterait néanmoins dans une boucherie moindre qu'en 2025 (15.000 postes !) mais on rappelle que Microsoft a déjà réduit cette année ses effectifs de manière détournée en proposant un programme de départs volontaires avec indemnités pour les employés âgés de 70 ans ou plus. Environ 3000 personnes ont signé (un tiers des éligibles).