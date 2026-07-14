Fatal Fury : City of the Wolves dessine les contours de sa troisième année de contenu

va rempiler pour une troisième année de contenu dont on nous confirme cette fois deux personnages tout en teasant deux autres :- Rick Strowd- Laocorn Gaudeamus- Duck King- Kim KaphwanLogiquement, le pass devrait être fait de 6 personnages comme le précédent avec probablement un guest plus ou moins inattendu : le Pass 1 avait proposé Ken et Chun-Li de, tandis que le deuxième s'est achevé le mois dernier avec Kenshiro (de).