Fatal Fury : City of the Wolves dessine les contours de sa troisième année de contenu
Fatal Fury : City of the Wolves va rempiler pour une troisième année de contenu dont on nous confirme cette fois deux personnages tout en teasant deux autres :
- Rick Strowd
- Laocorn Gaudeamus
- Duck King
- Kim Kaphwan
Logiquement, le pass devrait être fait de 6 personnages comme le précédent avec probablement un guest plus ou moins inattendu : le Pass 1 avait proposé Ken et Chun-Li de Street Fighter, tandis que le deuxième s'est achevé le mois dernier avec Kenshiro (de Hokuto no Ken).
SNK on l'a foi de pousser encore du contenu