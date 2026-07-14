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Fatal Fury : City of the Wolves dessine les contours de sa troisième année de contenu
Fatal Fury : City of the Wolves va rempiler pour une troisième année de contenu dont on nous confirme cette fois deux personnages tout en teasant deux autres :

- Rick Strowd
- Laocorn Gaudeamus
- Duck King
- Kim Kaphwan

Logiquement, le pass devrait être fait de 6 personnages comme le précédent avec probablement un guest plus ou moins inattendu : le Pass 1 avait proposé Ken et Chun-Li de Street Fighter, tandis que le deuxième s'est achevé le mois dernier avec Kenshiro (de Hokuto no Ken).





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publié le 14/07/2026 à 14:22 par Gamekyo
commentaires (2)
ravyxxs publié le 14/07/2026 à 15:00
416 joueurs en ligne tous les jours maximum dans le monde...

SNK on l'a foi de pousser encore du contenu
greggy publié le 14/07/2026 à 16:03
Marre des jeux de baston en kit...
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Fiche descriptif
Fatal Fury : City of the Wolves
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Nom : Fatal Fury : City of the Wolves
Support : PC
Editeur : SNK Corporation
Développeur : SNK Playmore
Genre : combat
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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