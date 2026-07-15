PS Plus Extra : le programme de juillet

Nous sommes le deuxième mercredi du mois, il est 18h00 (passée) et c'est donc le moment pour Sony de nous dévoiler sa liste des jeux PlayStation Plus Extra & Premium à télécharger dès le 21 juillet.Indiquons que pour le deuxième mois d'affilée, le constructeur procède à une phase de tests pour trois territoires (USA, UK, Japon) pour mettre en place un futur déploiement de ce genre de liste sur plusieurs jours un peu à la manière du Game Pass. Pour l'heure, cela ne nous concerne pas.PS Plus Extra :PS Plus Premium :(PS2)(PS2)