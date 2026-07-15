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PS Plus Extra : le programme de juillet
Nous sommes le deuxième mercredi du mois, il est 18h00 (passée) et c'est donc le moment pour Sony de nous dévoiler sa liste des jeux PlayStation Plus Extra & Premium à télécharger dès le 21 juillet.

Indiquons que pour le deuxième mois d'affilée, le constructeur procède à une phase de tests pour trois territoires (USA, UK, Japon) pour mettre en place un futur déploiement de ce genre de liste sur plusieurs jours un peu à la manière du Game Pass. Pour l'heure, cela ne nous concerne pas.

PS Plus Extra :

- Rise of the Ronin
- Avatar : Frontiers of Pandora
- Firefighting Simulator : Ignite
- Citizen Sleeper 2
- Dying Light
- Mighty Morphin Power Rangers : Rita's Rewind
- Snow Bros. Wonderland

PS Plus Premium :

- Indigo Prophecy (PS2)
- Psi-Ops : The Mindgate Conspiracy (PS2)

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link49
publié le 15/07/2026 à 16:04 par Gamekyo
commentaires (3)
mattewlogan publié le 15/07/2026 à 16:10
Pour ceux qui les ont pas fait, ça fait quand même Rise of the Ronin et Avatar c’est plutôt pas mal
magneto860 publié le 15/07/2026 à 16:42
Une fois de plus le jeu mis en avant dans le Ps Plus Extra est un jeu Ubisoft Classics, c'est dire la qualité du service sans celui d'Ubi.
magneto860 publié le 15/07/2026 à 16:46
12 jeux qui sortent et 7 jeux qui entrent sinon, à ce rythme on pourrait tomber bientôt sous les 250 jeux dans le Ps Plus Extra (dont un gros paquet via Ubisoft), mais ça Sony se gardera bien de le communiquer.
Gras
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Rise of the Ronin
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Nom : Rise of the Ronin
Support : PC
Editeur : Koei Tecmo
Développeur : Team Ninja
Genre : action
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