Dying Light - The Beast : Techland a finalement la flemme de terminer le portage PS4 & One

Bientôt un an après le lancement des versions PC/PS/XBS (et un minimum de suivi depuis),en restera là niveau actualité par la tout juste annulation des versions PlayStation 4 et Xbox One, Techland reconnaissant « après mûres réflexions » que le portage old-gen était trop compliqué et que de toute façon, ce stand-alone a été conçu « dès le départ » pour tirer parti des technologies de consoles actuelles. Alors pourquoi l'avoir également annoncé sur les anciennes ?On s'en remettra et on préférera que l'entreprise s'attarde sur l'avenir, surtout qu'il se murmure que leur prochain jeu serait une résurrection de la franchise