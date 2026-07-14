Dying Light - The Beast : Techland a finalement la flemme de terminer le portage PS4 & One
Bientôt un an après le lancement des versions PC/PS/XBS (et un minimum de suivi depuis), Dying Light : The Beast en restera là niveau actualité par la tout juste annulation des versions PlayStation 4 et Xbox One, Techland reconnaissant « après mûres réflexions » que le portage old-gen était trop compliqué et que de toute façon, ce stand-alone a été conçu « dès le départ » pour tirer parti des technologies de consoles actuelles. Alors pourquoi l'avoir également annoncé sur les anciennes ?
On s'en remettra et on préférera que l'entreprise s'attarde sur l'avenir, surtout qu'il se murmure que leur prochain jeu serait une résurrection de la franchise Call of Juarez.