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La star Steve Buscemi rejoint le casting de la future série Far Cry (FX)
L'adaptation en série TV de Far Cry (FX) vient de recruter un acteur de poids en la personne de Steve Buscemi dont on prendrait des plombes à citer chacun de ses rôles dans des productions d'importance. Il rejoint les plus discrets Rob Mac et Lizzy Caplan.

Pas plus d'informations pour le moment mais on peut rappeler que cette adaptation aura la bonne idée de faire comme les jeux, à savoir proposer une anthologie où chaque saison sera indépendante (et aura donc son propre méchant). Rien ne dit pour l'heure si les équipes ont l'intention de piocher dans les idées des différents jeux et antagonistes.

On retrouvera en tout cas à la production Noah Hawley, créateur de séries comme Fargo (c'est bien) et Alien : Earth (c'est moins bien).

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publié le 15/07/2026 à 07:13 par Gamekyo
commentaires (4)
alucardhellsing publié le 15/07/2026 à 07:18
j'adore cet acteur surtout sur boardwalk empire qui est pour moi sa meilleur performance d 'acting , apres faut voir pour le film FAR CRY mais bizarrement je le sent pas
rogeraf publié le 15/07/2026 à 08:14
Pas capable de suivre pour un Far cry régulier, le 7 on va attendre, mais pour faire du Amazon, Netflix ca se bouge a chaque fois !
rasalgul publié le 15/07/2026 à 11:42
Bordel il a quel âge maintenant lui ?

En tout allez Ubi remettez vous en selle
schwarzie publié le 15/07/2026 à 12:08
Excellent, lui en méchant, ça peut être grandiose !
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Fiche descriptif
Far Cry 6
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Nom : Far Cry 6
Support : PC
Editeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft
Genre : FPS
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
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