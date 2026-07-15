La star Steve Buscemi rejoint le casting de la future série Far Cry (FX)

L'adaptation en série TV de(FX) vient de recruter un acteur de poids en la personne de Steve Buscemi dont on prendrait des plombes à citer chacun de ses rôles dans des productions d'importance. Il rejoint les plus discrets Rob Mac et Lizzy Caplan.Pas plus d'informations pour le moment mais on peut rappeler que cette adaptation aura la bonne idée de faire comme les jeux, à savoir proposer une anthologie où chaque saison sera indépendante (et aura donc son propre méchant). Rien ne dit pour l'heure si les équipes ont l'intention de piocher dans les idées des différents jeux et antagonistes.On retrouvera en tout cas à la production Noah Hawley, créateur de séries comme(c'est bien) et(c'est moins bien).