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Beast of Reincarnation : nouvelle présentation
Game Freak nous propose un nouvel aperçu de son proche Beast of Reincarnation pour mieux parler combats et tout ce que ça englobe (jusqu'aux gros boss) en notant bien que malgré ses allures Soulsborne jusqu'à un certain challenge et une précision dans le gameplay, le titre refusera d'adopter certaines mécaniques punitives propres au genre comme la perte d'xp lors d'un trépas ou le respawn des ennemis en cas de regen.

Sortie prévue le 4 août (dans 3 semaines mine de rien), sur PC/PS5/XBS ainsi que Day One Game Pass.

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spaaz, malroth, junaldinho
publié le 14/07/2026 à 16:43 par Gamekyo
commentaires (4)
mattewlogan publié le 14/07/2026 à 16:59
Il a l’air très sympa
J’espère pas être déçu car c’est quand même l’un des seuls gros jeu du mois d’août
malroth publié le 14/07/2026 à 17:08
Je kiffe trop
masharu publié le 14/07/2026 à 17:34
Day-one.
link49 publié le 14/07/2026 à 17:55
Hâte de pouvoir enfn y jouer début août.
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Fiche descriptif
Beast of Reincarnation
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Nom : Beast of Reincarnation
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Game Freak
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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