Beast of Reincarnation : nouvelle présentation

Game Freak nous propose un nouvel aperçu de son prochepour mieux parler combats et tout ce que ça englobe (jusqu'aux gros boss) en notant bien que malgré ses allures Soulsborne jusqu'à un certain challenge et une précision dans le gameplay, le titre refusera d'adopter certaines mécaniques punitives propres au genre comme la perte d'xp lors d'un trépas ou le respawn des ennemis en cas de regen.Sortie prévue le 4 août (dans 3 semaines mine de rien), sur PC/PS5/XBS ainsi que Day One Game Pass.