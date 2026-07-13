Kingdom Hearts : pas de promesse, mais tout de même un rendez-vous le 15 août pour la D23
Maintenant que Kingdom Hearts IV a pu revenir dans l'actualité, on espère que ce ne sera pas pour retourner se cacher durant les 2 ou 3 prochaines années, et on croise les doigts pour le tout juste annoncé event « Deep Dive Kingdom Hearts » dans le cadre de la futur D23, précisément le 15 août.
Rien n'est promis quant au contenu, si ce n'est l'occasion de fêter les 25 ans de la franchise aux cotés des créateurs et doubleurs, mais on veut y croire, et l'on en profite pour rappeler que la méga-compile sortira le 8 octobre sur PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.
Et j'ai l'impression qu'ils se sont perdu un peu dans l'histoire. J'avais lu que Testuya Nomura devait parfois revoir ou relire des vidéos ou résumé pour se rappeler de l'histoire et ça... c'est jamais bon pour moi.
Je préfère savoir qu'ils savent vers où ils se dirigent, comment ça commence et comment ça se termine.
Je disais ça par rapport au film (qui semble flop, mais on sait que les reveals sont prévus à l'avance).
Il me semblait qu'après KH3, l'épisode d'après devait être une sorte de reboot de la série.
Finalement on a un KH4 qui a l'air de reprendre encore les mêmes obsessions de Nomura (coucou FFXIII Versus), toujours Sora en personnage principal, l'histoire qui a l'air encore une fois complètement incompréhensible, et des rumeurs de monde disney étendu qui font pas rêver (Star Wars ou Avengers dans Kingdom Heart non merci...)
J'aurais été plus hypé par la compilation KH1,2,3 si Square Enix avait dégainé d'y mettre un tout petit peu d'amour (Un jaquette qui n'est pas en AI, et une cartouche physique sur Switch 2)...