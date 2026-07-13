Kingdom Hearts : pas de promesse, mais tout de même un rendez-vous le 15 août pour la D23

Maintenant quea pu revenir dans l'actualité, on espère que ce ne sera pas pour retourner se cacher durant les 2 ou 3 prochaines années, et on croise les doigts pour le tout juste annoncé event « Deep Dive Kingdom Hearts » dans le cadre de la futur D23, précisément le 15 août.Rien n'est promis quant au contenu, si ce n'est l'occasion de fêter les 25 ans de la franchise aux cotés des créateurs et doubleurs, mais on veut y croire, et l'on en profite pour rappeler que la méga-compile sortira le 8 octobre sur PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.