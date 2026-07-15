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Dusk Golem : Resident Evil 1 Remake est en pré-production depuis un an
L'usine à gaz de Capcom continue de tourner à plein régime et Dusk Golem nous apprend de bon matin que Resident Evil 1 Remake (oui oui) est en pré-production depuis bientôt 1 an, avec objectif de lancer la full-prod dès la fin du développement de Resident Evil Veronica, dont d'ailleurs la progression serait « largement en avance sur l'objectif initial ».

Rappelons que outre ce dernier, la franchise aura droit d'ici le « deuxième remake » de l'épisode d'origine à une extension scénarisée de Resident Evil Requiem et un Resident Evil 0 Remake, pendant que les choses doivent suivre leur cours pour le futur Resident Evil 10. Et nous continuons de rester sans nouvelle de Dino Crisis mais c'est la vie.

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publié le 15/07/2026 à 06:55 par Gamekyo
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Resident Evil Veronica
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Nom : Resident Evil Veronica
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : survival horror
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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