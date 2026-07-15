Dusk Golem : Resident Evil 1 Remake est en pré-production depuis un an

L'usine à gaz de Capcom continue de tourner à plein régime et Dusk Golem nous apprend de bon matin que(oui oui) est en pré-production depuis bientôt 1 an, avec objectif de lancer la full-prod dès la fin du développement de, dont d'ailleurs la progression serait « largement en avance sur l'objectif initial ».Rappelons que outre ce dernier, la franchise aura droit d'ici le « deuxième remake » de l'épisode d'origine à une extension scénarisée deet un, pendant que les choses doivent suivre leur cours pour le futur. Et nous continuons de rester sans nouvelle demais c'est la vie.