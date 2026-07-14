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MOUSE P.I. for Hire dépasse le million
Pendant que les plus grands peuvent chuter définitivement, les plus petits continuent de trouver de la rentabilité avec bien peu de choses, et PlaySide Studios est à ce sujet très content de nous annoncer que son MOUSE : P.I. for Hire a dépassé le million de ventes en 3 mois (PC, PS5, XBS, NS2) avec le renfort il y a peu d'une édition physique (PS5, NS2).

Et ce FPS cartoonesque n'a pas encore fini de faire parler de lui avec :

- Une MAJ récente ayant apporté la possibilité de refaire les niveaux terminés.
- Une extension à venir.
- Des versions PS4, One et Switch 1 pour les retardataires.

4
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link49, lightside, legato, sorakairi86
publié le 14/07/2026 à 04:08 par Gamekyo
commentaires (12)
shanks publié le 14/07/2026 à 04:09
(Note complémentaire : 700.000 ventes étaient suffisantes pour rentabiliser tout le budget)
kidicarus publié le 14/07/2026 à 06:42
Pour ceux qui ont le jeu, tourne t'il bien sûr Switch 2 et est il vraiment bon au-delà de son style graphique ?
rocan publié le 14/07/2026 à 07:27
kidicarus Oui et oui.
kidicarus publié le 14/07/2026 à 07:34
rocan merci monsieur.
Alors, je vais voir ça.
mrvince publié le 14/07/2026 à 08:00
J'ai bien aimé. Au dela du style le jeu est plaisant à faire.
legato publié le 14/07/2026 à 08:14
Excellente version Switch 2 avec un mode équilibré qui fait le café le tout en cartouche .
hatwa publié le 14/07/2026 à 08:19
Des news des versions PS4 ou Switch d'ailleurs?
shanks publié le 14/07/2026 à 08:21
hatwa
Ils ont juste dit "en cours" dans le dernier communiqué
fdestroyer publié le 14/07/2026 à 08:59
kidicarus En train de le faire sur NS2, le mode performance fait le café, pas lock 60 mais très souvent tout de même.

Outre la technique, quel plaisir ce jeu! Le style noire de 30s avec l'animation contemporaine qui va bien.

Niveau gameplay et structure, je trouve que c'est très proche de Duke Nukem 3D, notamment avec le héro qui fait ses commentaires ça et là
tokito publié le 14/07/2026 à 09:10
Très bon jeu avec une super ambiance et un scénario travaillé
sasquatsch publié le 14/07/2026 à 10:24
Do c pas trop fade dans son gameplay... On avance avec plaisir ? !
kidicarus publié le 14/07/2026 à 10:44
fdestroyer merci pour le retour.
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Fiche descriptif
MOUSE
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Nom : MOUSE
Support : PC
Editeur : Playside Publishing
Développeur : Fumi Games
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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